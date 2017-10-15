«Барселону» никто не мог остановить. До «Атлетико»

Кульминацией первого топ-матча Ла Лиги в истории нового стадиона «Ванда Метрополитано» стал опаснейший штрафной перед финальным свистком. Забиваешь – выигрываешь, не забиваешь – шанса больше не будет. Лео Месси приготовился бить, Паулиньо приготовился зачем-то стоять перед мячом рядом с Месси, двое каталонцев выставили рядом с красно-белой стенкой свою. Разбежались перед ударом, Месси хитро пробил в ту точку, где только что стояло два игрока «Барселоны»… но Ян Облак забрал мяч намертво, даже не перемещаясь по ленточке. Вратарь обманул Месси, где такое видано?

Это лишь одна история, говорящая, что план «Атлетико» продолжает работать. Иногда к машине, где шестерёнки и механизмы не меняются год за годом, находят противоядие, и тогда случается аномальное событие – Ян Облак, делающий сухари в Ла Лиге так же часто, как и пропускающий мячи, вынимает из ворот больше одного мяча. Но в топ-матчах с «Барселоной», чей стиль тоже предсказуем, «Атлетико» из года в год остаётся собой. Весело сжигает все конспекты сине-гранатового футбола. Вяжет Лео Месси, который принимал мяч между линиями, но редко продвигал атаку дальше. Габи рубит топором каждого соперника, подвисая на жёлтой карточке с 14-й минуты. Сауль и Коке вдвоём выдают объём работы четверых. Две стройные линии встречают каждую атаку, а при надобности из одной готов выдернуться ближе к другой Диего Годин. Обычно Годин цинично выносит мяч сразу после отбора, но в концовке матча с «Барсой» закрутил марсельскую рулетку перед носом Месси. Трон Арбелоа не остаётся свободным, да.

До финальной 10-минутки план «Атлетико» работал вообще без сбоев. Симеоне начал матч с активного стартового прессинга и создания бардака в центре поля «Барселоны». Получилось настолько эффективно, что Антуан Гризманн получал два момента с разницей в минуту, разрезал середину, как заточенный нож, и прокидывал мяч между ног Пике. Когда каталонцы сужали центр, Сауль сразу же кидал мяч на фланг, где передачу свободно получал Карраско. А оттуда – обратно в центр. Алгоритм для тех, кто считает, что «Атлетико» умеет только ставить автобус.

Так и родился гол «Атлетико». Каталонские 4-4-2 растянули на неудачной попытке Ивана Ракитича пойти в прессинг. Хорват дёрнулся на Сауля, оставил за спиной большую зону, Андре Гомеш свалился накрывать Филипе Луиса, Семеду – Карраско, а Сауль, будто клонированный в лаборатории Симеоне, рванул в свободный коридор, куда все входы должен был запереть как раз Ракитич. Дальше – пробить, вспомнив бильярд, попасть, вратарю вынимать.

А потом – попробуй взломай. «Атлетико» защищался в своих лучших традициях – использовал низкий оборонительный блок, ввосьмером садился у границ штрафной, Гризманна и Корреа ставил рядышком для подборов. Движением не давал «Барселоне» создавать численный перевес на флангах. Из-за этого Альба, Семеду, а потом и Сержи Роберто превращались в ложных фулбэков, руководя атаками ближе к центральной зоне.



Традиционный мадридский бетон.

За очки, добытые против такого грамотного «Атлетико», нужно хвалить Эрнесто Вальверде. Тренер «Барселоны» построил план, позволивший создавать опасность, даже когда Лео Месси тонул в бетоне. Против команды, поставившей новую планку игры без мяча, лучшими стали именно люди, здорово работающие без мяча. Если нужно выделить трёх героев матча среди сине-гранатовых, то это Луис Суарес, Андре Гомеш и получивший крохи игрового времени Паулиньо. Лишь одного из тройки видеть среди героев привычно: Суарес спокойно принимает вспомогательную роль, уходит ближе к флангам, рисует стеночки с Месси, давая аргентинцу более качественные позиции. Он готов работать на Месси, и для «Барселоны» это важный знак.



Найти ключ к Андре Гомешу, как кажется, сложнее – в прошлом сезоне он вообще не вписывался в центр поля «Барселоны», трусливо пасовал поперёк-назад и забывал про чужие ворота. В Мадриде Вальверде перевёл Гомеша в атакующую тройку, и португалец выделялся не работой с мячом, а пониманием пространства. В начале второго тайма, когда с линии штрафной бил Суарес, Гомеш расчищал партнёру центральную зону, уводил игрока за собой, и Луис беспрепятственно бил по воротам, что дико для команды с системой обороны, как у «Атлетико». В конце первого тайма Суарес и Месси стянули на себя двух центральных защитников, Андре Гомеш дёрнулся за их спины, а последний гений старого каталонского поколения Андрес Иньеста выпилил для португальца передачу вразрез. Не хватило пары шагов, чтобы успеть на мяч.

Почему Паулиньо? Да просто бразилец в любой команде даёт то, что нужно против насыщенного бетона «Атлетико» – включается в атаку вторым нападающим и если не решает момент сам, то стягивает на себя внимание. В сборной Бразилии у Тите Паулиньо стал королём этой роли, а в первом большом матче испанского сезона для «Барселоны» бразильцу хватило четырёх минут, чтобы выполнить коронную миссию. Сержи Роберто, ещё один сине-гранатовый джокер, навесил в штрафную, Паулиньо утащил за собой центрального защитника Савича, а Луис Суарес остался в выигрышной позиции против Хуанфрана. Оставалось только попасть.



«Реал» образца прошлого сезона уничтожал «Атлетико», фактически дублируя схему Диего Симеоне – с 4-4-2, плотным центром поля без полноценного опорника, стройными линиями и резким переходом в контратаку. Вальверде не мог позволить себе сыграть с «Атлетико», как Зинедин Зидан: в его руках не тот клуб, где можно ставить любой футбол и охотно подстраиваться под каждого соперника. Однако тренер смог найти, как и где мадридский бетон может треснуть.



Но для того, чтобы выиграть восьмой матч подряд в чемпионате Испании, такого понимания не хватило. «Атлетико» продолжает раздражать и грабить грандов.