Красота дня. Жена Клаудио Браво, которая сдала партнёров мужа со сборной

Супруга вратаря сборной Чили назвала виновных в том, что команда не едет на чемпионат мира.

К сожалению для россиян, за время Кубка конфедераций успевших подружиться с чилийцами, эта латиноамериканская сборная не попала на чемпионат мира. Карла Пардо, жена голкипера и капитана Чили Клаудио Браво, открыла глаза общественности на случившееся, обвинив нескольких игроков в непрофессионализме.

– Спасибо вам за все прекрасные моменты, моя сборная. Спасибо моему капитану Америка за все эмоции. Это было действительно красиво, но когда надеваете футболку сборной, необходимо оставаться профессионалами. Я знаю, что большинство рвали свои задницы ради побед, в то время как другие ходили по тусовкам и не тренировались из-за похмелья, – написала Пардо в своём «инстаграме».

Как кляуза сборной Чили лишила её ЧМ-2018. Или дело не только в этом? Две версии, почему топ-сборная в последний момент упустила шанс приехать в Россию следующим летом.

Карла познакомилась с Клаудио ещё в школе чилийского города Вилуко, так что можно не сомневаться в её осведомлённости об отсутствии пристрастий к ночным прогулкам по клубам у мужа.

У пары много детей, которые присутствуют на львиной доле фотографий в «инстаграме» Карлы.

Любит Карла не только своих чад, но и собак.

Также спутница Браво не забывает поддерживать себя в форме.

К спортивному образу жизни Карла приучает всю свою семью.

Несмотря на долгую совместную жизнь, узаконили свои отношения Карла и Клаудио лишь пять лет назад.

В своём муже Карла уверена. А вот на его партнёров по сборной, кажется, зла будет ещё долго.

Но и на атмосфере в сборной такие претензии не могут не сказаться. Хотя если они по делу, то чилийцы действительно во всём виноваты сами.

