Он грохнул «Ювентус» и вернул Италии интригу

Футбол без эмоций пресен и глух, но за ними часто скрывается холодный расчёт.

«Лацио» защитил победу над «Ювентусом» максимально киношно, придумав драму и получив необязательный пенальти в свои ворота. Пауло Дибала в самый стрессовый момент смазал пенальти второй матч подряд, албанский вратарь «Лацио» Томаш Стракоша потащил мяч, пущенный на удобной высоте (почему-то Дибалу на «точке» разгадывают только албанцы). Дальше началось сумасшествие. Стракошу сразу после сейва накрыли радостной лавиной, Чиро Иммобиле побежал обниматься с фанатским сектором, весь «Лацио» сошёл с ума.

На самом деле Стракоша просто знал стратегию. Перед матчем на «Ювентус Стэдиум», откуда два года подряд никто не уезжал с победой, Томаш получил по WhatsApp подробное видео от тренерского штаба, где были разобраны действия нападающих. Как играют, куда бьют, как открываются. В том числе – как исполняют пенальти. Дибала попался на своей же стратегии: аргентинец часто чередует углы при 11-метровых, и после удара в правый нижний угол, взятого Беришей, можно было ждать удара в левый нижний. Фотак Стракоша, отец Томаша и бывший вратарь сборной Албании, согласился с Симоне Индзаги. Тоже посоветовал прыгнуть в нужный угол. Вот и вся природа запланированного чуда.

Рассылка с видеонарезкой игры каждого потенциального соперника перед ближайшим матчем – коронка «Лацио». Симоне Индзаги не забивает мозги игрокам на тактических занятиях, но интерес к тактике и анализу соперника в «Лацио» проявляют все. Нет бунтарей, отколотых от команды. Клаудио Лотито, сделавший Индзаги тренером от безысходности, видит при Симоне «дух Формелло», а звёздный Фелипе Андерсон настолько проникся духом, что хочет поскорее вернуться после травмы, чтобы быть частью нынешнего «Лацио».

Симоне Индзаги и «Лацио» – единственная большая команда в современном кальчо, нетронутая уродливым словом «хайп». Бьянкочелести уже вторые, но о них поговорят несколько дней после показательной победы над «Ювентусом» и забудут до следующего большого матча. Индзаги уже на карандаше в «Ювентусе», в нём, как говорят источники из клуба, в будущем видят замену Максу Аллегри. Но его работа и тактическая философия мало кому интересны. Чёрт, да если бы не победа над «Ювентусом», этот текст тоже был бы никому не нужен. В лучшем случае обсудят Сергея Милинковича-Савича, да и то из-за ценника в 80 миллионов евро.

Милинкович-Савич режет центральную ось каждого соперника острыми передачами, как колбасу для бутербродов. Иммобиле безжалостно забивает в каждом матче. Стефан де Врей заливает перед своей штрафной цемент. Стракоша выручает в сложный момент. Но главный в «Лацио» – алленаторе. Индзаги играл за «Лацио» вместе с Диего Симеоне, и в их работе можно найти общие нотки. Они по-разному смотрят на тактику, психологию, стиль добычи очков, но одинаково оценивают футбол: кипят на тренерской скамейке, при этом контролируя мозг и держа ситуацию под контролем. Симеоне идеально исполняет роль антигероя игры, одеваясь целиком в чёрное и своей чёрной массой наваливаясь на каждое неправильное решение судьи. Индзаги создал себе более светлый образ – белый верх, чёрный низ – но закипает и одновременно контролирует игру в стиле Эль Чоло.

Странно, но в Коверчано, главном сборочном цеху итальянских тренерских идей, учат умалчивать в общении с игроками свои принципы формирования состава. Там уверены: тренер может допустить что угодно – если футболист будет курить, бегать по ночным клубам, просыпаться с перегаром – но должен сворачивать любое общение с игроками по тактическим нюансам. Индзаги плевал на эти ваши принципы Коверчано, потому что когда-то сам испытывал горькие чувства: «У меня были тренеры, которые выдумывали причины, чтобы не выпустить меня». Симоне прозрачно объясняет игрокам каждое своё решение, даёт каждому определённый кусок времени на поле, находит подход к трудным личностям – так сформировался коллектив, движимый единой идеей.

Пока Индзаги кипит, его команда работает, как часы. Симоне – очень сильный тактик, и сила его «Лацио» заключается в двух деталях: игроки могут выполнять несколько ролей, но Индзаги подстраивает их под лучшую. Чиро Иммобиле силён, когда у него есть техничный напарник в глубине – в «Торино» таким был Алессио Черчи, Индзаги нашёл для него Луиса Альберто. Лукас Лейва качественно начинает атаки, и это сделало бразильца преемником Лукаса Бильи – более того, от такого размена опорников римляне только выиграли. При фланговых подачах Иммобиле отвлекает защитников, а вторым темпом влетают в штрафную Милинкович-Савич и Пароло: сколько уже мячей полузащитники забили так, с подборов. В прошлом сезоне, когда «Лацио» ротировал схемы 3-5-2 и 4-3-3, гений Индзаги выражался в подборе защитников под тактику – Худт выходил только в четвёрке, Баштуш только в тройке, потому что им так удобнее. Летом Индзаги сделал одну схему основной, и Худт сразу был продан – тренер подбирает игроков под тактику, а не наоборот.

Одновременно «Лацио» умудряется показывать красочный, результативный футбол – забивать по 6 и 7, что уже было с командой Индзаги – и качественно играть в защите. С «Миланом» Симоне спокойно перестроился на контратакующую модель, когда добыл преимущество в счёте, и долбил острыми контратаками. С «Ювентусом» – сразу же поставил низкий блок и забыл о прессинге, когда Иммобиле забил второй мяч. Если переодеть парней в тёмно-синем в красно-белое, можно подумать, что это команда не Симоне, а Симеоне.

Все возможные варианты паса низом перекрыты

Индзаги, как и Диего Симеоне, готов бросить вызов традиционной роли тренеров. Различные исследования отводят тренеру минимальный рычаг влияния на команду – цифры говорят, что место в итоговой таблице на 86% коррелирует с зарплатной ведомостью, а тренерское влияние на успех команды шатается в 5-10%. То есть «Ювентус» все последние годы выигрывает скудетто не на поле, не на тактических занятиях, а в кабинетах (никакого намёка на кальчополи).

По-голландски самовлюблённый гений Луи ван Гал говорил, что может увеличить тренерское влияние и выжать 110% из возможностей игроков. Не больше – ван Гал дружит с цифрами, аналитикой и понимает, что говорит. Но при одном условии: «Каждый из моих ребят должен присоединиться к общей идее».

У Индзаги с его духом Формелло всё складывается идеально. Второе лето подряд «Лацио» продаёт лидеров, неохотно находит им замену, но рвёт соперников ещё активнее, чем год назад. Здесь играют не деньги, а находчивость тренера. Его идея.

Ждите наверху его и вечно недооценённый «Лацио».