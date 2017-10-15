«Академическая задолженность». Чем «Зенит» ответит президенту

После нашумевшего диалога Владимира Путина с президентом «Зенита» Сергеем Фурсенко по поводу количества легионеров петербургский клуб успел ответить – количеством футболистов, вызванных в сборную России.

Ни один другой клуб не может похвастать столь представительной делегацией в национальной команде – семь человек. Больше, чем у чемпиона России даже до травм (на Кубке конфедераций было пятеро спартаковцев). И это ведь еще не все зенитовцы, на которых тренерский штаб сборной России может рассчитывать. Еще есть травмированный Олег Шатов и Артём Дзюба, понемногу завоёвывающий доверие Манчини. То есть из 16 россиян, заявленных «Зенитом» на этот сезон, 9 являются реальными кандидатами в национальную команду.

И все же, комментируя разговор с Владимиром Путиныным, Сергей Фурсенко согласился: «Мы, безусловно, должны развивать наших футболистов, и этим мы занимаемся ежедневно». Несмотря на сиюминутный пример, которым Владимир Путин обосновал свои претензии к «Зениту», Сергей Фурсенко хорошо понимает, что речь идет не о конкретном матче или сезоне. И даже не о домашнем чемпионате мира, как ни странно.

Фурсенко: мы все хотим, чтобы играли только российские футболисты Президент «Зенита» — об ироничном замечании Владимира Путина в адрес «Зенита» и легионеров в его составе.

У «Зенита» в последнее время перед сборной России образовалась некоторая «академическая задолженность». Одно дело – приобретённые у других россияне. Другое – что одна из сильнейших футбольных школ страны в последние годы не балует национальную команду своими воспитанниками. А ведь раньше регулярно поставляла туда звёзд. Олег Саленко и Дмитрий Радченко, Владислав Радимов и Вячеслав Малафеев, Андрей Аршавин и Игорь Денисов в разные годы окончили школу «Смена» (сейчас — академия «Зенита»).



Как и в случае с легионерами, снижение эффективности работы зенитовской академии легко оправдать железобетонными аргументами: во время своего первого пришествия в «Зенит» Сергей Фурсенко затеял глобальную реконструкцию школы, коснувшуюся не только зданий и полей, но и учебного процесса. Новую систему подготовки футболистов создавали с 2009 года методом проб и ошибок и, по сути, без отрыва от учебного процесса, параллельно обновляя штат и обучая тренеров. Использовали и голландский опыт, и к испанский, и к немецкий.

Последний, кстати, сегодня положен в основу программы подготовки футболистов 10 до 14 лет, которую год назад запустил РФС. Для ее реализации были выбраны 30 футбольных академий, в число которых академия «Зенита» не попала. Просто эту программу в Петербурге используют уже несколько лет. Например, на презентации немецкой программы для РФС главный тренер сборной России Станислав Черчесов особо подчеркивал, что новая методика «фокусируется на развитии индивидуальных качеств футболиста». В академии «Зенита» на этом фокусируются уже как минимум лет восемь и задолго до запуска программы РФС даже начали экспериментировать с системой менторства, когда у каждого воспитанника есть свой персональный тренер.

Но есть проблема: в родном городе у юношеских команд «Зенит» практически нет конкурентов. А по словам бывшего наставника клубной академии, сейчас работающего в тренерском штабе одного из клубов РФПЛ, и команды из других городов, представляющие ведущие клубы страны, практикуют простой и незатейливый стиль игры, хотя именно в этом возрасте футболисты должны учиться технике владения мяча, тем самым финтам и дриблингу, которые так любят болельщики.

Фото: fc-zenit.ru

«Мы все хотим, чтобы играли только российские футболисты. Но если они будут играть только потому, что у них российский паспорт, это будет неправильно, верно? Сейчас семеро наших футболистов вызваны в сборную России. То есть они не просто играют, а делают это здорово. И это возможно только в условиях конкуренции с сильными иностранными игроками, которые сейчас есть в «Зените». Увидите, это даст результаты и на чемпионате мира», — озвучивал идеологию клуба Сергей Фурсенко.



Чтобы обеспечить такую же конкуренцию молодым футболистам, клубная академия регулярно приглашает в Петербург юношеские команды ведущих клубов Европы. В августе, например, в турнире памяти Юрия Морозова участвовали 15-летние воспитанники школ «Ювентуса», «Бенфики», «Ливерпуля», Олимпиакоса», «Црвены Звезды». На октябрьский Кубок Бесова в прошлом году приезжали четыре команды из академии «Аякса», а в этом – «Ливерпуля». Еще один турнир с участием иностранных футболистов проводится в академии «Зенита» в марте.



Все такие турниры – часть учебного процесса, дающая возможность юным футболистам сравнить свои способности с навыками сверстников из других футбольных стран, а тренерам оценить качество своей работы. Кстати, самих тренеров «Зенит» также активно обучает: в идеале у каждого из них должна быть категория А.



Легендарный для Петербурга Владимир Казаченок, возглавлявший академию «Зенит» в последние годы своей жизни, как-то, отвечая на вопрос, когда появятся новые аршавины и кержаковы, заметил, что амбиции команды можно поменять за один день. Чтобы воспитать футболиста, который будет этим амбициям соответствовать, требуется немало лет.

Немецкая система подготовки молодых футболистов, адаптированную версию которой РФС сейчас внедряет в России, дала результат на уровне сборной спустя 14 лет – в Бразилии на чемпионате мира. «Зенит» отстроил свою систему подготовки лет 5 назад и требовать сиюминутный результат от своей академии в руководстве клуба не спешат. «Не болты вытачиваем», — пошутил как-то директор департамента развития молодёжного футбола клубной академии Артём Фоменко.

Тем не менее, сегодня в редком клубе РФПЛ нет воспитанника «Зенита». Играют, и неплохо, некоторые даже в сборную приглашаются, а, значит, уровень подготовки в зенитовской академии соответствует ее месту в топ-5 российских футбольных школ. Но как сам «Зенит» давно уже претендует на более высокий статус не на российском, а на европейском уровне, так и его академия «заточена» на задачи континентального масштаба. Не исключено, что их выполнения ждать осталось недолго.