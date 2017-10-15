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Текст: София Михайлова
Фото: instagram.com/glushak8/

Где на самом деле лечился Глушаков. Футболисты в соцсетях

А также кому угрожал Александр Кержаков и с кем Роналдо проводит выходные.
15 октября 2017, воскресенье. 14:30 Футбол

Заканчивать неделю всегда хочется на позитивной ноте. Специально для болельщиков «Спартака», которые, наверное, уже соскучились по традиционным фотографиям из раздевалок, футболисты после победы над «Ахматом» буквально заполонили ленту «Инстаграма» фото из Шереметьево.

Но это было в пятницу. За прошедшую неделю, которую футболисты провели преимущественно в расположении своих сборных, произошло тоже немало интересного.

Например, Денис Глушаков навестил доктора Лю, чьё увольнение из «Спартака» вызвало негодование болельщиков. Так что теперь фанаты красно-белых могут быть спокойны – Лю продолжает держать руку на пульсе футболистов «Спартака», а значит, всё у команды будет хорошо.

Глушаков вернулся. И «Спартак» сразу стал лучше
Капитан наконец-то в порядке – гол и голевая передача.

Восстанавливаться от травмы продолжает и капитан «Локомотива» Ведран Чорлука. «Скучно без футбола», — признался хорват.

Вратарь «Спартака» Артём Ребров воспользовался паузой на матчи сборных, чтобы провести время с семьёй. Вместе с женой Екатериной футболист посетил мюзикл «Привидение».

Александр Кержаков, уже закончивший свою футбольную карьеру, навсегда останется легендой «Зенита». А ещё, видимо, именно благодаря ему и его «другу Коле» петербуржцы обходят по посещаемости «Спартак».

И всё-таки главным событием недели стал феноменальный матч между Аргентиной и Эквадором, в котором нападающий Лионель Месси оформил хет-трик и вывел свою команду на чемпионат мира. Отмечали аргентинцы победу крайне эмоционально.

Месси едет на чемпионат мира. Он вытащил Аргентину в одиночку
Действительно гений.

Закончить обзор социальных сетей сегодня хочется гениальной мыслью группы Scooter, которую нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович разместил в своём «инстаграме»: «Хорошо быть важным, но важнее быть хорошим».

Не хотите афоризмов? Тогда вот вам ми-ми-ми от Роналдо. Теперь уж точно – напоследок.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Кержаков Артём Ребров Ведран Чорлука Денис Глушаков Златан Ибрагимович Лионель Месси
Новости. Футбол
15 октября 2017, воскресенье
14:54 Моуринью не намерен заканчивать карьеру в «Манчестер Юнайтед»
14:53 «Зенит» дома уступил «Арсеналу» в матче молодёжного первенства
14:49 Марокко примет Чемпионат африканских наций — 2017
14:40 Президент «Севильи» считает, что в матче со «Спартаком» фаворита нет
14:15 Кьер попал в заявку «Севильи» на матч со «Спартаком»
14:00 Гамшик — о победной серии «Наполи»: это только начало, впереди ещё долгий сезон
13:57 «Амкар» разгромил «Тосно» в молодёжном первенстве, в матче было забито 7 голов
13:38 А. Давыдов: ранняя ошибка посадила «Зенит-2» на нервный стресс
13:28 Икарди — о миланском дерби: это будет огненная игра
13:26 Алли: во время знакомства ассистент Почеттино сказал мне: «Ты не нравишься ему»
13:12 Почеттино: однажды я бы с удовольствием возглавил сборную Англии
13:09 Матич: для «МЮ» важная вещь состоит в том, что мы не проиграли «Ливерпулю»
12:50 «Уфа» — «Локомотив»: стали известны стартовые составы
12:43 Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес получил травму правого плечевого сустава
12:30 Вилюш: друзья из Польши были в шоке, узнав о поездке «Ростова» в Хабаровск
12:29 Кэхилл: «Челси» недорабатывал в матче с «Кристал Пэлас», на нас это не похоже
12:24 Гунько: к чести ребят, «Спартак-2» не опустил рук в Питере, забив на 90-й минуте
12:19 Ловрен: «Ливерпуль» был лучше «МЮ» и заслужил большего, чем одно очко
12:12 Дини: Венгер уже обвинил судью в поражении, но вообще-то причина не в этом
12:11 Матч «Спартак» — «Севилья» обслужит итальянский арбитр Рокки
12:08 Д. Реднапп: «Ливерпуль» так и не решил ни одной прошлогодней проблемы
12:00 Эллардайс: предложение шотландцев было заманчивым, но сейчас неподходящее время
11:47 Почеттино: «Тоттенхэм» играл хорошо, но не более того
11:37 Вратарь «Лацио»: предполагали, что Дибала будет бить пенальти в правый угол
11:34 «Зенит» — «Арсенал» (Тула): на матче ожидается до 54 тыс. зрителей
11:25 Точилин: в «Спартаке-2» собраны игроки, способные выйти на более высокий уровень
11:25 Клопп: даже «Барселона» не способна создать у ворот «МЮ» 20 голевых моментов
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11:10 Бош: возвращение мяча вратарю — это не стиль игры дортмундской «Боруссии»
11:00 Сауль: мяч в ворота «Барселоны» принёс мне облегчение
11:00 Акция памяти Сарсании, выбежавший фанат и молитва Смолова. Фото «Краснодар»–ЦСКА
10:58 А. Ребров: игроки «Спартака» показали в Грозном характер и взяли важные три очка
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10:14 Де Хеа: «Манчестер Юнайтед» рад одному очку по итогам матча с «Ливерпулем»
10:11 Шершун: в молодости много соблазнов, но каждый день для чего гулять?
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09:48 Габриэл Жезус: для «Манчестер Сити» радость фанатов важнее забитых голов
09:41 С. Индзаги: эта победа над «Ювентусом» войдёт в историю «Лацио»
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09:34 Семак: матч с «Локомотивом» стоит особняком для «Уфы»
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