Где на самом деле лечился Глушаков. Футболисты в соцсетях

А также кому угрожал Александр Кержаков и с кем Роналдо проводит выходные.

Заканчивать неделю всегда хочется на позитивной ноте. Специально для болельщиков «Спартака», которые, наверное, уже соскучились по традиционным фотографиям из раздевалок, футболисты после победы над «Ахматом» буквально заполонили ленту «Инстаграма» фото из Шереметьево.

Но это было в пятницу. За прошедшую неделю, которую футболисты провели преимущественно в расположении своих сборных, произошло тоже немало интересного.

Например, Денис Глушаков навестил доктора Лю, чьё увольнение из «Спартака» вызвало негодование болельщиков. Так что теперь фанаты красно-белых могут быть спокойны – Лю продолжает держать руку на пульсе футболистов «Спартака», а значит, всё у команды будет хорошо.

Глушаков вернулся. И «Спартак» сразу стал лучше Капитан наконец-то в порядке – гол и голевая передача.

Восстанавливаться от травмы продолжает и капитан «Локомотива» Ведран Чорлука. «Скучно без футбола», — признался хорват.

Вратарь «Спартака» Артём Ребров воспользовался паузой на матчи сборных, чтобы провести время с семьёй. Вместе с женой Екатериной футболист посетил мюзикл «Привидение».

Александр Кержаков, уже закончивший свою футбольную карьеру, навсегда останется легендой «Зенита». А ещё, видимо, именно благодаря ему и его «другу Коле» петербуржцы обходят по посещаемости «Спартак».

И всё-таки главным событием недели стал феноменальный матч между Аргентиной и Эквадором, в котором нападающий Лионель Месси оформил хет-трик и вывел свою команду на чемпионат мира. Отмечали аргентинцы победу крайне эмоционально.

Месси едет на чемпионат мира. Он вытащил Аргентину в одиночку Действительно гений.

Закончить обзор социальных сетей сегодня хочется гениальной мыслью группы Scooter, которую нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович разместил в своём «инстаграме»: «Хорошо быть важным, но важнее быть хорошим».

Не хотите афоризмов? Тогда вот вам ми-ми-ми от Роналдо. Теперь уж точно – напоследок.