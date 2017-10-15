Тест. Угадай мешок. «ПСЖ» или «Манчестер Сити»?

У кого больше?

Два клуба потратили летом на новых футболистов почти по 250 млн евро. Это «Манчестер Сити» и «ПСЖ». И сейчас, когда клубный футбол возвращается, мы решили выяснить: вы можете отличить их друг от друга?

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Тест. Что вы знаете о женщинах в футболе? Кроме того, что Бибиана Штайнхаус — первая женщина-главный арбитр в топ-5 лиг.