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Карло Анчелотти
Текст: Данила Игнатов
Фото: Reuters

7 крутых тренеров, которые всё ещё нигде не работают

Как скоро они найдут себе новую команду?
15 октября 2017, воскресенье. 17:30 Футбол

Лоран Блан, 51 год

Последнее место работы: «ПСЖ»
Свободен с 22 июня 2016 года

Когда-то Лоран Блан рассматривался руководством «ПСЖ» как тренер на долгую перспективу, но быстро потерял доверие, когда не смог ничего добиться в Лиге чемпионов. 11 трофеев на внутренней арене только в Париже — не аргумент для суровых шейхов. Теперь Блан смотрит на нынешний состав «ПСЖ» — с Неймаром и Мбаппе — и уже представляет, как он бы поднимал над головой первый в карьере кубок чемпионов. Тренер уже больше года находится в статусе безработного и, по слухам, отклонил предложения от трёх испанских клубов, надеясь возглавить «Барселону». Но в Каталонии выбрали другого своего бывшего футболиста — Эрнесто Вальверде.

Дэвид Мойес, 54 года

Последнее место работы: «Сандерленд»
Свободен с 22 мая 2017 года

После провала в «Манчестер Юнайтед», где шотландец не смог заменить своего легендарного земляка, тренерская карьера Дэвида Мойеса пошла на спад. Тренер так и не смог выучить испанский язык и постоянно путал имена своих футболистов в «Реал Сосьедаде». Затем Мойес провалился в «Сандерленде» — при нём команда заняла в АПЛ последнее место. Шотландец сам принял решение уволиться, проиграв «Челси» 1:5, и даже не потребовал с клуба отступные. Теперь он ищет новую работу — например, хочет возглавить родную сборную.

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Томас Тухель, 44 года

Последнее место работы: «Боруссия» Дортмунд
Свободен с 30 мая 2017 года

Последний сезон получился у дортмундцев скомканным: с одной стороны, очередная перестройка, нехватка опытных футболистов, с другой — первый за пять лет трофей и третье место, позволяющее играть в Лиге чемпионов напрямую. Тем не менее, по окончании футбольного года Томас Тухель остался без работы — и, как показало время, эти изменения пошли «Боруссии» на пользу. В течение нового сезона медиа уже дважды «предлагали» тренеру новую работу: сначала в «Челси», затем в «Баварии». Возможно, уже в следующем году Тухель окажется в одном из этих топ-клубов.

Луис Энрике, 47 лет

Последнее место работы: «Барселона»
Свободен с 30 июня 2017 года

Вряд ли кто-то осмелится назвать период Лучо в «Барселоне» неудачным. 9 трофеев из 13 возможных — серьёзное достижение даже для тренера «Барсы». Однако последний сезон, в течение которого сам Луис Энрике отказался продлевать контракт с клубом, оставил смазанное впечатления на фоне европейской гегемонии мадридского «Реала». Расставание с «Барселоной» пошло на пользу и команде, и самому тренеру. Писали, что сейчас Энрике интересуются в Китае и Германии — сам Лучо понижать планку, похоже, не намерен.

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Паулу Соуза, 47 лет

Последнее место работы: «Фиорентина»
Свободен с 30 июня 2017 года

Португальский тренер — спец по экзотическим европейским чемпионатам. Он выиграл четыре трофея в Венгрии, а ещё по чемпионству в Тель-Авиве и Базеле. Правда, в топ-странах у Соузы-тренера, в отличие от Соузы-игрока, пока не получается — ни в Чемпионшипе, ни в Серии А. Летом «Зенит» рассматривал португальца как вариант на замену Луческу, но в итоге выбрал более успешного и опытного Манчини.

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Франк де Бур, 47 лет

Последнее место работы: «Кристал Пэлас»
Свободен с 11 сентября 2017 года

В отличие от брата, Франк де Бур старается найти себя как тренера, раз за разом терпя фиаско. После домашней атмосферы Амстердама голландец дважды выходил из зоны комфортно и дважды не провёл и трёх месяцев в одной команде. Из «Интера» де Бур был уволен спустя 85 дней после назначения, из «Кристал Пэласа» — спустя 78, установив антирекорд АПЛ.

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Карло Анчелотти, 58 лет

Последнее место работы: «Бавария»
Свободен с 28 сентября 2017 года

В этом сезоне «Бавария» не была похожа сама на себя: не бежала, не старалась и не выигрывала. Разгром от «ПСЖ» стал последней каплей для менеджеров топ-клуба, и уже на следующей день после отставки Анчелотти радостные футболисты команды не могли сдержать улыбок на тренировке без итальянского тренера. Один из самых успешных тренеров в мире теперь в поиске нового вызова. Казалось бы, самый очевидный вариант — возвращение в ставший некогда родным Милан, где одноимённый клуб пока не блещет результатами. Но нынешний тренер «россонери» Винченцо Монтелла уверен в себе как никогда: «Если Карло хочет, он может стать в «Милане» моим помощником». Немного унизительно для Анчелотти, но зато предельно ясно: ему нужно искать работу в другом месте.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Дэвид Мойес Карло Анчелотти Лоран Блан Луис Энрике Паулу Соуза Томас Тухель Франк де Бур
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