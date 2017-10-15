Как вратарская профессия стала самой опасной: смерти и страшные травмы

В Индонезии скончался 38-летний голкипер после столкновения с игроком соперника. Вспоминаем другие страшные эпизоды с участием голкиперов.

Погибли

Чойрул Худа, 2017 год

Слабонервным не смотреть. Сегодня случился по-настоящему трагический эпизод для всего мирового футбола. Вратарь индонезийского «Персела» Чойрул Худа умер в больнице после столкновения со своим одноклубником Рамоном Родригесом в конце первого тайма матча чемпионата Индонезии. Сразу после трагического эпизода 38-летнего вратаря доставили в больницу, где он скончался. У него были диагностированы серьёзные травмы головы и шеи.

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Александр Ятан, 2009 год

Обычная тренировка румынского клуба «Дунэря» завершилась трагедией. Во время двусторонки в ворота 19-летнего голкипера Александра Ятана был назначен пенальти. Мяч после удара угодил в солнечное сплетение. Вратарь поднялся и продолжил игру, совершив ещё несколько сейвов, однако в конце тренировки потерял сознание. Ятан скончался по дороге в больницу.

Хосе Марин, 1986 год

В декабре 1986 года вратарь «Малаги» Хосе Марин, играя на выходе, столкнулся с нападающим «Сельты» Бальтазаром. Уже в больнице ему сделали операцию, однако не помогло – на протяжении нескольких недель Хосе Антонио находился в коме и скончался, так и не придя в сознание.

Эрик Йонгблад, 1963 год

С вратарской профессией случай вратаря «ДСВ» Эрика Йонгблада мало связан. Во время матча в него попала молния, 21-летний голкипер скончался на месте. Отец Эрика, знаменитый вратарь Ян Йонгблад видел всё это с трибун стадиона.

10 самых страшных травм в истории футбола Футбол – это не только радости, но и горести. Самое страшное на поле – это тяжёлые травмы, иногда стоящие игрокам карьеры и даже жизни.

Джон Томсон, 1931 год

Раньше, когда футбол был более суровым, а столкновения случались гораздо чаще, смерти на футбольном поле были не такой редкостью. В матче чемпионата Шотландии между «Глазго Рейнджерс» и «Айброкс» не повезло 22-летнему голкиперу Томсону. Нападающий соперника Сэм Инглиш влетел в голову Томсона. Диагноз – перелом черепа и разрыв артерии в правом виске. Вратарь был прооперирован, но его жизнь спасти не удалось.

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Джимми Торп, 1936 год

Правило, что нельзя трогать мяч после того, как его зафиксировал вратарь, было введено после этого инцидента. Вратарь «Сандерленда» Джимми Торп взял мяч в руки, но налетевшие нападающие соперника как могли пытались его выбить. 22-летний вратарь получил множественные травмы груди и головы, но доиграл встречу до конца. Однако через четыре дня скончался в больнице.

Кристиан Неамту, 2002 год

Вратарь «Университати» считался одним из самых перспективных в Румынии. Но его карьера закончилась уже в 21 год – на сборе он получил удар коленом в голову от партнёра по команде, шесть дней пролежал в коме, после чего скончался.

Сергей Перхун, 2001 год

Самая трагичная история российского футбола. Карьера подававшего огромные надежды вратаря ЦСКА Сергея Перхуна оборвалась в матче с «Анжи». После выхода из ворот он столкнулся головой с нападающим соперника Будуном Будуновым. По дороге в аэропорт Сергей впал в кому, которая повлекла клиническую смерть. Врачи ничего не смогли поделать.

Сергей Перхун Фото: Reuters

«Сергей играл отчаянно, на грани». Вратари 2000-х – о Перхуне Вратари российского чемпионата начала 2000-х вспоминают своего коллегу Сергея Перхуна, трагически погибшего 14 лет назад.

Получили серьёзные травмы

Деян Радич, 2011 год

Жёсткое, но на первый взгляд рядовое столкновение в воздухе стоило вратарю «Ростова» Деяну Раичу карьеры и почки. Во время матча с «Тереком» в Радича врезался Заур Садаев. В больнице диагностировали разрыв почки, орган пришлось удалить. К счастью, жизни Деяна ничего не угрожало. С тех пор он больше не выступает на высоком уровне, сосредоточившись на работе в селекции.

Сергей Нарубин, 2011 год

Похожая ситуация приключилась с вратарём «Амкара» Сергеем Нарубиным. В игре с «Ростовом» он пострадал после столкновения в воздухе с Корнелом Салатой. Вратарю пришлось удалить селезёнку. По его словам, тогда ему пришлось перелить два литра крови.К счастью, Сергей продолжил карьеру и играет в футбол до сих пор – уже в футболке «Динамо».

Андрей Дикань, 2012 год

Не повезло и Андрею Диканю – в матче с «Зенитом» он получил ногой по лицу от Александра Кержакова. В больнице диагностировали переломы костей лицевого скелета, а также сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Из-за этих повреждений Дикань был вынужден пропустить домашний Евро, на котором мог быть игроком основы.

Владимир Габулов, 2009 год

За три года до этого похожую травму получил Владимир Габулов – в столкновении с Веллитоном он получил перелом лицевой кости. Не сумев продолжить встречу, окровавленный голкипер «Динамо» был вынужден покинуть поле. К счастью, вернулся в строй Габулов уже через полтора месяца.

Берт Траутманн, 1956 год

Разбавим список зарубежными случаями. В финале Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Бирмингемом» чуть было не попрощался с жизнью вратарь «Сити» Берт Траутманн. Он получил тяжёлую травму шеи в столкновении с нападающим соперника, однако доиграл до конца и даже погулял на празднованиях после завоевания Кубка. Только потом после рентгеновского снимка врачи сказали, что 25 минут Траутманн стоял на воротах со сломанной шеей и чудом избежал смерти.

Петр Чех, 2006 год

Жуткая травма в матче с «Редингом» чуть было не сломала карьеру одному из сильнейших вратарей XXI века. Петр Чех пошёл на перехват мяча и получил коленом в висок от не успевшего остановиться форварда соперника Стивена Харта. Чеху невероятно повезло, что после такой черепно-мозговой травмы он сохранил не только жизнь, но и карьеру. С тех пор Петер выступает в регбийном шлеме.