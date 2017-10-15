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«Зенит» – «Арсенал» – 0:1
Текст: Олег Лысенко
Фото: РИА Новости

Доспехи Божовича. Как «Зенит» умудрился «Арсеналу» дома проиграть

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15 октября 2017, воскресенье. 21:00 Футбол
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Давно не виделся Божович с «Зенитом», целых три года, но последнюю встречу он, конечно, запомнил надолго. 0:5 дома (тогда для него домом был Ростов-на-Дону) – разве такое забудешь?! Вот и новое свидание с петербургским флагманом вроде бы не сулило Графу ничего приятного. Дело даже не в статистике, убийственной для «Арсенала»: ноль забитых мячей и столько же отобранных у сине-бело-голубых очков за четыре попытки. Цифры цифрами, в футбол они не играют. Играют люди, а своего лучшего футболиста и бомбардира «канониры» перед 13-м туром лишились.

Пять лет Лука Джорджевич состоит на довольствии в «Зените», в три аренды сходил (сейчас четвёртая идёт), но лишь у земляка Божовича раскрылся во всей красе. Четыре гола черногорский форвард забил за «Арсенал», и все, представьте себе, решающие! Два его мяча «Ростову», по одному «Ахмату» и «Краснодару» обеспечили «канонирам» ничью и две победы. На поле «Санкт-Петербурга» нападающего не пустила специальная опция в соглашении между «Зенитом» и «Арсеналом». Освободившуюся позицию на острие занял замбиец Кангва, замечательно себя проявивший в прошлом туре. И это был тот самый случай, когда не было бы счастья — несчастье помогло…

Россия - Премьер-Лига. 13-й тур
15 октября 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
0 : 1
Арсенал
Тула
0:1 – Кангва – 73

Роберто Манчини волновали проблемы иного рода: в каком состоянии, моральном и физическом, вернётся в клуб дюжина «сборников»? Судя по содержанию протокола, возвратились без травм, по крайней мере серьёзных. Из пятёрки футболистов, отыгравших последние матчи своих национальных команд целиком, Манчини выставил в основе всех пятерых – и Лунёва, и Ерохина, и Кокорина, и Ивановича с Мевлей. Отдых получила аргентинская тройка ПаредесМамманаРигони, утомлённая не столько футболом (в эквадорском Кито на газон выходил только первый и совсем ненадолго), сколько многочасовыми авиаперелётами. Ну и естественное эмоциональное опустошение после счастливой развязки экстремального отборочного цикла учитывать нужно.

Совсем без южноамериканцев стартовый состав хозяев не обошёлся: в опорную зону вышел Краневиттер, в нападении компанию Кокорину составил Дриусси. Боевой состав с одной-двумя оговорками. А футбол у «Зенита» до перерыва не получился. Возможно, «сборникам» свежести не хватило, возможно, всей команде – настроя на аутсайдера. Так или иначе, на пресловутом классе отоварить «Арсенал» мячом-другим хозяевам не удалось. Чтобы забивать, надо бить, прошу прощения за откровение в стиле Капитана Очевидность. А петербуржцы за тайм только раз попали мячом в створ. На 39-й минуте. Удар коллеги по «националке» Ерохина многоопытный Габулов потянул, а более от него ничего до перерыва и не требовалось. Несколько прерванных навесов да выносов мяча от ворот – не в счёт.

«Арсенал», напротив, приятно удивил — совсем не аутсайдерской деловитостью, основательностью, спокойствием. Пускай в наступлении почти ничего не выдумал, за вычетом симпатичного стандарта от Кирилла Комбарова, так у него и приоритеты были иные – не пропустить. Сообразно задаче он и действовал – максимально компактно и внимательно, при чужих атаках оставляя за линией мяча одинокого Кангва – а вдруг в быструю атаку удерёт? В первом тайме не удрал, но защитников с опорниками «Зенита» держал в постоянном напряжении, а значит, тоже сработал полезно.

Попытки Манчини изменить ход встречи активным подсказом из технической зоны успехом не увенчались: то ли не долетали инструкции до нужных ушей в гуле 45 тысяч зрителей, то ли трактовались неправильно. Уходя в раздевалку, «алленаторе» не скрывал разочарования игрой и результатом. Одним только внушением команде он в раздевалке не ограничился. Замена Шатова на Дзюбу привела к реструктуризации петербургской атаки. Маневренные Дриусси с Кокориным разошлись по флангам, освободив место в центре крупногабаритному товарищу.

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Вместе со схемой изменилось отношение хозяев к делу, и в лучшую сторону. Словно по щелчку тренерских пальцев, «Зенит» включил скорость, прибавил в агрессии и забил гол. Правда, из офсайда. Иванович, замкнув навес Кришито, даже не стал апеллировать к судье Чистякову – значит внутренне согласился с решением оного, на самом деле верным. Ещё раз трибуны воззрились на рефери после единоборства Дзюбы с Сунзу. Чистяков и тут занял сторону слабейшего, и совершенно справедливо: контакт был, фола – нет.

Вы будете смеяться (если не за «Зенит» болеете), но был в этом матче ещё один отменённый гол хозяев, копия первого, и снова абсолютно по делу. Только действующие лица поменялись. Свежие вышли на первый план: Паредес навесил, Дзюба замкнул, возликовал и… мгновенно помрачнел, узрев поднятый москвичом Шаламберидзе красно-жёлтый флаг. Если бы Артём умел испепелять взглядом, человек на линии минимум задымился бы…

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«Арсенал» полтора тайма вынашивал первый удар в створ. Но как только его «родил», так сразу и повёл в счёте! Где был Кришито во время вдохновенного, как в лучшие годы, флангового прорыва Комбарова, почему стопперы беспечно бросили без внимания единственного чужого форварда – непонятно. Не иначе как банально потеряли концентрацию, чересчур увлекшись наступлением. А гостям только того и надо было. Своим первым и последним за вечер моментом Эванс Кангва распорядился превосходно.

Вместе с Полозом на газон стадиона «Санкт-Петербург» отправилась фирменная записка от Манчини. Но ни он, ни она исправлению ситуации не помогли. «Арсенал» отстоял минимальное преимущество и внёс свои «пять копеек» в медальную гонку чемпионата. Даже без Джорджевича – кто бы мог подумать?!

Посмотреть гол можно в «твиттере» РФПЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Арсенал Тула ФК Зенит Роберто Манчини
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