«Нельзя выигрывать постоянно». Зенитовцы ругают поле и философствуют

Первое поражение «Зенита» в чемпионате случилось лишь в 13-м туре. К удивлению многих, обидчиком сине-бело-голубых стал «Арсенал», который приехал вовсе не из Лондона, а из Тулы. Зенитовские эсэмэмщики привычно пошучивали на тему пряников. Только гости, вместо того чтобы привезти сдобные гостинцы, сами забрали из Петербурга ценный «сувенир» — три очка.

«Футбол таков, что в нём рано или поздно проиграешь»

Роберто Манчини пока непривычно искать оправдания поражению. Но пришлось.

— Мы не заслуживали победы. У нас было много возможностей забить, которыми мы не воспользовались. Футбол тем и хорош, что команды не могут выигрывать постоянно. Всегда найдётся матч, в котором ты будешь не настолько хорош, чтобы обыграть соперника. Сегодня мы были недостаточно быстрыми, неважно двигались на поле, поэтому и проиграли.

— Уже второй раз после паузы на матчи сборных «Зенит» выглядит не так здорово, как до. С чем вы это связываете?

— Да, это проблема, но она не должна останавливать нас на пути к победе. Нужно смириться и с этим жить. У нас огромное количество игроков уезжает в сборные, кто-то — за океан. И возвращаются они неравномерно — кто-то в понедельник, кто-то во вторник, кто-то в четверг. Все по-разному подключаются к тренировочному процессу. Это нам мешает.

— В российском чемпионате практически все команды будут играть против «Зенита», как «Арсенал». Будете ли вы целенаправленно работать на тренировках над тем, как взламывать эшелонированную оборону?

— Это уже случалось. Мы встречались с командами, игравшими от обороны, и мы их побеждали. Повторюсь, футбол таков, что в нём рано или поздно проиграешь. Даже несмотря на то что мы сегодня этого не заслуживали. Сегодня мы, возможно, были готовы не на сто процентов. Но это не отразится на наших следующих играх.

— Как оцените игру Олега Шатова?

— Я его заменил не потому, что мне не нравилась его игра. Он недавно восстановился после довольно тяжёлой травмы, у него был длительный период реабилитации. Я не мог дать ему больше 45 минут, поэтому заменил в перерыве. Я всё ещё надеюсь, что он будет улучшать свою игру в ближайшее время.

Доспехи Божовича. Как «Зенит» умудрился «Арсеналу» дома проиграть Первое поражение Манчини в чемпионате России.

Необщительный Дзюба и радость победителей

В микст-зоне подопечные итальянского тренера оказались менее разговорчивы, чем сам Манчини. Уже традиционно Артём Дзюба был мрачнее тучи и, накинув капюшон на голову, заявил: «Я не общаюсь», — и ушёл.

Андрей Лунёв также не горел желанием говорить, однако, следуя примеру своего наставника, признал, что сегодня «Зенит» был недостаточно хорош, и попросил передать его послание болельщикам: «Говорить не о чем… „Арсенал“ — с победой, а нашим болельщикам… Извиняюсь перед ними».

Зато Бранислав Иванович традиционно отдувался за всех своих одноклубников, отвечая даже на те вопросы, которые ему не очень нравились.

— Что именно сегодня не получалось у команды?

— Думаю, мы не заслужили три очка, мы не сыграли на том уровне, который нужен для победы. Каждая игра на этом стадионе нам даётся тяжело, мы стараемся, готовимся к тому, что соперник будет обороняться. Это нормально. Мяч не перемещался настолько быстро, насколько надо, мы не создавали достаточного количества моментов. Если бы мы забили гол, это была бы совсем другая игра.

— Как в целом оцените сегодняшнюю игру в обороне «Зенита»?

— Я как защитник не могу быть доволен игрой в обороне, если мы пропустили гол. Мешал и «прошитый» газон.

Отметим, что Бранислав после интервью продолжал оставаться крайне возмущённым вопросом об обороне. Защитник уходил со словами «кто такие вопросы задаёт» и недовольно покачивал головой.

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Местный воспитанник Илья Максимов, ныне игрок «Арсенала», прошёл мимо, разговаривая по телефону, а с его лица не сходила улыбка. Наверняка поздравляли близкие. Никто не осмелился потревожить его в такой радостный момент.

Следом за ним появился ещё один хорошо знакомый петербургским болельщикам игрок. Нападающий Лука Джорджевич, несмотря на отсутствие в сегодняшнем матче, был рад пообщаться с журналистами.

— «Арсенал» хорошо играл, хорошо оборонялся, дождался момента и забил. Обидно, что я не смог принять участие в игре. Очень хотелось сыграть против моей команды, но… Успел пообщаться с бывшими партнёрами — они расстроены. «Арсенал» — маленькая команда, они ждали, что завоюют три очка, но не получилось.

А вот нынешние футболисты «Зенита» продолжали молчать. Далер Кузяев отказался говорить, попивая сок. Также грустными прошли мимо Краневиттер с Лодыгиным. Зато футболисты «Арсенала» с нескрываемым удовольствием отвечали на вопросы.

Автор победного гола Эванс Кангва поделился эмоциями после сегодняшнего успеха.

— Я бы хотел отметить, что мы сегодня играли с сильнейшей командой России на данный момент. «Зенит» до этого не потерпел ни одного поражения. Мы были бы довольны и ничьей, но с божьей помощью победили. Атмосфера была замечательной, великолепный стадион. Приятно, что мы обыграли сильнейший клуб России.

— За счёт чего удалось победить?

— У нас изначально план был построен, чтобы компактно сыграть в обороне и искать шансы в контратаке. Так и получилось. Приятно, что усилия партнёров в атаке удалось завершить мне. Рад, что получилось забить на этом замечательном стадионе. То, что мы сыграли на ноль, будет для «Арсенала» дополнительной мотивацией в будущем.

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Владимир Габулов также отметил реализованный «Арсеналом» план на игру: поймать соперника на контратаке.

— Показалось, что после гола вы жестикулировали, чтобы ваши партнёры не торопились продолжать игру.

— Да, вы внимательные (смеётся). После забитого мяча я показывал ребятам, чтобы они помедленнее возвращались назад и подольше радовались.

— Два гола хозяев не засчитали. Можно считать это везением?

— Может, сегодня и была доля везения, но если «Зенит» забивает с нарушением правил, значит, гола не было. Как вы заметили, судья уверенно всё показал.

— Что вы можете сказать о стадионе «Санкт-Петербург», на котором состоялась игра?

— Атмосфера, наверное, лучшая в России. Чаша стадиона очень уютная, стадион бешеный, но над полем нужно поработать.

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