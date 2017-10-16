«Севилья» побаивается «Спартака», «Локо» и «Зенит» терпят поражения

Тульский «Арсенал» нанёс «Зениту» первое поражение в РФПЛ с 7 мая
В матче 13-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» с минимальным счётом уступил тульскому «Арсеналу».
Единственный гол был забит на 73-й минуте — Кирилл Комбаров разогнался на правом фланге, сместился в штрафную и прострелил мимо защитника на Эванса Кангва, который ударил в ближний угол ворот мимо Андрея Лунёва.
Для главного тренера «Зенита» Роберто Манчини сегодняшнее поражение стало первым в РФПЛ.
Клуб из Санкт-Петербурга проиграл матч чемпионата России впервые с 7 мая — беспроигрышная серия составила 15 матчей.
Несмотря на неудачный результат, «Зенит» (28 очков) остаётся лидером в таблице РФПЛ. «Арсенал» (17 очков) располагается на восьмой строчке.
Посмотреть гол можно в «твиттере» РФПЛ.
«Рубин» обыграл на выезде «Ростов», прервав серию из четырёх поражений
В матче 13-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал на своём поле «Рубин». Встреча проходила на стадионе «Олимп-2» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол на 67-й минуте записал на свой счёт полузащитник казанцев Янн М`Вила. На 45-й минуте хавбек «Ростова» Жан Маер не реализовал пенальти. Таким образом, «Рубин» прервал свою серию из четырёх поражений в РФПЛ. Ростовская же команда проиграла в четвёртой игре чемпионата подряд, доведя свою серию без побед до семи матчей.
«Рубин» (17 очков) располагается на девятом месте в турнирной таблице РФПЛ, «Ростов» (16) находится на 10-й строчке.
«Уфа» нанесла «Локомотиву» первое гостевое поражение в нынешнем сезоне РФПЛ
«Уфа» одержала победу над «Локомотивом» в матче 13-го тура РФПЛ. Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол на 76-й минуте забил Сильвестр Игбун. Дмитрий Стоцкий с левого фланга отдал мяч Дмитрию Сысуеву, тот коротким пасом перевёл мяч в штрафную площадь, с левого угла Боян Йокич прострелил на дальнюю штангу, а Игбун удачно в касание переправил мяч в ворота.
«Уфа» набрала 17 очков и вышла на седьмое место в таблице Премьер-Лиги. «Локомотив» (26) — второй.
Отметим, что «железнодорожники» впервые в нынешнем чемпионате России проиграли на выезде.
Индонезийский голкипер скончался после столкновения с партнёром во время матча
Вратарь индонезийского клуба «Персела» Чойрул Худа умер в больнице после столкновения со своим одноклубником Рамоном Родригесом в конце первого тайма матча чемпионата Индонезии с командой «Семен Паданг».
Сразу после инцидента 38-летнего вратаря доставили в больницу, где он скончался. У него были диагностированы серьёзные травмы головы и шеи.
Худу заменили на второй добавленной минуте к первому тайму, и матч продолжился. В итоге «Персела» одержала победу со счётом 2:0.
Видео столкновения можно посмотреть в YouTube.
Президент «Севильи» считает, что в матче со «Спартаком» фаворита нет
Президент «Севильи» Хосе Кастро поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком».
Матч «Спартак» — «Севилья» состоится в Москве 17 октября, а 1 ноября команды встретятся в Испании.
После двух матчей «Севилья» (4 очка) возглавляет таблицу группы E, а «Спартак» (2) занимает третье место.
«Несомненно, шесть очков в матчах со „Спартаком“ имеют важнейшее значение. Мы надеемся, что победим и продолжим возглавлять группу. В предстоящем матче нет фаворита. Мы говорим о чемпионе своей лиги.
Победа сделает нас фаворитом группы, но мы должны уважать соперника. Хотя, конечно, мы будем стараться победить», — цитирует Кастро El Desmarque Sevilla.
Хет-трик Икарди принёс «Интеру» победу над «Миланом»
В матче 8-го тура чемпионата Италии «Интер» принимал «Милан». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 3:2.
В составе победителей хет-трик оформил нападающий Мауро Икарди, который забил свой третий гол с пенальти уже на 90-й минуте. В составе «Милана» отличились форвард Сусо и хавбек Джакомо Бонавентура. Таким образом, нерадзурри одержали седьмую победу в восьми матчах нового сезона чемпионата Италии, а «Милан» потерпел третье поражение подряд.
«Интер» (22 очка) располагается на втором месте в турнирной таблице Серии А, «Милан» (12) находится на девятой строчке.
«Бетис» — «Валенсия» — 3:6. «Летучие мыши» вышли на второе место в Примере
«Валенсия» победила «Бетис» в матче восьмого тура испанской Примеры. Встреча проходила в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.
Девятерым участникам матча удалось стать авторами голов. У гостей по разу отличились Жоффрей Кондогбиа, Гонсалу Гуэдеш, Родриго, Сантьяго Лоренсо, Симоне Дзадза и Андреас Перейра, у хозяев — Хоэль Кэмпбелл, Арнальдо Антонио Санабрия и Кристиан Тельо.
«Валенсия» одержала четвёртую победу подряд и вышла на второе место в турнирной таблице испанской Примеры с 18 очками. «Бетис» (13 баллов) находится на девятой строчке.
Веа лидирует на выборах президента Либерии после подсчёта 95,6% голосов
Бывший игрок «Челси», «Манчестер Сити» и «Милана», а ныне политический деятель Джордж Веа лидирует после первого тура президентских выборов в Либерии после подсчёта 95,6% голосов, сообщает официальный сайт Национальной избирательной комиссии Либерии.
Веа набрал 572,374 голоса (39%) и опережает действующего вице-президента Либерии Джозефа Бокая (427,544 голоса, 29,1%). Если ни один из кандидатов не наберёт в первом туре более 50% голосов, необходимых для победы, то будет назначен второй тур с участием двух лидирующих в голосовании кандидатов.
Первый тур выборов президента Либерии состоялся 10 октября. Если потребуется проведение второго тура выборов, то они пройдут 7 ноября.
Веа является победителем в номинации лучший футболист мира (награда «Золотой мяч») 1995 года. Также в его активе звание лучшего африканского футболиста года, которого он удостаивался в течение трёх лет (1989, 1994, 1995).