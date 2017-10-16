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Денис Глушаков
Текст: Дмитрий Егоров
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Глушаков: 8 очков от «Зенита»? Это отыгрывается

Капитан «Спартака» — о победном возвращении после травмы, отрыве от «Зенита», «Севилье» и Месси.
16 октября 2017, понедельник. 08:30 Футбол

Денис Глушаков стал лучшим игроком победного гостевого матча с «Ахматом», начав обе голевые атаки и забив первый мяч. После игры он рассказал, каково было возвращаться на поле после месячного перерыва.

«Хотелось понимания, рассчитывают ли на меня в «Спартаке»

— После травмы не тренировался только первую неделю, — объяснил капитан «Спартака». – Потом работал с мячом, но в щадящем режиме, постепенно набирал форму. Мог сыграть ещё на прошлой неделе, если бы не перерыв на сборную. В общем, с «Ахматом» проблем не чувствовал.

— В «Спартаке» слишком много травм. Есть мнение, что на команду влияет насыщенный график игр.
— Причин много может быть, но ситуация с графиком действительно непривычная. Мы же в прошлом году играли раз в неделю, было достаточно времени на полное восстановление, а в этом году просто потеряли право на любую ошибку. Лето вообще получилось непростым. Вроде только чемпионат закончился, как сразу уехали на Кубок конфедераций. Не успели опомниться – и новый сезон. Думаю, не получилось отдохнуть не то что физически, а именно психологически, потому что весь прошлый год был таким эмоциональным потрясением. Но ничего, начинаем исправлять ситуацию.

— Вас не удивило, что тяжёлой критике фанатов подверглись в основном российские игроки – вы, Ребров, Ещенко, Комбаров?
— Ну, если судить по сообщениям в «Инстаграме», то была и поддержка. Но я привык: фанаты меня ругали, ругают и будут ругать. Это нормально. После хороших матчей любят, после плохих – критикуют. Я же не говорю, что был в огромном порядке в начале сезона. Просто проблема в том, что люди не понимают, что происходит внутри тебя, внутри команды. Им кажется, что ты не отдаёшься на поле, хотя на самом деле бегаешь из последних сил. Разные факторы могут влиять: бывает, что физическое состояние не идеальное, бывает психологическое, когда что-то в жизни происходит. Я говорю не о себе в данном случае, речь в целом о футболе.

— На вас лично влиял неподписанный контакт?
— Нет, это вообще бред. Особенно странно, когда суммы всплывают, которые я якобы запрашивал. Реально развели «смехопанораму». Контракт на моё отношение к делу вообще никак не влиял, об этом говорил и Каррера.

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Просто, не отрицаю, где-то внутри был осадок. Мне ведь не 25 лет, когда вся карьера впереди и ты особо не беспокоишься о будущем. А здесь, получается, оставалось семь месяцев до окончания срока соглашения, и нужно было понимать, рассчитывают ли на меня в «Спартаке», нужен ли я здесь вообще. Хотелось решить вопрос раньше, забыть об этой проблеме, но долго не получалось встретиться с Леонидом Арнольдовичем. То он был в разъездах по работе, то мы на сборах. Но когда ситуация успокоилась, мы довольно быстро решили вопрос. Я никуда не хотел уходить из «Спартака», это давно мой родной клуб, в котором я собираюсь играть до конца карьеры.

— Контракт ведь на три года?
— Да, но я готов был подписывать хоть на пять.

«У проигравших часто судьи виноваты»

— Вы уже пересматривали матч с «Ахматом»?
— Пока в самолёте посмотрел свой гол. На поле-то я думал, что мяч ко мне от защитника отскочил, а оказалось, что Промес умудрился так отдать, что оставалось только катнуть в угол.

Посмотреть гол можно в «твиттере» РФПЛ.

— Это был тот самый матч, когда несколько СМИ написали: вернулся прошлогодний Глушаков.
— Да я никуда и не уходил вроде. Просто в этом матче поучаствовал в двух забитых голах, за первые 15 минут несколько ударов нанёс. Если бы ещё забил побольше – вообще бы игроком тура назвали. Я в оценки уже не очень верю, потому что они часто необъективные. В том же матче с «Ахматом» у меня, например, не так много единоборств или передач. В любом другом случае опять бы написали: вот, Глушаков не тот. Хотя никто же не знает установку тренера, какие задачи он ставит перед конкретными футболистами.

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Капитан наконец-то в порядке – гол и голевая передача.

— В последние 15 минут «Ахмат» много атаковал – не было страха, что опять пропустите в концовке?
— Не было. Когда «Ахмат» сравнял, то я сразу подошёл к Саше Самедову и сказал: «Сейчас точно забьём». Наверное, возвращается прошлогодняя уверенность, когда мы выигрывали на зубах и в любых условиях.

— Андрей Семёнов сказал, что судья не назначил чистый пенальти в ворота «Спартака».
— Не знаю, где он там второй пенальти нашёл. Но это нормальная реакция игрока проигравшей команды, когда он начинает искать причины поражения. Часто судьи виноваты, поле, что-то ещё. Мне кажется, рефери отработал объективно.

— Кстати, о поле: были удивлены, что в Грозном такой газон?
— Да, почувствовал опасность, когда нога в песок провалилась и голеностоп ушёл. Хорошо, что без травм закончилось. Надеюсь, что «Ахмат» разберётся с проблемой. В Чечне хороший климат, и есть всё, чтобы поддерживать поле в идеальном состоянии.

«Сами виноваты, что так отстали от «Зенита»

— «Спартак» всё ближе к зоне Лиги чемпионов, но ведь «Зенит» уже не догнать?
— Кто сказал, что не догнать? Гонка продолжается. Восемь очков можно отыгрывать, в практике масса таких случаев. Тем более мы теряли очки в выигрышных матчах и сами виноваты. «Динамо», «Уфа», «Тосно», «Анжи», «СКА-Хабаровск», ЦСКА — вот уже 10-12 очков, которых нам не хватило до первого места. Ещё треть сезона только прошла, и «Зенит» обязательно будет ошибаться ещё, поэтому рассчитываем только на себя. Не хочу говорить гоп, но мы надежд на чемпионство не теряем и будем к нему стремиться.

— «Зенит» потратил много денег на игроков. У вас есть ощущение, что они сейчас просто сильнее?
— Ну да, они взяли нескольких аргентинцев, но в футбол играют не деньги. «Зенит» тоже теряет очки, как видите, – с «Анжи», «Арсеналом». Из Кубка России они вылетели. Тут нужно ещё посмотреть на календарь, потому что «Спартак» со всеми лидерами в первом круге уже сыграл. В общем, ждём матча в Москве, хотелось бы взять реванш за 1:5.

— Во вторник не менее важный матч. Если «Спартак» не побеждает «Севилью», то шансы на выход из группы будут микроскопическими.
— Зачем вообще думать именно о выходе, если это Лига чемпионов? Здесь каждый матч как праздник, ты играешь с лучшими футболистами мира. То есть неважно, на каком ты месте, потому что в любом случае будешь выкладываться на 200 процентов ради победы.

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Егоров настаивает и готов бегать вокруг «Открытие Арены» в трусах, если у «Спартака» не получится.

«Сборная обрастает мясом»

— В пятницу объявили, что сборная России в ноябре сыграет с Аргентиной и Испанией. Ваша реакция?
— Рад очень. Хочу доказать в играх за клуб, что нужен сборной. Классно, что можно проверить свой уровень в играх с такими соперниками. Вообще, рад, что Аргентина отобралась на чемпионат мира. Месси – великий футболист, и турнир без него потерял бы многое. Жалко ещё, что Голландия не едет. Там тоже много классных игроков, Антоха например. Я с Квинси разговаривал, он очень расстроен, потому что хотел показать себя именно в России.

— Как себя чувствует другой талант – Зобнин?
— С каждым днём всё лучше и лучше, уже рвётся в бой, но специалисты не позволят выйти раньше времени, хотя желания там вагон.

— В сборной России много молодых футболистов. На что она способна?
— Двигаемся в правильном направлении, я так думаю. Мне в нынешней команде всё нравится, она обрастает мясом. Я вообще оптимист, верю в наш футбол и приглашаю всех на матчи «Спартака» и сборной России.

Репост, если не считаешь сборную России дном
Дайте парням шанс всё исправить.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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