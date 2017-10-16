Мауро Икарди – лучшее, что было вчера в миланском дерби

Рекордная выручка с продажи билетов, больше половины иностранцев на трибунах и многомиллионная аудитория в Китае: миланское дерби очень хочет вернуться в элиту футбола.

Сейчас эти слова – «миланское дерби» — не содержат того обаяния, что было ещё лет 10 назад. Когда на фланге встречались Кафу и Дзанетти, забивали Шевченко и Ибрагимович, а сам матч случался не только в Серии А, но и, например, в полуфинале Лиги чемпионов. Сегодня оба клуба только стремятся вернуться в высшую лигу Европы. Нельзя сказать, что у них всё получается идеально. Но даже если не все из 22 человек, бегающих вчера по полю, достойны вывески «Интер» — «Милан», дерби всё равно стоило посмотреть. Ради него.

Для «Интера», у которого в запасе не было ни одного номинального полузащитника, атакующий план выглядел довольно просто. «Навесить в штрафную — авось Икарди разберётся». Честно, это не был потрясающий план. Даже с учётом того, что человек-навес Антонио Кандрева превзошёл сам себя и сделал удивительно тонкий прострел на 28-й минуте – серьёзно, это было на уровне субботнего Кевина де Брёйне и его паса на Габриэла Жезуса! Но, даже несмотря на это, «Интер» не особенно представлял, что делать с мячом у чужой штрафной. Не удавались атаки вторым темпом, не удавалось пробиться через центр, навесы и прострелы на Икарди были единственным приёмом. Вдруг разберётся? Разобрался. Именно он сделал это дерби незабываемым.

Мауро Икарди забил три гола, хотя по сумме имел, наверное, два с половиной голевых момента за все 90 минут. Ему просто не нужны голевые моменты, он реализует эпизод на 110%.

Некачественная игра в пас, медленные контратаки, ненужные фолы – все эти детали матча сотрутся из памяти. Возможно, у кого-то сохранится огромное напряжение и драйв. С этой точки зрения матч был отличный. Боевым, сочным, эмоциональным. Но именно благодаря хет-трику Икарди дерби захочется пересматривать. Оно останется в числе избранных, совсем как великие игры 90-х и нулевых. Всё справедливо: только аргентинец не потерялся бы среди звёзд любой величины, которые раньше играли за эти команды.

Даже если вы совсем не интересуетесь итальянским футболом, наверняка слышали о Мауро Икарди. Из-за скандалов. Это он увёл жену у Макси Лопеса. (Ну, на самом деле, там всё было сложнее, но какая разница? Раз Марадона сказал «увёл» – значит увёл.) Это он угрожал фанатам собственного клуба «привезти из Аргентины бандитов и разобраться». Да, было. Это он написал уже три книги. Последнюю – для детей, в соавторстве с женой. С его женой-агентом у болельщиков отношения тоже сложились не сразу. Из-за долгих переговорах о контракте и творческих селфи на фоне «Джузеппе Меацца».

Икарди максимально далёк от имиджа хорошего парня, и, в отличие от многих плохих парней, у него из-за этого реальные проблемы. Диего Марадона сказал «в моё время этого парня избили бы всей командой». Не смейтесь, не стоит недооценивать авторитет Марадоны в Аргентине. Икарди своей игрой заработал вызов в сборную уже года два назад, но… понимаете, Макси Лопес, Эсекьель Лавесси, Хавьер Маскерано и Лионель Месси – приятели. Они поддерживают друг друга. А с таким количеством крутых нападающих, как у Аргентины, потеря какого-то юнца из «Интера», ну, как-то не пугает. Тут Игуаин не может в ворота попасть, вот это страшно. А таких, как Икарди, полно – вон ещё Пратто и Бенедетто на очереди.

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Хотя, на самом деле, Икарди обладает достаточно редкими в современном футболе качествами. Ему совершенно не нужно чувствовать мяч, быть хоть немного включённым в игру, чтобы забить. Он может забить вторым-третьим касанием за игру. Кстати, вчера он забил первый гол пятым касанием. То есть к 28-й минуте Икарди коснулся мяча четыре раза. У него высочайшая реализация. С начала сезона к голу приводит каждый третий удар. По конвертации ударов в голы он уже три года идёт в десятке лучших в Европе, но нынешняя статистика – просто аномальная. Забить важнейший пенальти на последней минуте – проверка не техники удара, а нервов. С нервами всё в порядке.

При этом не вздумайте называть аргентинца «столбом» — это неправильно. Он мастер перекрывать зоны для передач. Икарди редко идёт в отбор в прессинге (вчерашний второй гол скорее исключение), зато следит за ближайшими к сопернику, у которого мяч, игроками и держится на линии паса. Правда, в нервном и нестабильном «Интере» команда не всегда поддерживает его общим движением.

В принципе, это идеальный тип форварда для «Атлетико», «Челси» или классической итальянской команды. В «Интере» Лучано Спаллетти, который пытается играть во владение мячом, но не имеет нормального распасовщика, Икарди либо отрезан от мяча, либо спускается в полузащиту. На этом фоне девять голов в восьми играх выглядят ещё солиднее. Вчера был пятый хет-трик игрока «Интера» в дерби за всю историю, второй в ХХI веке. Место в зале славы гарантировано.

Сейчас он говорит, что мечтает остаться в «Интере» навсегда и стать лучшим бомбардиром команды. Его жена немного сменила стиль своего «инстаграма» и всё чаще выкладывает не селфи в белье, а вот такие фотографии…

Учитывая непростой характер самого Икарди и его жены, а также пока не изжитую нестабильность «Интера», нельзя гарантировать, что идиллия навсегда. Но моментом насладиться можно. Тем более что и в сборной Аргентины произошла очередная революция. Теперь из старой гвардии остались разве что Месси и Маскерано. Хорхе Сампаоли зовёт в сборную новых людей, и Икарди – один из них. Он не стал героем последних матчей: просидел с травмой на скамейке запасных (врачи «Интера» уверяют, что всё в порядке) и посмотрел, как Месси выводит Аргентину на чемпионат мира. Тут самое время заподозрить очередной заговор, но не стоит. Вряд ли Икарди в таком случае опубликовал бы это фото. Жизнь налаживается.