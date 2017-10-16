Ломать систему. «Арсенал» показывает Премьер-Лиге важный пример

Даже победа над «Зенитом» не так важна: это лишь повод поговорить о туляках.

Миодраг Божович работает в России почти столько же, сколько я смотрю футбол, но его всё равно сильно недооценивают.

Сентябрь, холодный тульский вечер. Дорога от одного выхода со стадиона «Арсенала» до другого лежит через свежее поле и пустые трибуны – от тренеров к игрокам иначе не пройти. Полчаса назад туляки разбили «Динамо». Божович идёт вместе с нами, двумя журналистами, и пресс-атташе «Арсенала», шутит, как обычно, а по дороге как-то отстранённо рассказывает о своём тактическом видении, о генераторе атак Александру Бурчану, об уровне селекции Тулы. Это интересно, это хочется слушать.

Стало горько от осознания самого оригинального вопроса на пресс-конференции после матча:

– Вы впервые вышли на матч «Арсенала» в пиджаке. Он фартовый?

Природа наших мыслей и вопросов удивительна: мы готовы мусолить внешний вид людей, но почему-то отказываемся заглянуть им в голову. Оценивать их идеи.

Идея

Хотя в случае «Арсенала» идея гораздо важнее – Божович, хочет сам он того или нет, идёт наперекор природе нашего чемпионата последних двух сезонов. Курбан Бердыев, а за ним Гаджи Гаджиев и Виктор Гончаренко нашли рецепт успеха крепкого середняка с прочным, беззвёздным составом. Количественного насыщения защиты, чётко выстроенной схемы 5-3-2 и слаженности командной работы в обороне хватало, чтобы спокойно плавать в середине таблицы и пощипывать грандов. Игра в атаке была второстепенной. Именно поэтому «Ростов» Бердыева, доводивший быстрые атаки до автоматизма, стал наиболее удачным из проектов трёх думающих тренеров. И именно поэтому «Ростов» не выиграл чемпионат весной 2016-го – команда не знала, что делать с мячом в позиционной атаке, и оставила очки в Перми и Саранске.

Миодраг Божович идёт другим путём. Временами он тоже приходит к защитному строю игры: и вчера в Санкт-Петербурге, и 70 минут домашней игры с «Краснодаром» туляки терпели, количественно насыщали защиту, отправляли крайнего хавбека на дальнем фланге в линию обороны, порой откровенно играли на вынос. Пряники были чёрствыми.

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Но оценивать «Арсенал» по матчу на Крестовском острове не стоит – здесь показательны первые 20 минут игры с тем же «Краснодаром». Лучшую команду Премьер-Лиги по выходу из-под прессинга уничтожали своим прессингом и резким использованием свободных зон: Максим Беляев выдёргивался на соперника в момент приёма мяча, поднимаясь чуть ли не до центральной линии, отдавал пас главному придумщику атак туляков Бурчану, а он выпиливал диагонали и разгонял реактивные фланги.

В чемпионате, где мало авантюрных решений, тульский «Арсенал» выгодно выделяется на фоне середняков. Высокий прессинг отражает Impect-статистика: до матча с «Зенитом» тульских защитников отрезали передачами 787 раз за сезон, никого не отрезали чаще. Отсюда же другие данные – «пряники» допускают меньше ударов по своим воротам, чем в среднем по чемпионату, но по xG такие удары весят больше, чем по воротам любой другой команды РФПЛ (≈0,11). Качество игры в защите в «Арсенале» Божовича определяется не по тому, во сколько человек выстраивается последняя линия обороны, а по качеству прессинга и высоте отбора. Тульские 4-3-3 в защите превращаются в 5-4-1, но после отбора команда готова быстро улететь в контратаку или выйти из обороны через короткий пас, что тоже дико для нашей Премьер-Лиги – традиционные середняки практикуют простые выносы.

Так что гол «Зениту» – никакая не случайность: пересмотрите всю комбинацию ещё раз. Команда Роберто Манчини пыталась сбить «Арсенал» контрпрессингом, но туляки в пять коротких передач вышли из-под него, а Александру Бурчану в своём стиле начал атаку диагональю на Хагуша. Пятёрка прессингующих оказалась отрезана, Кришито вынужден был дёрнуться на крайнего защитника, запустил передачу себе за спину – а дальше, как сказал Кирилл Комбаров после матча, всё было уже просто.

По количеству созданных явных голевых моментов «Арсенал» – шестая команда Премьер-Лиги: туляки создали 14 Big Chances, больше только у пяти участников нынешнего еврокубкового сезона. Реализация таких моментов у «Арсенала» хромает (28,6% – худшая реализация явных голевых ситуаций в Премьер-Лиге), но это связано с банальными вещами – недостаточным классом исполнителей и невезением. Чуть больше удачи в завершении, и Тула будет как минимум в первой восьмёрке.

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Игроки под идею

Плюс в карму «Арсенала» – удачная летняя селекция. Сергей Кирьяков вешал лапшу на уши немецким журналистам, рассказывая, что ушёл из Тулы из-за отсутствия денег на усиление. Человеку, знающему наш футбол, очевидно: Кирьяков – дилетант, которого справедливо турнули при первой же возможности. «Арсенал» и зимой очень качественно прошерстил рынок легионеров, вытащив Сунзу, Бурчану, Александрова – квалифицированных иностранцев для нашего чемпионата. Летом, под Божовича, приехали ещё несколько новичков. Каши не портит никто.

Лука Джорджевич, заваливший все предыдущие арендные командировки из «Зенита», был личной креатурой Божовича. Черногорец черногорца понял лучше, чем кто-либо раньше: Джорджевич уже забил четырежды, положил красавца в Грозном, стал лучшим бомбардиром «Арсенала» и четвёртым – во всей Премьер-Лиге. Видимо, форма Луки обеспокоила даже «Зенит» – в Петербурге Джорджевич не сыграл.

Зато там забил Эванс Кангва, ещё один летний новичок «Арсенала». Замбиец способен сыграть на любой позиции в атаке, Божович сравнивает его с Муссой Думбия – оба ртутные, проворные, здорово тащат мяч на скорости. За два матча в Премьер-Лиге Кангва сделал чучело из Шарля Каборе, посадил его на красную карточку и забил «Зениту». Сложно дебютировать лучше.

Плюс приехал Виктор Альварес – испанский защитник, понимающий игру лучше многих коллег по амплуа в РФПЛ. Плюс Сергей Ткачёв, добавивший атаке туляков вариативности. Правда, лучший летний трансфер «Арсенала» всё равно останется в тени. Горан Чаушич, вытащенный из испанской «Осасуны» – один из 5-6 самых недооценённых игроков Премьер-Лиги, банально потому, что он делает незаметную черновую работу. Перекрывает зоны в прессинге, читает передачи соперника, мягко обращается с мячом и не тормозит его движение. При обороне Чаушич уплотняет центр поля, при атаке – включается вторым нападающим, и на таких включениях Горан создал уже три явных голевых момента лично для себя.

Оказывается, в Премьер-Лигу можно тащить не только второсортных легионеров: все иностранцы, играющие сейчас в Туле, явно усилили команду. Хребет держит Александру Бурчану, приехавший в «Арсенал» зимой. Он может терять позицию в опорной зоне и тяжело подстраиваться к высокой скорости игры, но качество паса Бурчану не подлежит сомнениям. По продвижению мяча вперёд румын – 7-й центральный полузащитник в лиге (57,5 отрезанных соперников за игру), но выше только люди из «Зенита», «Краснодара», ЦСКА, «Спартака», «Локомотива». Об уровне Бурчану это тоже говорит.

***

«Арсенал» образца прошлого сезона был командой безнадёжной. Кирьяков валил всё на судей, плохое поле, давление болельщиков и журналистов, вот только под его руководством «Арсенал» вообще перестал показывать качественный футбол. Контроль мяча был налажен до штрафной площадки, а в ней возникала паника. Сзади пропускали кого только можно. В гостях туляки набрали жалкие три очка – столько же, сколько «Томь», игравшая половину сезона детсадом.

Достаточно было сменить тренера, пригласить под него нескольких качественных игроков и принять его философию. Теперь «Арсенал» совсем другой. Контроль мяча, приоритет игры низом, обилие голевых моментов у чужих ворот, слаженный высокий прессинг – из середняков в Премьер-Лиге так не играет больше никто. Для нашего чемпионата, где падает результативность и крен на защиту становится всё чётче, это маленькая революция.

И дело не в фартовом костюме.

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