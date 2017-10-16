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Жозе Моуринью
Текст: Кирилл Хаит
Фото: Reuters

9 форвардов Моуринью, троллинг «Арсенала» и лондонский «Спартак»

6 мыслей о сезоне АПЛ.
16 октября 2017, понедельник. 14:30 Футбол

Вместо привычного обзора европейских чемпионатов сегодня вас ждёт материал об АПЛ. Извините, хейтеры Премьер-лиги, просто здесь происходит слишком много интересного.

«Ливерпуль» — чемпион. По незабитым голам

В закрытом матче на «Энфилде» «МЮ» показал образец типичной игры Жозе Моуринью 10-летней давности. 30 с копейками процентов владения мячом, 10 человек на своей трети поля, один удар в створ за 90 минут. После финального свистка Юрген Клопп сказал: «Они приехали за ничьей, и они её получили. К сожалению, они могут себе позволить так играть». Всё правильно, кроме того, что прагматизм Жозе вроде бы уже давно не должен никого удивлять. Но есть вопросы и к самому «Ливерпулю».

Хозяева не реализовали пару очевидных моментов, а также имели 7-8 хороших подходов к воротам Де Хеа. Каждый раз чего-то не хватало. То Фирмино передержит мяч, то пас пойдёт не в ногу Коутиньо, а в недодачу, то Салах не поймёт партнёра. В редкие моменты, когда «Ливерпуль» получал и мяч, и пространство, команда инвестировала эти средства не лучшим образом. Можно упрекать соперников в прагматизме, но как насчёт того, чтобы самим прагматичнее пользоваться преимуществом? «Ливерпуль» играл хорошо, потратил много сил и не выиграл. Опять. А «Юнайтед»…

Моуринью: старые хиты всегда в моде

Бетономешалка против асфальтоукладчика: кто сильнее? С точки зрения Моуринью, это риторический вопрос. Зачем сравнивать, если можно взять и то, и другое? Связка в центре Матич – Эррера замесила и втоптала соперников в землю. Подчеркну: не переиграла. Замесила и втоптала, девять раз (столько отборов у одного только Эрреры). Девять – важное число. Перед матчем Жозе обещал сыграть в девять форвардов. Ну, почти.

Логика ясна. Зачем менять то, что работает? В первом тайме «Манчестер Юнайтед» пропустил один голевой момент и пару опасных атак, имел и собственный момент, но тренера, наверное, это не устроило. После перерыва гости вышли на поле застёгнутыми на все пуговицы и с опущенным капюшоном. Моуринью не скрывал удовлетворения: «Мы полностью контролировали игру». Играть на ничью с принципиальным соперником на выезде – это уже 100 лет известная тактика, к которой не придраться. Но она не учитывает того, насколько силён сейчас «Манчестер Сити»…

«Лучший матч под моим руководством»

Считает Хосеп Гвардиола. Да, у «Сити» по-прежнему проблемы с хорошо организованными, низко обороняющимися командами. А хорошая новость в том, что, во-первых, таких команд не так уж много, во-вторых, их тоже можно дожимать. А если соперник пытается показать силу, тем хуже для него. 5:0 с «Ливерпулем» хорошо иллюстрируют второй пример, а недавние гостевые 1:0 с «Челси» — первый. После таких убедительных доказательств силы «Сити» не мог всерьёз воспринять «Сток» Марка Хьюза. Типичная команда Марка Хьюза имеет характер и способна побороться, но ей непременно не хватит концентрации.

16:0 в трёх матчах АПЛ от «Ман Сити». Это вообще законно?
Хосеп Гвардиола сколотил самую мощную команду стартового отрезка сезона.

Так и получилось. Показательны моменты с четвёртым и шестым голами «Стоку». Вот гости владеют мячом – и через две секунды они уже пропустили. Столько времени нужно «Сити», чтобы забить после перехвата. В принципе, главной ошибкой гостей была попытка вернуться в игру при счёте 3:0. Зря они это сделали…
Пересмотрите матч и поставьте галочку в списке дел напротив пункта «сходить в картинную галерею». Эстетические ощущения похожи. Если же кого-то выделять в составе «Сити», пусть это будет…

Кевин Де Брёйне –лучший игрок АПЛ

Если глянуть в статистику, то вы увидим, что Кевин Де Брёйне отдал две голевые передачи в последнем матче и сравнялся по количеству ассистов за пять лет с Лионелем Месси. Это невероятно круто, но вообще-то ценность Кевина для «Сити» даже выше. Для начала добавьте две предголевые передачи в той же игре со «Стоком». Но забудьте про статистику и просто посмотрите футбол. Именно Де Брёйне – тот человек, который контролирует постоянное давление.

Без него игру «Сити», пожалуй, можно было бы назвать предсказуемой. Нет, он не принимает творческих решений, не разворачивает вектор атаки, не отдаёт голевых пяткой. Скорее, доводит идеи Гвардиолы до предела. Принимает правильные решения в правильный момент и идеально их исполняет. Пересмотрите пас на Лероя Зане (шестой гол). Мало просто принять такое решение. Отдай пас на 30 см правее или левее – мяч бы перехватил Флетчер или Кэмерон. Идеально. Фактически он выполняет роль – извините за банальность – Месси, управляя игрой команды. Кстати, обе голевые он отдал после того, как сам отобрал мяч.

«Челси» — лондонский «Спартак»?

Сценарий немного предсказуем. Дано: сверхмотивированная команда с коротким составом, которая ровнее всех проходит сезон и выигрывает чемпионат. Летом она делает покупки, но обойма не становится длиннее. Вопрос: что с ней будет в следующем сезоне?

«Челси» проиграл команде, до этого ни разу не забивавшей в АПЛ. Это как?
Поражение от «Кристал Пэлас» стало для команды Конте вторым подряд.

Хейтеры Антонио Конте наверняка скажут, что обыгрывать «Кристал Пэлас» надо в любом состоянии. Но, как в случае с любым другим риторическим доводом, всё решает контекст. Что это значит? Во-первых, «Челси» вообще не та команда, которая кого-то раскатывает. В этом сезоне синим удался ровно один разгром: «Стока». «Челси» плохо атакует: по количеству ударов и ударов в створ не входит даже в топ-6 АПЛ. Во-вторых, добавьте к этому потерю основного нападающего. В-третьих, проблемы Конте с «Кристал Пэлас» — не новость. В прошлом сезоне «Челси» проиграл им дома. Конте явно воспринимает ситуацию серьёзно – собирается не спать всю ночь.

«Арсенал»: соперники троллят, лидеры хотят уйти

Всё очень плохо. Во-первых, даже Арсен Венгер вынужден признать, что в январе могут уйти Озил и Алексис Санчес. «Ну да, я ничего не исключаю. Если они не подпишут контракт, то уйдут». Это, с одной стороны, прогресс в смысле принятия реального мира, а с другой… если уж Венгер согласен с тем, что игроки не хотят продлевать с его командой контракт, почему не взглянуть чуть дальше и заодно признать, что они давно играют без должной мотивации? Речь, напомню, о тех, кто должен тащить команду. Ну, формально, ведь в «Арсенале» нет игроков статуснее Озила и Санчеса.

Во-вторых, даже если смириться с их уходом и понять, что у лондонцев и без того неплохая команда, всё равно обстоятельства против Венгера. На этот раз – в виде сомнительного пенальти. Что хуже всего, соперники позволяют себе троллить проигравших. Трой Дини сначала посмеялся над причёской Эктора Бельерина («Из-за длинных волос он не видит, что делает»), а потом – над справедливыми претензиями тренера к арбитру («Венгер скажет, что они проиграли из-за арбитра, но это не так. Каждый раз, когда я с ними играю, встречаю жёстко, а потом думаю: интересно, кто-то из команды пойдёт в стык?»). Слушайте, при всём уважении к Трою Дини, Венгер – это величина немного другого масштаба в футболе. Если уже форвард «Уотфорда» позволяет себе так говорить, ситуация очень запущена. Жаль, если легендарный тренер «Арсенала» в итоге уйдёт в низшей точке истории.

А «Уотфорд» можно поздравить с лучшим стартом в истории. Марку Силва в прошлом сезоне не смог спасти «Халл Сити» (также известный, как «Халл Слуцкого-Яровинского»), зато сейчас тащит «Уотфорд» в еврокубки.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Арсенал Лондон Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Кевин Де Брёйне Хосеп Гвардиола Юрген Клопп АПЛ
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