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Массимо Каррера
Текст: Полина Куимова
Фото: РИА Новости

Каррера: «Севилья» — это потрясающая команда, она выиграла три Лиги Европы

Главный тренер «Спартака» — о подготовке к матчу ЛЧ, особенностях испанского футбола и негативе в адрес клуба.
16 октября 2017, понедельник. 14:50 Футбол

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера перед матчем с «Севильей» рассказал о том, что встреча с испанской командой будет такой же непростой, как игра с «Ливерпулем», когда восстановятся остальные игроки, а также про негатив в сторону клуба.

— К матчу с «Ахматом» наконец-то вернулись травмированные – на поле вышли Денис Глушаков и Квинси Промес. Когда ждать остальных?
— Риска в том, что мы выпустили их, не было. Они вышли на поле, потому что были в состоянии играть. Теперь ждём, когда будут готовы и остальные. Зобнину остался где-то месяц, Зе Луишу – пару недель.

— Не тревожит ли, что много ошибок начал допускать Таски?
— В футболе, увы, ошибки совершает каждый.

— Может, дело в переговорах по новому контракту?
— Не думаю. Когда игрок выходит на поле, он профессионально относится к делу.

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Спартак М
Москва, Россия
Севилья
Севилья, Испания

— В матче с «Ливерпулем» ничья стала приемлемым результатом для «Спартака», но команда весь матч провела в обороне. Чтобы выйти из группы, сейчас надо сыграть по-другому?
— Мы отталкиваемся от соперника и всегда выходим на поле ради победы. Но кроме нас там присутствует противник, который позволяет или не позволяет что-то делать. С «Ливерпулем» у нас что-то все же получилось, но мы сыграли в довольно оборонительный футбол. Не потому, что мы этого хотели, а потому что соперник заставил. Завтра нас ждет сложный матч против команды, которая выиграла три Лиги Европы подряд. «Севилья» — это потрясающая команда.

— Ваше настроение отличается от того, что было перед «Ливерпулем»?
— Нет, разницы никакой нет. Это будет такой же важный и сложный матч. Безусловно восстановились некоторые игроки, но в остальном ничего не меняется.

— Одна проблем «Севильи» — травмы. Какие еще слабые стороны вы видите?
— У них нет слабых сторон – это сильная команда, которая играет в современный, эффективный футбол. Мы должны провести идеальный матч как с технической, так и с тактической стороны. Их игроки привыкли играть на таком уровне.

— В чем испанский футбол неудобен для Спартака?
— Испанский футбол сложен, потому что игроки техничны, обладают хорошей скоростью и отлично играют в пас в маленьких зонах — это та самая знаменитая «тика-така». Сегодня на тренировке мы будем отрабатывать различные схемы, чтобы перекрыть им привычные ходы.

— Ощущаете, что вокруг «Спартака» стало меньше негатива?
— Это часть футбола. Вокруг сильной команды должны быть и критика, и похвала. Подобное происходило и в прошлом сезоне, но мы не задирали голову, не летали в облаках, так как понимали, что каждый матч очень сложный. Несмотря на результаты в начале чемпионата, мы продолжаем работать. Конечно, критика задевает какие-то нотки в душе, но мы всегда настроены на работу. Самым важным фактором является настроение в раздевалке, а не то, что происходит вне. Это нас не должно касаться. Мы все взрослые люди. Когда дела идут хорошо, мы не нуждаемся в похвале. Когда что-то идет не так, мы не обращаем большого внимания на критику, потому что сами знаем, где ошибаемся и как это исправить. Наша цель – работать, чтобы стать лучше.

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Капитан «Спартака» Денис Глушаков также ответил на вопросы журналистов.

— Черчесов, комментируя ваш не вызов в сборную, сказал, что нужно подлечить травму и привести в порядок мысли. Удалось это сделать?
— С мыслями у меня вроде все нормально, а физическое состояние я за время паузы подтянул. К счастью, залечил все свои болячки и травмы. Теперь, как и прежде, готов всё доказывать на поле. И прежде всего – себе.

— Кого бы выделили в составе «Севильи»?
— Никого не стоит выделять – это хорошая, молодая, бегущая команда, которая играет в топ-чемпионате.

— Что ощущаете перед этим матчем?
— Тяжело было смотреть матч с «Ливерпулем» с трибуны, поэтому завтра, наконец, сыграю в Лиге чемпионов. То есть, думаю, что сыграю – состава-то я не знаю! Мы играем дома, при фантастической поддержке — как и всегда. Надо выложиться на 100%. Все зависит только от нас.

— Что вы скажете о негативе вокруг команды? Заметили, что его стало меньше?
— Хорошо играем — вы хвалите, плохо играем — вы ругаете. Наше дело играть, а ваше — писать. Вот и все.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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