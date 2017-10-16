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Дональд Трамп
Текст: Марк Бессонов
Фото: Reuters

Футболисты из Боснии отказались играть в знак протеста. Кто делал так же

«Герта», протесты из-за задержек зарплат и война футболистов NFL против Трампа.
16 октября 2017, понедельник. 17:30 Футбол

Садиться на газон во время матча или вставать на колено – давно не ноу-хау, но вещь в спорте редкая. Такой протест – прекрасный способ привлечь внимание широкой общественности к проблемам, которые происходят в маленьких командах, о которых мало кто знает. Однако применяются такие методы и в чемпионатах с многомиллионной аудиторией.

1. «Босна Високо», Босния и Герцеговина, 2017 год

В последние сутки таким образом получили долю хайпа футболисты боснийского «Босна Високо», клуба второго дивизиона страны. На последних минутах игры со «Звездой Градачац» одни игроки встали на колено, другие плюхнулись на газон. И дело не в усталости.

Футболисты «Босны» возмутились действиями главного арбитра, который позволял ведущему со счётом 1:0 сопернику откровенно тянуть время. Парни из «Звезды» ради приличия сперва покатали мяч на своей половине поля, а потом забили два мяча несопротивляющемуся сопернику.

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В Мексике футболист получил красную карточку и убил арбитра. К сожалению, это не первый подобный случай: рассказываем обо всех остальных.

2. «Раднички», Сербия, 2012 год

Первый же случай такого протеста был зафиксирован на тех же Балканах. И тоже в матче команд второго дивизиона. Футболисты клуба «Раднички» провели акцию протеста сразу после стартового свистка арбитра. Игроков не устраивали серьёзные задержки по зарплатам. Проникнувшись моментом, их соперники, футболисты «Слога Кральево», всё это время также стояли и не предпринимали никаких действий, а игру возобновили только после того, как противники поднялись на ноги.

Помочь организовать акцию игрокам помог президент Ассоциации профессиональных футболистов Сербии Мирко Поледич. Ситуация возымела эффект – с футболистами вскоре рассчитались по долгам.

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3. «Динамо-Авто», Молдавия, 2015 год

По тому же сценарию действовали футболисты «Динамо-Авто» в игре чемпионата Молдавии с «Академией». Все футболисты хозяев сели на газон и просидели 15 секунд. Причина та же – невыплата зарплат. Футболисты «Академии» с пониманием отнеслись к акции коллег и всё это время перекатывали мяч на своей половине поля.

4. «Симург», Азербайджан, 2015 год

И вновь история с невыплатой зарплат. Только три месяца сидящим без зарплат футболистам азербайджанского «Симурга» сказали заранее, что до конца сезона денег они не увидят. В итоге футболисты сели на газон в начале матча с бакинским «Интером» и просидели так одну минуту. Соперник ничего в это время не предпринимал. Матч был возобновлён, «Симург» в итоге одержал победу 3:2. Сама акция была встречена овацией трибун. Но команда в итоге снялась с чемпионата из-за финансовых проблем.

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5. Команды высшей лиги Колумбии, 2016 год

Самая массовая акция протеста прошла в Колумбии. Все матчи тура чемпионата страны начались с минутной сидячей забастовки футболистов, которые протестовали против проведения матчей в дневное время. Такое решение приняли озабоченные экономией электроэнергии власти страны, однако футболисты не раз заявляли, что играть в 35-градусную жару опасно для здоровья. Акция прошла на восьми крупнейших стадионах Колумбии. В итоге власти пошли на уступки и отказались от практики ранних матчей.

6. «Герта», Германия, 2017

Вроде, Германия, вроде, высший дивизион. Какие могут быть проблемы? В том-то и дело, что никаких. Футболисты «Герты» в матче 8-го тура с «Шальке» встали на колени, поддержав коллег из американской NFL.
«Герта» поддерживает толерантность и ответственность! За толерантный Берлин и открытый мир. Сейчас и навсегда!» – говорится в «твиттере» немецкого клуба.

Не переживайте, сейчас мы расскажем, в чём дело.

7. Команды NFL, 2017

В США сейчас идёт настоящая война между многими игроками NFL и президентом страны Дональдом Трампом. Ряд игроков Национальной футбольной лиги (не соккера, а именно американского футбола) перестали вставать во время исполнения гимна США в качестве протеста против жестокого обращения полиции с темнокожими гражданами страны. Трамп раскритиковал такие действия футболистов и призвал увольнять их, чем ещё более накалил обстановку.

Высказывания Трампа привели к ещё большему количеству протестов с участием американских команд и спортсменов. Протесты продолжаются до сих пор.

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Пока что на одно. Зато теперь футболисты ругаются с Трампом, а виноват, конечно же, Мутко.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
16 октября 2017, понедельник
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