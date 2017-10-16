10 вещей, которые нужно знать о 13-м туре РФПЛ

1. Глушаков вернулся. И считает очки до «Зенита»

«Восемь очков от «Зенита»? Это можно отыгрывать». Капитан «Спартака» бодр и уверен в себе, как будто не было непонятных трёх месяцев на старте сезона. Он прокомментировал, как на его игру повлияла ситуация с контрактом, ответил на вопрос о причинах травм и на критику болельщиков.

Глушаков: 8 очков от «Зенита»? Это отыгрывается Капитан «Спартака» — о победном возвращении после травмы, отрыве от «Зенита», «Севилье» и Месси.

Но гораздое важнее, что Глушаков делал на поле. А на поле он был похож на себя прошлогоднего. Носился по всему полю, успевал помогать в обороне и в атаке и помимо гола отметился предголевой передачей на Луиса Адриано. Этого «Спартаку» не хватало… Правда, сам Денис на вопрос «прошлогодний Глушаков вернулся?» ответил, что он никуда не уходил. Ладно, пусть не уходил. Всё равно не хватало.

2. Грозный: песок победы

65 попыток отбора и 69% на 75% точности паса – это всё, что нужно знать не о качестве игры команд в Грозном, а о качестве поля. Играть в пас на таком поле было сложно, зато идти в стыки – самое то. Повезло, что без травм. Обе команды допустили больше брака, чем обычно, но «Спартак» лучше сориентировался. Без качественной игры гости выигрывали эпизоды, разбивали игру хозяев прессингом, захватили центр поля иуехали в Москву с победой.

Не стоит пока говорить о цельной игре. А вот о характере, который помогает выигрывать матчи и без цельной игры, уже можно. Даже явная усталость во втором тайме (точность паса ухудшилась на 10%, стало больше выносов) не сбила «Спартак» с толку. Подробности – в материале Сергея Титова со стрелочками и тактикой. А Кононов по-прежнему застрял на полпути: между поиском своего игрового стиля и поиском стиля, который даёт результат. Пока не получается ни то, ни другое.

3. Хохлов наводит порядок

Ташаев и Морозов в старте, Тьям и Обольский на замену: с первого матча Хохлов показал, что будет доверять молодым игрокам. Отдала появилась мгновенно. Есть первая победа с августа, первые забитые голы с августа, а гол Ташаева ещё и получился красивым.

Посмотреть видео можно в официальном «Твиттере» РФПЛ

Подробнее о матче.

4. Брызгалов. Б – бомбардир

После двух подряд ничьих (со «Спартаком» и «Зенитом») «Анжи» остался без очков. Одна из причин – невезение. Сергей Брызгалов дважды попал в штангу, ещё была перекладина у Кацаева и голевой момент с ударом Прудникова после углового. Упустив столько шансов, «Анжи» устал и развалился. В последние полчаса «Урал» создал у ворот гостей не меньше, чем те – за предыдущий час. И дважды забил, но Брызгалов уже в добавленное время сократил разницу. У «Анжи» по-прежнему две победы в чемпионате. Напомню, что именно Брызгалов принёс первую – в июле над «Амкаром». И с двумя голами остаётся одним из лучших бомбардиров «Анжи» (вместе с Данченко и Кацаевым). Где-то грустят Прудников и Лескано.

5. Игорь Шалимов и бесконечность

Четвёртое подряд поражение «Краснодара» поставило ряд неудобных вопросов тренеру. Кого вообще «быки» могут обыграть? Например, команду ФНЛ в отдельно взятом матче, лидера и фаворита чемпионата, середняка и прямого конкурента за место в таблице – не могут.

Вообще-то, «Краснодар» наиграл гола на три. Но единственное, в чём сейчас команда Шалимова проявляет стабильность – это умение не реализовывать явные голевые моменты. Особенно трудолюбиво не забивал Классон, но это была общекомандная проблема. Перед воротами хозяева начинали суетиться, хотя желание забить поскорее явно не шло на пользу. Удивительно, но имя столько же очков, сколько месяц назад, «Краснодар» всё ещё держится в зоне еврокубков. Да, задел был неплохой. Но его больше нет, впереди матч с «Локомотивом», а терпение Сергея Галицкого пока кажется бесконечным.

6. Дзагоева, Головина, Вернблума нет. И не надо

ЦСКА и так справился. Забил в концовке первого тайма и начал терпеть. Хотя, нет, терпел ЦСКА с самых первых минут. Атакующая игра была, скорее, формальной – Оланаре и Витиньо вдвоём нанесли 11 ударов (девять из пределов штрафной), но в створ попали всего раз. В защите Сергей Игнашевич выполнил двойную норму игры на опережение, сделав восемь перехватов и 19 выносов. Победа без половины игроков старта в гостях над прямым конкурентом.

ЦСКА потерял полкоманды, но всё равно обыграл «Краснодар» Гол Березуцкого после рикошета принёс «армейцам», приехавшим на выезд без лидеров, удивительную победу.

7. В Уфе сухо

Это настоящее стихийное бедствие, но никто не возражает. «Уфа» ничего не позволила «Локомотиву», тем более что москвичи не особенно возражали. Бодрый футбол без ворот в первом тайме сменился нервным футболом без ворот после перерыва. Первый голевой момент «Локомотив» создал уже после 80-й минуты, когда проигрывал. Организованная «Уфа» выиграла без вариантов для соперника. В составе «Локо» в этом матче в створ ворот били только Миранчуки – по одному разу. Юрию Сёмину оставалось лишь признать, что игра шла до ошибки.

8. «Рубин»: если не 0:1, то 1:0. Ростов: вызов принят!

В матче с участием «Рубина» забит один гол. Это случилось шестой раз подряд. После минимальной победы над «Тосно» были четыре подряд минимальных поражения, и вот серия прервана. Но «Рубин» не был бы собой, если бы сделал это по-другому. 1:0, вот это преданность стилю. Разумеется, победный гол состоялся после единственного удара в створ.

С другой стороны, «Ростов» тоже уважает счёт 1:0 (правда, в основном в свою пользу). В матче всё могло сложиться по-другому: был незабитый пенальти, был момент Калачёва, вынос с ленточки, незасчитанный гол… «Должно же было и нам когда-то повезти», — сказал после матча Бердыев. «Ростову» не повезло. Зато болельщики устроили акцию поддержки Юсупову.

9. «Арсенал» сделал карнеасадо в Санкт-Петербурге

Причём здесь национальное жаркое Аргентины? Ну, рецептом удачной игры с фаворитом способен воспользоваться не каждый аутсайдер, но сам рецепт хорошо известен. «Арсенал» ничего не придумал, а просто качественно использовал старые методы: компактность и подстраховку, отбор в момент приёма мяча, вертикальные забросы. Более того, гости не прижались к штрафной. Они вступали в прессинг по всему полю, сделали 15 отборов и перехватов в средней трети поля – это точно не автобус.

Доспехи Божовича. Как «Зенит» умудрился дома проиграть «Арсеналу» Первое поражение Манчини в чемпионате России.

Правда, «Зенит» максимально упростил задачу. «Мы не были готовы на 100%», — объяснял после матча Манчини. Ладно, а на 50%? Чем можно объяснить сонный первый тайм без опасных моментов? Гости насытили центр поля, Чаушич, Горбатенко, Бурчану и Ткачёв располагались очень близко друг к другу и без труда блокировали медленный перепас «Зенита».

Начало второго тайма питерцам удалось. Мяч стал ходить быстрее, забил из офсайда Иванович. Тут как раз «Арсенал» понял, что пришло время проводить свою контратаку – её планировали полтора тайма. Контратака удалась: первый удар в створ ворот и гол, и тут случилась главная неожиданность. «Зенит»… сник. За 20 минут, которые остались до конца игры, хозяева нанесли целых два неточных удара: Кокорина (рикошет) и Полоза из борьбы. Хм, как-то мало. От аргентинцев Манчини ждут большего.

10. Эванс Кангва – человек недели

Да, Ташаев забил очень редкий для РФПЛ драйвовый гол, но для команды в целом гол Кангвы был ценне: он принёс победу. А ещё, Кангва заслужил отдельного абзаца ещё неделю назад, когда удалил Каборе в начале второго тайма. Идеальный дебют. Отметим, что дебют несколько затянулся. Кангва перешёл из Турции ещё в августе, но начал играть только сейчас. Причина? МиодрагБожович говорил, что футболист не готов физически. На то, чтобы набрать форму, у Эванса ушло два месяца. Кажется, набрал неплохую.

Посмотреть видео можно в официальном «Твиттере» РФПЛ