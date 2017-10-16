Ташаев копирует Месси: смотрим самые крутые голы 13-го тура

Смещение с фланга, уход от соперников и неотразимый удар – всё как у звезды «Барсы», только с левого фланга.

В 13-м туре голов было не так много, но кое-что интересное мы для вас всё-таки выцепили. Вы удивитесь, но самый сок – в матче номинальных аутсайдеров.

5. Эванс Кангва, «Арсенал Т»

(«Зенит» — «Арсенал» — 0:1, 73-я минута – 0:1)

Идеально расчерченная контратака «Арсенала», начавшаяся с классного паса Бурчану у своей штрафной и закончившиеся прострелом Кирилла Комбарова на Эванса Кангву. А там уже дело техники.

Гол можно посмотреть в официальном «твиттере» РФПЛ.

Ломать систему. «Арсенал» показывает Премьер-Лиге важный пример Даже победа над «Зенитом» не так важна: это лишь повод поговорить о туляках.

(«Ахмат» — «Спартак» — 1:2, 30-я минута – 0:1)

Капитан вернулся! Денис Глушаков снова в стартовом составе «Спартака» и снова забивает. На этот раз без «пушечных» похорон, но тоже эффектно.

Гол можно посмотреть в официальном «твиттере» РФПЛ.

Глушаков вернулся. И «Спартак» сразу стал лучше Капитан наконец-то в порядке – гол и голевая передача.

(«Динамо» — «СКА-Хабаровск» — 2:0, 18-я минута – 1:0)

Крайние защитники забивают довольно редко (если они не носят фамилию Киммих или Марсело). Алексей Козлов отличается не так регулярно. Всего пятый мяч за «Динамо» он забил против «СКА-Хабаровск», зато сделал это красиво, в стиле первоклассного форварда завершив неплохую комбинацию.

Гол можно посмотреть в официальном «твиттере» РФПЛ.

(«Урал» — «Анжи» — 2:1, 87-я минута – 2:0)

Ну а Владимир Ильин сработал так, как и должен действовать крутой нападающий в чужой штрафной. Мягкая обработка, удар с отскока, гол. Всё как надо.

Гол можно посмотреть в официальном «твиттере» РФПЛ.

(«Динамо» — «СКА-Хабаровск» — 2:0, 78-я минута – 2:0)

После смены Калитвинцева на Хохлова «Динамо» преобразилось и без особых проблем разобралось со «СКА-Хабаровск». Все вопросы на 78-й минуте снял динамовский талант Александр Ташаев, совершивший шикарный проход и пробивший точно под перекладину.

Гол можно посмотреть в официальном «твиттере» РФПЛ.