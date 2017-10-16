Ташаев копирует Месси: смотрим самые крутые голы 13-го тура

В 13-м туре голов было не так много, но кое-что интересное мы для вас всё-таки выцепили. Вы удивитесь, но самый сок – в матче номинальных аутсайдеров.
5. Эванс Кангва, «Арсенал Т»
(«Зенит» — «Арсенал» — 0:1, 73-я минута – 0:1)
Идеально расчерченная контратака «Арсенала», начавшаяся с классного паса Бурчану у своей штрафной и закончившиеся прострелом Кирилла Комбарова на Эванса Кангву. А там уже дело техники.
Гол можно посмотреть в официальном «твиттере» РФПЛ.
4. Денис Глушаков, «Спартак»
(«Ахмат» — «Спартак» — 1:2, 30-я минута – 0:1)
Капитан вернулся! Денис Глушаков снова в стартовом составе «Спартака» и снова забивает. На этот раз без «пушечных» похорон, но тоже эффектно.
Гол можно посмотреть в официальном «твиттере» РФПЛ.
3. Алексей Козлов, «Динамо»
(«Динамо» — «СКА-Хабаровск» — 2:0, 18-я минута – 1:0)
Крайние защитники забивают довольно редко (если они не носят фамилию Киммих или Марсело). Алексей Козлов отличается не так регулярно. Всего пятый мяч за «Динамо» он забил против «СКА-Хабаровск», зато сделал это красиво, в стиле первоклассного форварда завершив неплохую комбинацию.
Гол можно посмотреть в официальном «твиттере» РФПЛ.
2. Владимир Ильин, «Урал»
(«Урал» — «Анжи» — 2:1, 87-я минута – 2:0)
Ну а Владимир Ильин сработал так, как и должен действовать крутой нападающий в чужой штрафной. Мягкая обработка, удар с отскока, гол. Всё как надо.
Гол можно посмотреть в официальном «твиттере» РФПЛ.
1. Александр Ташаев, «Динамо»
(«Динамо» — «СКА-Хабаровск» — 2:0, 78-я минута – 2:0)
После смены Калитвинцева на Хохлова «Динамо» преобразилось и без особых проблем разобралось со «СКА-Хабаровск». Все вопросы на 78-й минуте снял динамовский талант Александр Ташаев, совершивший шикарный проход и пробивший точно под перекладину.
Гол можно посмотреть в официальном «твиттере» РФПЛ.