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«Динамо» — «СКА-Хабаровск» — 2:0
Текст: «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ташаев копирует Месси: смотрим самые крутые голы 13-го тура

Смещение с фланга, уход от соперников и неотразимый удар – всё как у звезды «Барсы», только с левого фланга.
16 октября 2017, понедельник. 21:00 Футбол

В 13-м туре голов было не так много, но кое-что интересное мы для вас всё-таки выцепили. Вы удивитесь, но самый сок – в матче номинальных аутсайдеров.

5. Эванс Кангва, «Арсенал Т»

(«Зенит» — «Арсенал» — 0:1, 73-я минута – 0:1)

Идеально расчерченная контратака «Арсенала», начавшаяся с классного паса Бурчану у своей штрафной и закончившиеся прострелом Кирилла Комбарова на Эванса Кангву. А там уже дело техники.

Гол можно посмотреть в официальном «твиттере» РФПЛ.

Ломать систему. «Арсенал» показывает Премьер-Лиге важный пример
Даже победа над «Зенитом» не так важна: это лишь повод поговорить о туляках.

4. Денис Глушаков, «Спартак»

(«Ахмат» — «Спартак» — 1:2, 30-я минута – 0:1)

Капитан вернулся! Денис Глушаков снова в стартовом составе «Спартака» и снова забивает. На этот раз без «пушечных» похорон, но тоже эффектно.

Гол можно посмотреть в официальном «твиттере» РФПЛ.

Глушаков вернулся. И «Спартак» сразу стал лучше
Капитан наконец-то в порядке – гол и голевая передача.

3. Алексей Козлов, «Динамо»

(«Динамо» — «СКА-Хабаровск» — 2:0, 18-я минута – 1:0)

Крайние защитники забивают довольно редко (если они не носят фамилию Киммих или Марсело). Алексей Козлов отличается не так регулярно. Всего пятый мяч за «Динамо» он забил против «СКА-Хабаровск», зато сделал это красиво, в стиле первоклассного форварда завершив неплохую комбинацию.

Гол можно посмотреть в официальном «твиттере» РФПЛ.

2. Владимир Ильин, «Урал»

(«Урал» — «Анжи» — 2:1, 87-я минута – 2:0)

Ну а Владимир Ильин сработал так, как и должен действовать крутой нападающий в чужой штрафной. Мягкая обработка, удар с отскока, гол. Всё как надо.

Гол можно посмотреть в официальном «твиттере» РФПЛ.

1. Александр Ташаев, «Динамо»

(«Динамо» — «СКА-Хабаровск» — 2:0, 78-я минута – 2:0)

После смены Калитвинцева на Хохлова «Динамо» преобразилось и без особых проблем разобралось со «СКА-Хабаровск». Все вопросы на 78-й минуте снял динамовский талант Александр Ташаев, совершивший шикарный проход и пробивший точно под перекладину.

Гол можно посмотреть в официальном «твиттере» РФПЛ.

Он вам не Димон, а Дмитрий Валерьевич. Первая победа Хохлова с «Динамо»
Бело-голубые даже забили впервые с августа!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Ташаев Алексей Козлов Владимир Ильин Денис Глушаков Лучшие голы тура
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