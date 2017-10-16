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Текст: Александр Демидов
Фото: instagram.com/yta_mua

Когда дети плачут от твоей игры. Мгновения 13-го тура РФПЛ

Вандалы в Краснодаре, подъём «Спартака» и футбол, от которого наворачиваются слёзы, – в обзоре лучших фото тура.
16 октября 2017, понедельник. 22:30 Футбол
10 вещей, которые нужно знать о 13-м туре РФПЛ
Глушаков считает очки до «Зенита», Шалимов испытывает терпение Галицкого.

Близнецы тура

«Спартак» в Грозном одержал первую гостевую победу в сезоне РФПЛ, благодаря чему переместился на пятое место в турнирной таблице. Стоит ли говорить, что успех добавил москвичам положительных эмоций перед встречей в Лиге чемпионов с «Севильей»? На фото Луис Адриано и его «брат-близнец» Лукас.

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Локация тура

На старте сезона болельщики красно-белых переживали, что футболисты после игр перестали делать традиционное командное фото в раздевалке. После победы над «Ахматом» традиция снова была нарушена, но лишь отчасти: спартаковцы сделали памятный снимок в аэропорту.

Возвращение тура

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков отметил своё возвращение после травмы вдохновенной игрой и голом. В интервью «Чемпионату» капитан красно-белых обозначил стремление догнать «Зенит» и побороться за чемпионство.

Денис Глушаков

Денис Глушаков

Фото: spartak.com
Глушаков: 8 очков от «Зенита»? Это отыгрывается
Капитан «Спартака» — о победном возвращении после травмы, отрыве от «Зенита», «Севилье» и Месси.

Дебют тура

Дмитрий Хохлов сменил на посту главного тренера «Динамо» Юрия Калитвинцева. В первом же официальном матче под руководством нового рулевого бело-голубые уверенно обыграли «СКА-Хабаровск» – 2:0.

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Поздравления тура

После победного матча динамовцев на поле вышли поздравить травмированные Кирилл Панченко, только что вернувшийся из реабилитационного центра в Италии, и Владимир Рыков.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Взгляд тура

Игроки оборонительного плана Денис Кулаков и Гурам Тетрашвили сошлись в дуэли взглядов. Битва «Урала» и «Анжи» закончилась в пользу екатеринбуржцев – 2:1.

Фото: fc-ural.ru

Любовь тура

Футбол соединяет сердца.

Фото: fc-ural.ru
Фото: fc-ural.ru

Красота тура

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Такой вид открывается на стадион «Краснодара» из грандиозного парка, который построил владелец «быков» Сергей Галицкий в окрестностях арены. Отметим, что по отзывам местных жителей парк едва ли уступает нашумевшему столичному проекту «Зарядье». Судите сами.

Фото: РИА Новости

Семья тура

Когда муж и жена – не одна сатана.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Слёзы тура

Видео можно посмотреть по ссылке.

«Краснодар» потерпел третье поражение подряд, да ещё и на домашней арене. Обидчиками в этот раз выступили московские «армейцы», игравшие без Дзагоева, Головина, Вернблума, Васина и Василия Березуцкого. На игру команды Игоря Шалимова без слёз не взглянешь.

Вандалы тура

Ряд СМИ обвинили фанатов ЦСКА в повреждении медиаэкрана на стадионе в Краснодаре. Отмечается, что на предстоящей неделе футбольному клубу предстоит провести экспертизу для выяснения масштабов катастрофы и степени причастности столичных гостей к поломке.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
ЦСКА потерял полкоманды, но всё равно обыграл «Краснодар»
Гол Березуцкого после рикошета принёс «армейцам», приехавшим на выезд без лидеров, удивительную победу.

Аксессуар тура

Ставь лайк, если делал так же.

Улыбка тура

Экс-«армеец» Павел Мамаев в компании старожила ЦСКА Сергея Игнашевича. Будь это фото сделано не до, а после проигранного краснодарцами матча, гневных стрел одиозному любителю покутить в Монако было бы не избежать. Уж очень злопамятны болельщики на такие вещи.

Павел Мамаев и Сергей Игнашевич

Павел Мамаев и Сергей Игнашевич

Фото: fckrasnodar.ru

Взрыв тура

«Уфа» пустила «Локомотив» под откос в столице Башкортостана. Главный конкурент «железнодорожников» «Зенит», опережающий их на два очка в турнирной таблице, свой матч так же проиграл. Если красно-зелёные всерьёз претендуют на место в тройке, то в следующем туре подопечным Юрия Сёмина нужно обыгрывать раненый «Краснодар».

Поддержка тура

Болельщики «Ростова» поучаствовали в массовом флешмобе, чтобы поддержать полузащитника команды Артура Юсупова и пожелать ему скорейшего выздоровления. 28-летний Юсупов был прооперирован в связи с разрывом крестообразных связок колена и пропустит около полугода.

Серия тура

В составе команды Курбана Бердыева в матче приняли участие сразу пять экс-игроков «Ростова»: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас и Азмун. Не без доли везения казанцы увезли с «Олимпа-2» победу с минимальным счётом и прервали свою серию из четырёх поражений. Теперь такой же набор последовательных неудач у команды с берегов Дона, а победить жёлто-синие не могут уже семь матчей подряд.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Память тура

Все матчи 13-го тура российской Премьер-Лиги начинались с минуты молчания в память об ушедшем из жизни спортивном директоре «Зенита» Константине Сарсании.

Фото: fc-zenit.ru

Призыв тура

«Амкар» до предстоящей встречи с «Тосно» одержал три победы кряду. Болельщики пермской команды отреагировали на это призывом не останавливаться на достигнутом. Однако пермяки всё же притормозили, дома не сумев переиграть «Тосно» (0:0).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Болельщики — Футбол Мгновения тура Фото
Новости. Футбол
16 октября 2017, понедельник
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