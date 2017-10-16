Когда дети плачут от твоей игры. Мгновения 13-го тура РФПЛ

Близнецы тура
«Спартак» в Грозном одержал первую гостевую победу в сезоне РФПЛ, благодаря чему переместился на пятое место в турнирной таблице. Стоит ли говорить, что успех добавил москвичам положительных эмоций перед встречей в Лиге чемпионов с «Севильей»? На фото Луис Адриано и его «брат-близнец» Лукас.
Локация тура
На старте сезона болельщики красно-белых переживали, что футболисты после игр перестали делать традиционное командное фото в раздевалке. После победы над «Ахматом» традиция снова была нарушена, но лишь отчасти: спартаковцы сделали памятный снимок в аэропорту.
Возвращение тура
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков отметил своё возвращение после травмы вдохновенной игрой и голом. В интервью «Чемпионату» капитан красно-белых обозначил стремление догнать «Зенит» и побороться за чемпионство.
Денис Глушаков
Дебют тура
Дмитрий Хохлов сменил на посту главного тренера «Динамо» Юрия Калитвинцева. В первом же официальном матче под руководством нового рулевого бело-голубые уверенно обыграли «СКА-Хабаровск» – 2:0.
Поздравления тура
После победного матча динамовцев на поле вышли поздравить травмированные Кирилл Панченко, только что вернувшийся из реабилитационного центра в Италии, и Владимир Рыков.
Взгляд тура
Игроки оборонительного плана Денис Кулаков и Гурам Тетрашвили сошлись в дуэли взглядов. Битва «Урала» и «Анжи» закончилась в пользу екатеринбуржцев – 2:1.
Любовь тура
Футбол соединяет сердца.
Красота тура
Такой вид открывается на стадион «Краснодара» из грандиозного парка, который построил владелец «быков» Сергей Галицкий в окрестностях арены. Отметим, что по отзывам местных жителей парк едва ли уступает нашумевшему столичному проекту «Зарядье». Судите сами.
Семья тура
Когда муж и жена – не одна сатана.
Слёзы тура
Видео можно посмотреть по ссылке.
«Краснодар» потерпел третье поражение подряд, да ещё и на домашней арене. Обидчиками в этот раз выступили московские «армейцы», игравшие без Дзагоева, Головина, Вернблума, Васина и Василия Березуцкого. На игру команды Игоря Шалимова без слёз не взглянешь.
Вандалы тура
Ряд СМИ обвинили фанатов ЦСКА в повреждении медиаэкрана на стадионе в Краснодаре. Отмечается, что на предстоящей неделе футбольному клубу предстоит провести экспертизу для выяснения масштабов катастрофы и степени причастности столичных гостей к поломке.
Аксессуар тура
Ставь лайк, если делал так же.
Улыбка тура
Экс-«армеец» Павел Мамаев в компании старожила ЦСКА Сергея Игнашевича. Будь это фото сделано не до, а после проигранного краснодарцами матча, гневных стрел одиозному любителю покутить в Монако было бы не избежать. Уж очень злопамятны болельщики на такие вещи.
Павел Мамаев и Сергей Игнашевич
Взрыв тура
«Уфа» пустила «Локомотив» под откос в столице Башкортостана. Главный конкурент «железнодорожников» «Зенит», опережающий их на два очка в турнирной таблице, свой матч так же проиграл. Если красно-зелёные всерьёз претендуют на место в тройке, то в следующем туре подопечным Юрия Сёмина нужно обыгрывать раненый «Краснодар».
Поддержка тура
Болельщики «Ростова» поучаствовали в массовом флешмобе, чтобы поддержать полузащитника команды Артура Юсупова и пожелать ему скорейшего выздоровления. 28-летний Юсупов был прооперирован в связи с разрывом крестообразных связок колена и пропустит около полугода.
Серия тура
В составе команды Курбана Бердыева в матче приняли участие сразу пять экс-игроков «Ростова»: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас и Азмун. Не без доли везения казанцы увезли с «Олимпа-2» победу с минимальным счётом и прервали свою серию из четырёх поражений. Теперь такой же набор последовательных неудач у команды с берегов Дона, а победить жёлто-синие не могут уже семь матчей подряд.
Память тура
Все матчи 13-го тура российской Премьер-Лиги начинались с минуты молчания в память об ушедшем из жизни спортивном директоре «Зенита» Константине Сарсании.
Призыв тура
«Амкар» до предстоящей встречи с «Тосно» одержал три победы кряду. Болельщики пермской команды отреагировали на это призывом не останавливаться на достигнутом. Однако пермяки всё же притормозили, дома не сумев переиграть «Тосно» (0:0).