Готовность №1. «Спартак» и ЦСКА накануне матчей Лиги чемпионов

Болельщиков «Краснодара» жёстко накажут за пиротехнику, сборная России снова упала в рейтинге ФИФА, Карасёву доверено судить «Баварию».

«Амкар» и «Тосно» сыграли вничью в последнем матче 13-го тура РФПЛ

«Амкар» и «Тосно» сыграли вничью в матче 13-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Перми на стадионе «Звезда» и завершилась со счётом 0:0.

В первом тайме команды показали равный футбол и обменялись несколькими полумоментами. После перерыва рисунок игры не изменился, и забитых голов зрители так и не увидели. Дважды мяч попал в стойку ворот гостей.

«Амкар» с 15 очками занимает 12-е место в турнирной таблице российской футбольной Премьер-Лиги. «Тосно» (13 баллов) — на 14-й строчке.

Мельгарехо тренировался в общей группе «Спартака» перед игрой с «Севильей»

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, который получил небольшую травму в ходе матча 13-го тура российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1), тренировался в общей группе перед игрой Лиги чемпионов с «Севильей» (17 октября).

«Команда тренировалась в том же составе, который побывал на выездном матче в Грозном: в общей группе занимались вратари Селихов и Максименко, а также 20 полевых игроков, включая Мельгарехо. Напомним, что парагвайский полузащитник забил победный гол в ворота «Ахмата», однако получил сильный ушиб и был заменён. К счастью, спартаковские врачи быстро вернули футболиста в строй.

После окончания тренировки команда отправилась в гостиницу, где проведёт ночь перед игрой. Завтра днём у спартаковцев запланирована разминка", — информирует сайт клуба.

Каррера: Зобнин вернётся примерно через месяц, Зе Луиш – через пару недель

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» рассказал о состоянии здоровья Романа Зобнина и Зе Луиша, а также поведал, не было ли риска выпускать на поле в матче 13-го тура РФПЛ с «Ахматом» (2:1) Дениса Глушакова и Квинси Промеса, которые только восстановились после повреждений.

«Рисков никаких не было. Если они вышли на поле, они были в состоянии играть. Зобнину остался примерно месяц, Зе Луишу – пара недель. Будем ждать, когда вернутся все остальные», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Матч «Спартак» — «Севилья» состоится 17 октября. Начало — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Каррера: «Севилья» — это потрясающая команда, она выиграла три Лиги Европы Главный тренер «Спартака» — о подготовке к матчу ЛЧ, особенностях испанского футбола и негативе в адрес клуба.

Головин и Вернблум вернулись в общую группу ЦСКА перед матчем с «Базелем»

Полузащитники Александр Головин и Понтус Вернблум вернулись в общую группу ЦСКА перед домашним матчем Лиги чемпионов с «Базелем» (18 октября).

«Армейцы» продолжают подготовку к матчу третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Базелем». Сегодня после двухнедельной паузы приступил к работе в общей группе Александр Головин. Также вместе со всеми тренировался шведский полузащитник Понтус Вернблум. Завтра ожидается возвращение в общую группу Виктора Васина.

По индивидуальной программе продолжают заниматься Василий Березуцкий и Алан Дзагоев", — информирует сайт клуба.

Задержаны люди, использовавшие пиротехнику на матчах «Краснодара»

Задержаны люди, использовавшие пиротехнику на матчах «Краснодара» с «Зенитом» (0:2) и ЦСКА (0:1). Об этом говорится на официальном сайте краснодарского клуба. В настоящее время заведённые на них дела переданы в суд.

«Благодаря системе видеонаблюдения стадиона ФК «Краснодар» на домашних матчах нашей команды с футбольными клубами «Зенит» (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва) были выявлены и идентифицированы люди, использовавшие пиротехнические средства. После установления их личностей нарушители общественного порядка были задержаны полицией, и на них заведены административные дела, которые в настоящее время переданы в суд. Этим людям – Михайлову Н., Карманенко В., Горелову А. и Уянову Х. – в течение года будет запрещено посещение любых спортивных мероприятий, проводимых на территории РФ, в том числе и матчей РФПЛ», — говорится в сообщении.

Видео поджога на гостевой трибуне во время матча «Краснодар» — «Зенит» можно посмотреть на канале «Краснодара» в YouTube.

Использование пиротехники на гостевой трибуне во время матча «Краснодар» — ЦСКА также смотрите на канале «Краснодара» в YouTube.

Арбитр Карасёв будет работать на матче Лиги чемпионов «Бавария» — «Селтик»

Бригада российских судей во главе с Сергеем Карасёвым будет работать на матче группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Селтиком» (18 октября), сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать Карасёву будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Дополнительные ассистенты — Сергей Лапочкин и Сергей Иванов, четвёртым рефери назначен Максим Гаврилин.

Другой российский судья Алексей Еськов получил назначение на игру группового этапа Лиги Европы между «Хоффенхаймом» и «Истанбулом Башакшехир» (19 октября).

Помогать Еськову будут Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко. Дополнительные ассистенты — Михаил Вилков и Владимир Москалёв, четвёртым рефери назначен Валерий Данченко.

Голландец Куйперс обслужит матч Лиги чемпионов ЦСКА — «Базель»

Бригада голландских судей во главе с Бьорном Куйперсом будет работать на матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Базель», сообщает официальный сайт УЕФА.

В текущем сезоне Куйперс судил два матча Лиги чемпионов — «Хоффенхайм» — «Ливерпуль» (1:2) и «Боруссия» Д — «Реал» (1:3), в которых показал 4 и 5 жёлтых карточек соответственно.

Помогать ему будут лайнсмены Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Дополнительными ассистентами рефери будут Сердар Гэзюбююк и Деннис Хиглер. Четвёртый арбитр — Марио Дикс.

Матч ЦСКА – «Базель» состоится 18 октября в Москве, начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

Сборная России опустилась на 65-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на рекордно низкое для себя место в рейтинге ФИФА. По состоянию на 16 октября подопечные Станислава Черчесова занимают 65-е место, опустившись на строчку ниже, по сравнению с предыдущим рейтингом.

Первое место по-прежнему занимает Германия. Далее следуют Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция, Испания, Чили и Перу.

Рейтинг ФИФА:

1 (1). Германия – 1631

2 (2). Бразилия – 1619

3 (3). Португалия – 1446

4 (4). Аргентина – 1445

5. (5) Бельгия – 1333

6 (6). Польша – 1323

7 (8). Франция – 1226

8 (11). Испания – 1218

9 (9). Чили – 1173

10 (12). Перу — 1160

…

65. (64) Россия – 563.