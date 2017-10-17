«Поражение от «Севильи» не оставит «Спартаку» шансов на выход из группы»

Роман Широков — о «Спартаке» и ЦСКА в Лиге чемпионов, проблемах «Зенита» и «Краснодара».

Ташаев копирует Месси: смотрим самые крутые голы 13-го тура Смещение с фланга, уход от соперников и неотразимый удар – всё как у звезды «Барсы», только с левого фланга.

1. Если «Спартак» не обыграет «Севилью», про плей-офф ЛЧ можно забыть?

Поражение почти не оставит шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Впереди два матча подряд с «Севильей», и «Спартаку» нужно уйти в плюс относительно испанцев. Или, в крайнем случае, поделить с ними очки.

Ничья в московском матче не будет провалом. Приемлемым результатом сдвоенных матчей с «Севильей» будут три очка, хорошим – четыре, а отличным – шесть. Всё остальное – плохо.

Почти чемпионский «Спартак». Команда, которая побеждает на чем угодно Глушаков вернулся и забил, команда Карреры не сдулась в концовке, но приятного в Грозном всё равно было мало.

2. Сегодняшний «Спартак» способен обыграть «Севилью»?

«Спартак» стал выглядеть лучше, чем в начале сезона: потихоньку в строй возвращаются лидеры, набирают оптимальную форму. В Грозном всегда непросто играть, но спартаковцы выглядели неплохо и победили по делу.

Была пауза на игры сборных. «Спартак» продуктивно поработал в это время, поэтому провалов в концовках теперь нет.

3. Глушаков с контрактом и без – два разных футболиста?

Никак не связываю игру Дениса и его ситуацию с контрактом. Тем более подписали его две-три недели назад, если не ошибаюсь. Эмоции от переговоров наверняка улеглись. Удачные действия Дениса с «Ахматом», уверен, обнадёжили болельщиков и тренеров «Спартака». Надеюсь, это ещё не лучший матч Глушакова – пусть он играет сильнее с каждым следующим туром.

Глушаков вернулся. И «Спартак» сразу стал лучше Капитан наконец-то в порядке – гол и голевая передача.

4. Глушаков сказал, что «Спартак» способен отыграть 8 очков у «Зенита». Верите?

Отыграть восемь очков можно. Главное, верить в свои силы и работать для достижения этой цели. Тем более «Зенит» неожиданно проиграл «Арсеналу». Отличная возможность для всех конкурентов приблизиться к лидеру.

5. «Базель» опаснее «Бенфики» для ЦСКА?

Та победа (5:0) ни о чём особенно не говорит. Разгромили – честь и хвала «Базелю». Но за такую победу дают три очка. Как и за 1:0. Если ЦСКА обыграет «Базель» два раза по 1:0, все будут рады. А победа швейцарского клуба над «Бенфикой» была две недели назад, никто не знает, в каком сейчас состоянии «Базель». ЦСКА, как мы видели, даже без лидеров умеет терпеть и выжимать максимум из минимума.

ЦСКА потерял полкоманды, но всё равно обыграл «Краснодар» Гол Березуцкого после рикошета принёс «армейцам», приехавшим на выезд без лидеров, удивительную победу.

6. «Краснодар» проиграл дома ослабленному ЦСКА. Грядёт отставка Шалимова?

«Краснодар» идёт на четвёртом месте – совсем недалеко от лидеров таблицы. Ситуацию в клубе критичной я бы не назвал.

Да, три поражения подряд – результат, который многих может заставить задуматься. Но по матчу с ЦСКА не сказал бы, что у «Краснодара» серьёзные проблемы в игре. Возможно, это небольшой спад, который скоро закончится.

7. Как «Зенит» умудрился потерпеть поражение от «Арсенала»?

«Зенит» не очень убедительно выглядит после пауз на игры сборных. Так было и в прошлый раз. Всегда неприятно проигрывать дома, да ещё и клубу, который гораздо ниже в таблице. У петербуржцев было не слишком много моментов: влетело два гола, но они были забиты из офсайда – повезло «Арсеналу». Туляки смогли реализовать свой шанс, молодцы.

Ломать систему. «Арсенал» показывает Премьер-Лиге важный пример Даже победа над «Зенитом» не так важна: это лишь повод поговорить о туляках.

8. Почему «Локомотив» продолжает проигрывать аутсайдерам?

«Уфа» — очень организованная команда, с отличным тренерским штабом. Дома она любит и умеет играть с фаворитами. В Уфе всем будет трудно. Кто-то уже терял очки, «Спартак», например. Перед матчем «Локомотива» с «Уфой» вряд ли кто-то мог сказать, что «железнодорожники» непременно обязаны побеждать.

Результаты «Локомотива» в матчах с аутсайдерами не стал бы называть тенденцией. Вот если «железнодорожники» продолжат терять очки с командами ниже классом, тогда уже можно будет говорить о тенденции. Но такой опытный тренер, как Юрий Сёмин, наверняка заметит все недочёты и поправит ситуацию.