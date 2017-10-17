«Поражение от «Севильи» не оставит «Спартаку» шансов на выход из группы»

1. Если «Спартак» не обыграет «Севилью», про плей-офф ЛЧ можно забыть?
Поражение почти не оставит шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Впереди два матча подряд с «Севильей», и «Спартаку» нужно уйти в плюс относительно испанцев. Или, в крайнем случае, поделить с ними очки.
Ничья в московском матче не будет провалом. Приемлемым результатом сдвоенных матчей с «Севильей» будут три очка, хорошим – четыре, а отличным – шесть. Всё остальное – плохо.
2. Сегодняшний «Спартак» способен обыграть «Севилью»?
«Спартак» стал выглядеть лучше, чем в начале сезона: потихоньку в строй возвращаются лидеры, набирают оптимальную форму. В Грозном всегда непросто играть, но спартаковцы выглядели неплохо и победили по делу.
Была пауза на игры сборных. «Спартак» продуктивно поработал в это время, поэтому провалов в концовках теперь нет.
3. Глушаков с контрактом и без – два разных футболиста?
Никак не связываю игру Дениса и его ситуацию с контрактом. Тем более подписали его две-три недели назад, если не ошибаюсь. Эмоции от переговоров наверняка улеглись. Удачные действия Дениса с «Ахматом», уверен, обнадёжили болельщиков и тренеров «Спартака». Надеюсь, это ещё не лучший матч Глушакова – пусть он играет сильнее с каждым следующим туром.
4. Глушаков сказал, что «Спартак» способен отыграть 8 очков у «Зенита». Верите?
Отыграть восемь очков можно. Главное, верить в свои силы и работать для достижения этой цели. Тем более «Зенит» неожиданно проиграл «Арсеналу». Отличная возможность для всех конкурентов приблизиться к лидеру.
5. «Базель» опаснее «Бенфики» для ЦСКА?
Та победа (5:0) ни о чём особенно не говорит. Разгромили – честь и хвала «Базелю». Но за такую победу дают три очка. Как и за 1:0. Если ЦСКА обыграет «Базель» два раза по 1:0, все будут рады. А победа швейцарского клуба над «Бенфикой» была две недели назад, никто не знает, в каком сейчас состоянии «Базель». ЦСКА, как мы видели, даже без лидеров умеет терпеть и выжимать максимум из минимума.
6. «Краснодар» проиграл дома ослабленному ЦСКА. Грядёт отставка Шалимова?
«Краснодар» идёт на четвёртом месте – совсем недалеко от лидеров таблицы. Ситуацию в клубе критичной я бы не назвал.
Да, три поражения подряд – результат, который многих может заставить задуматься. Но по матчу с ЦСКА не сказал бы, что у «Краснодара» серьёзные проблемы в игре. Возможно, это небольшой спад, который скоро закончится.
7. Как «Зенит» умудрился потерпеть поражение от «Арсенала»?
«Зенит» не очень убедительно выглядит после пауз на игры сборных. Так было и в прошлый раз. Всегда неприятно проигрывать дома, да ещё и клубу, который гораздо ниже в таблице. У петербуржцев было не слишком много моментов: влетело два гола, но они были забиты из офсайда – повезло «Арсеналу». Туляки смогли реализовать свой шанс, молодцы.
8. Почему «Локомотив» продолжает проигрывать аутсайдерам?
«Уфа» — очень организованная команда, с отличным тренерским штабом. Дома она любит и умеет играть с фаворитами. В Уфе всем будет трудно. Кто-то уже терял очки, «Спартак», например. Перед матчем «Локомотива» с «Уфой» вряд ли кто-то мог сказать, что «железнодорожники» непременно обязаны побеждать.
Результаты «Локомотива» в матчах с аутсайдерами не стал бы называть тенденцией. Вот если «железнодорожники» продолжат терять очки с командами ниже классом, тогда уже можно будет говорить о тенденции. Но такой опытный тренер, как Юрий Сёмин, наверняка заметит все недочёты и поправит ситуацию.