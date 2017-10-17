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Текст: Роман Широков
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Поражение от «Севильи» не оставит «Спартаку» шансов на выход из группы»

Роман Широков — о «Спартаке» и ЦСКА в Лиге чемпионов, проблемах «Зенита» и «Краснодара».
17 октября 2017, вторник. 08:30 Футбол
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1. Если «Спартак» не обыграет «Севилью», про плей-офф ЛЧ можно забыть?

Поражение почти не оставит шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Впереди два матча подряд с «Севильей», и «Спартаку» нужно уйти в плюс относительно испанцев. Или, в крайнем случае, поделить с ними очки.

Ничья в московском матче не будет провалом. Приемлемым результатом сдвоенных матчей с «Севильей» будут три очка, хорошим – четыре, а отличным – шесть. Всё остальное – плохо.

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2. Сегодняшний «Спартак» способен обыграть «Севилью»?

«Спартак» стал выглядеть лучше, чем в начале сезона: потихоньку в строй возвращаются лидеры, набирают оптимальную форму. В Грозном всегда непросто играть, но спартаковцы выглядели неплохо и победили по делу.
Была пауза на игры сборных. «Спартак» продуктивно поработал в это время, поэтому провалов в концовках теперь нет.

3. Глушаков с контрактом и без – два разных футболиста?

Никак не связываю игру Дениса и его ситуацию с контрактом. Тем более подписали его две-три недели назад, если не ошибаюсь. Эмоции от переговоров наверняка улеглись. Удачные действия Дениса с «Ахматом», уверен, обнадёжили болельщиков и тренеров «Спартака». Надеюсь, это ещё не лучший матч Глушакова – пусть он играет сильнее с каждым следующим туром.

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4. Глушаков сказал, что «Спартак» способен отыграть 8 очков у «Зенита». Верите?

Отыграть восемь очков можно. Главное, верить в свои силы и работать для достижения этой цели. Тем более «Зенит» неожиданно проиграл «Арсеналу». Отличная возможность для всех конкурентов приблизиться к лидеру.

5. «Базель» опаснее «Бенфики» для ЦСКА?

Та победа (5:0) ни о чём особенно не говорит. Разгромили – честь и хвала «Базелю». Но за такую победу дают три очка. Как и за 1:0. Если ЦСКА обыграет «Базель» два раза по 1:0, все будут рады. А победа швейцарского клуба над «Бенфикой» была две недели назад, никто не знает, в каком сейчас состоянии «Базель». ЦСКА, как мы видели, даже без лидеров умеет терпеть и выжимать максимум из минимума.

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6. «Краснодар» проиграл дома ослабленному ЦСКА. Грядёт отставка Шалимова?

«Краснодар» идёт на четвёртом месте – совсем недалеко от лидеров таблицы. Ситуацию в клубе критичной я бы не назвал.

Да, три поражения подряд – результат, который многих может заставить задуматься. Но по матчу с ЦСКА не сказал бы, что у «Краснодара» серьёзные проблемы в игре. Возможно, это небольшой спад, который скоро закончится.

7. Как «Зенит» умудрился потерпеть поражение от «Арсенала»?

«Зенит» не очень убедительно выглядит после пауз на игры сборных. Так было и в прошлый раз. Всегда неприятно проигрывать дома, да ещё и клубу, который гораздо ниже в таблице. У петербуржцев было не слишком много моментов: влетело два гола, но они были забиты из офсайда – повезло «Арсеналу». Туляки смогли реализовать свой шанс, молодцы.

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Даже победа над «Зенитом» не так важна: это лишь повод поговорить о туляках.

8. Почему «Локомотив» продолжает проигрывать аутсайдерам?

«Уфа» — очень организованная команда, с отличным тренерским штабом. Дома она любит и умеет играть с фаворитами. В Уфе всем будет трудно. Кто-то уже терял очки, «Спартак», например. Перед матчем «Локомотива» с «Уфой» вряд ли кто-то мог сказать, что «железнодорожники» непременно обязаны побеждать.

Результаты «Локомотива» в матчах с аутсайдерами не стал бы называть тенденцией. Вот если «железнодорожники» продолжат терять очки с командами ниже классом, тогда уже можно будет говорить о тенденции. Но такой опытный тренер, как Юрий Сёмин, наверняка заметит все недочёты и поправит ситуацию.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА ФК Зенит ФК Краснодар ФК Локомотив ФК Спартак Денис Глушаков Роман Широков
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