Сухи: вот бы «Спартак» с ЦСКА поменять местами!

В рамках всероссийского дерби №1 Марек Сухи не раз встречался с ЦСКА. В новом качестве и на принципиально ином уровне – капитаном «Базеля» в Лиге чемпионов – сразится с «армейцами» впервые. Завтра на «Песчанке». А сегодня вечером поболеет за бывших одноклубников – у телевизора в гостиничном номере…
Защитник. Родился 29 марта 1988 года в Праге (Чехословакия).
Выступал за клубы: «Славия», Чехия (2005-10), «Спартак» М, Россия (2010-14), «Базель», Швейцария (с 2014 года).
Чемпион Чехии (2): 2008, 2009. Вице-чемпион России (1): 2012. Чемпион Швейцарии (4): 2014, 2015, 2016, 2017.
Провёл 35 матчей, забил 1 гол в составе сборной Чехии.
— Давно не были в Москве?
— С тех пор, как ушёл из «Спартака». Желание проведать Москву возникало не раз – удобного случая не подворачивалось. Спасибо жребию Лиги чемпионов за возможность вернуться в Россию. Уверен, нас ждёт интересная игра. Матчи с ЦСКА могут стать решающими для обеих команд в борьбе за второе место в группе.
— Товарищи по команде расспрашивают о России, о ЦСКА?
— Постоянно! Что знаю – рассказываю.
— Например?
— О сопернике, о городе, хотя времени на прогулки у нас не предвидится. «Базель» серьёзно настраивается на игру – рассчитываем добиться положительного результата.
— Из бывших одноклубников-спартаковцев никто перед ЦСКА не напутствовал?
— Ничего такого не было. Не звонили, не писали.
— Будь ваша воля, махнули бы «Спартак» с ЦСКА местами в групповом турнире?
— Отличная идея (смеётся)! Конечно, мне хотелось попасть в одну группу со «Спартаком», посетить новый стадион клуба. Ничего, арена ЦСКА — тоже неплохо.
— У кого группа сложнее, у «Базеля» или «Спартака»?
— У «Спартака» тоже хорошая, интересная компания. Им «Ливерпуль» попался, нам – «Манчестер Юнайтед». «МЮ» в нашей четвёрке явный фаворит и, если заберёт все шесть очков у «Бенфики», повысит шансы «Базеля» и ЦСКА на второе место.
— «Спартак» в первых двух турах хотя бы фрагментарно смотрели?
— Не в прямом эфире, но по хайлайтам следил. Сожалею, что «Спартаку» не удалось выиграть в Мариборе. А в домашней игре с «Ливерпулем», думаю, парни и одному очку остались рады – очень уж сильно англичане сыграли.
— В состоянии красно-белые выскочить в плей-офф?
— Только два матча прошло. Игры с «Севильей» станут определяющими. Но шансы у «Спартака» есть, и хорошие.
— Какого в Швейцарии мнения о ЦСКА?
— О силе ЦСКА в основном по «Янг Бойз» судят. На мой взгляд, в Москве «армейцы» сыграли намного мощнее, чем в Берне. Что тут говорить? Хорошая, опытная команда, умеющая добиваться результата. Победой в Лиссабоне она это очередной раз доказала.
— Сами за противостоянием ЦСКА с «Янг Бойз» не следили?
— Кое-что видел – кусок швейцарской игры в прямом эфире плюс основные фрагменты в обзорах. В Берне русским прилично повезло – хозяева сами себе гол привезли. Этот момент стал ключевым в противостоянии. 1:0 на выезде – намного лучше, чем 0:0.
— Сильно «армейцы» изменились за время вашего отсутствия в России?
— Процентов на 50 по именам, если не меньше. Серьёзно изменилась система игры. Теперь они практикуют модель с тремя защитниками. А компактность в игре ЦСКА и прежде отличала. Команда хорошо обороняется и здорово использует свободные зоны на чужой половине поля. Современный ЦСКА – это сочетание комбинационного стиля игры с надёжной защитой.
Современный ЦСКА – это сочетание комбинационного стиля игры с надёжной защитой.
— Над этой линией команды время будто бы не властно.
— Да-да, только Васин добавился, а остальные на месте – братья Березуцкие и Игнашевич в центре, Фернандес с Щенниковым – фланги. Против всех я играл. А вот нападающих знаю только заочно. Оланаре неплох, молодые Чалов и Жамалетдинов прогрессируют. Головин хорошо выступает.
— Головина чуть ли не хором эксперты уговаривают на Запад ехать. Пора?
— Не знаю, пора ли, но полузащитник сильный, способен создать остроту впереди. Не зря в сборной играет.
— Перед матчами ЦСКА с другим швейцарским клубом болельщики шутили: мол, «Янг Бойз» играет с «Олд Бойз».
— Ха, тоже слышал эту шутку! Возможно, оборона у нашего соперника и немолодая, но по-прежнему качественная. Расчёт на опыт себя оправдывает. Единичные ошибки у всех бывают – это не вопрос возраста. В целом по сезону оборона ЦСКА отлично справляется со своими обязанностями.
— «Базель», насколько я понимаю, в тактическом отношении более гибок.
— Летом у нас многое поменялось – тренер, шеф. Омолодился состав. Ну и на одной схеме не зацикливаемся – стараемся максимально осложнить задачу противникам. Мне такой подход по душе. Интересно.
— В какой формации себя комфортнее чувствуете, с двумя центральными защитниками или с тремя?
— Без разницы. Стремимся к тому, чтобы обе системы функционировали одинаково эффективно. При подготовке к игре учитываем стилистические особенности конкретного соперника.
— Максимально закрытая система в Манчестере себя не оправдала?
— Несмотря на удручающий счёт (0:3), по ощущениям мы смотрелись неплохо. Не сидели всей командой сзади, пытались играть в футбол. Всё решила физическая мощь «Манчестера», дожали они нас.
— Магия «Олд Траффорд» — миф?
— Какой-то особенный дух у стадиона есть. В Манчестере не только приятно играть, но и очень сложно. Но в этом не столько аура виновата, сколько класс местного клуба. «МЮ» объективно сильнейшая команда нашей группы.
— Не страшно, когда на тебя несётся такой громила, как Лукаку?
— Не страшно, но тяжело, да. Большой, сильный парень – сложно к мячу подобраться. Плюс невероятно быстрый для своих габаритов. С таким ни на секунду нельзя расслабляться.
— В швейцарской лиге есть аналоги?
— Встречаются высокие или быстрые нападающие, но чтобы два в одном, как Лукаку, – таких мне не попадалось.
Встречаются высокие или быстрые нападающие, но чтобы два в одном, как Лукаку, – таких мне не попадалось.
— Как вы после пропущенной «трёшки» в Манчестере «Бенфике» пятёрку мячей набросали?
— Игра с самого начала давалась: быстрый гол, потом второй на 20-й минуте. При 2:0 отошли в оборону и давай гостей на быстрых контратаках ловить. «Бенфика» раскрылась – ну и получила ещё три мяча с красной карточкой вдобавок. Тот случай, когда получалось всё. Магическая ночь – так крупно «Базель» никогда в Лиге чемпионов не побеждал…
— Репетиция перед ЦСКА «Базелю» тоже удалась — «Лугано» на выезде 4:0 разнесли.
— Перед перерывом на сборные тоже сыграли на ноль в защите в гостях, но и сами не забили. А тут и с созиданием, и с реализацией сложилось.
— Четыре сухих матча подряд говорят о том, что уже полностью усвоили требования нового тренера?
— Надеемся. Эти результаты придали уверенность, которой нам не хватало на старте. Надо продолжать в том же духе – впереди много матчей, как в европейской лиге, так и национальной – и гнать подальше мысли, что уже чего-то достигли. Матчи против ЦСКА – новый большой вызов для «Базеля».
— «Базель» в последние годы вне конкуренции в чемпионате Швейцарии?
— Получается так. Но если раньше мы всегда стартовали уверенно, то сейчас растеряли много очков и вынуждены догонять. Тем не менее сохраняем спокойствие и верим, что всё поправимо.
— Очковый дефицит в национальном чемпионате возник из-за того, что на Лигу чемпионов все силы бросили?
— Точно нет. По игре явно никому не уступали – результатов просто не было. В этой связи последние матчи на ноль очень важны для команды – в психологическом отношении.
— Премиальные от УЕФА имеют серьёзное значение для клуба?
— Серьёзное, но, наверное, не настолько, как для ЦСКА. Перед стартом сезона никто в клубе внимания на денежном вопросе не заострял.
— Кто содержит «Базель»?
— Летом клуб приобрёл Бернард Бургенер, бизнесмен. Но в финансовом отношении в «Базеле» и раньше всё в порядке было.
— Капитан в «Базеле» — должность выборная или назначаемая?
— Тренер и спортивный директор назначают. Капитаном сезон начал Матиас Дельгадо, опытный аргентинский полузащитник, но уже после первого тура он объявил о завершении карьеры. Тренер, Рафаэль Вики, вызвал к себе: «Ты один из самых опытных игроков, регулярно выступаешь – принимай повязку». До этого я вице-капитаном был.
— Ощутили дополнительную ответственность?
— Конечно. Даже между капитаном и его заместителем большая разница. Ответственность выше.
— На каком языке с судьями, соперниками дебатируете?
— В основном по-английски, но стараюсь и по-немецки говорить – не зря, получается, в школе его учил. Помаленьку осваиваю швейцарский вариант немецкого – он немного отличается от классического. Болельщику приятно, когда легионер старается изъясняться на одном языке с ними. И самому проще.
Марек Сухи с семьёй
— У вас удивительно складный русский. Как удалось не забыть?
— Пока всё в голове, хотя практики практически нет. На связи только с бывшим водителем – буду рад повидаться с ним в Москве; обещал подъехать в гостиницу. Ещё с Олегом Яровинским иногда созваниваюсь.
— А с ним вас что связывает?
— Так он меня в «Спартак» агентом устраивал. Это потом Олег пошёл на повышение, в ЦСКА, а теперь в «Халл Сити» с Викторычем…
— Со спартаковцами контактов не сохранилось?
— Давно нет. Но продолжаю болеть за «Спартак» и следить за Премьер-Лигой в целом и знакомыми ребятами в частности. Очень обрадовался, узнав о победе красно-белых в чемпионате России, и особенно – за парней, которые давно в команде – таких, как Дима Комбаров.
— Бывший одноклубник Митрюшкин сейчас в Швейцарии на хорошем счету?
— Да-да-да. Когда со «Сьоном» встречаемся, всегда общаемся. Антон молодец, на высоком уровне выступает. Тоже капитан. Уверен, у него хорошее будущее.
— С Муратом Якином не поддерживаете отношений?
— Якин недавно «Грассхоппер» возглавил. Хорошо начал – с ним команда ещё не проигрывала (3 победы, 3 ничьи. – Прим. «Чемпионата»). Приятно было повидаться с Муратом во время матча в Цюрихе. Поговорили немножко, вспомнили Россию…
— Почему у него в «Спартаке» не вышло?
— Как мне виделось со стороны, Якин старался дать проявить себя молодёжи, но результаты сработали против него. Возможно, времени не хватило.
— У вас сожалений по поводу расставания со «Спартаком» не осталось?
— Я спокойно воспринимаю подобные вещи – такова футбольная жизнь. Для меня «Спартак» был и остаётся большим клубом. Я был горд защищать его цвета. Это был важный опыт и в целом хорошее время. Жалею только об одном – что чемпионат не выиграли.
— В небольшом Базеле после огромной Москвы не скучаете?
— Наоборот (смеётся)! Здесь не нужно уйму времени тратить на дорогу – больше остаётся для семьи. У нас как раз второй ребёнок появился – сынок Давид. Теперь полный комплект – девочка и мальчик. Маленький, спокойный город – то, что надо на этом жизненном этапе. Я счастлив здесь.