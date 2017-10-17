Сухи: вот бы «Спартак» с ЦСКА поменять местами!

В рамках всероссийского дерби №1 Марек Сухи не раз встречался с ЦСКА. В новом качестве и на принципиально ином уровне – капитаном «Базеля» в Лиге чемпионов – сразится с «армейцами» впервые. Завтра на «Песчанке». А сегодня вечером поболеет за бывших одноклубников – у телевизора в гостиничном номере…

Марек Сухи



Защитник. Родился 29 марта 1988 года в Праге (Чехословакия).



Выступал за клубы: «Славия», Чехия (2005-10), «Спартак» М, Россия (2010-14), «Базель», Швейцария (с 2014 года).



Чемпион Чехии (2): 2008, 2009. Вице-чемпион России (1): 2012. Чемпион Швейцарии (4): 2014, 2015, 2016, 2017.



Провёл 35 матчей, забил 1 гол в составе сборной Чехии. Защитник. Родился 29 марта 1988 года в Праге (Чехословакия).Выступал за клубы: «Славия», Чехия (2005-10), «Спартак» М, Россия (2010-14), «Базель», Швейцария (с 2014 года).Чемпион Чехии (2): 2008, 2009. Вице-чемпион России (1): 2012. Чемпион Швейцарии (4): 2014, 2015, 2016, 2017.Провёл 35 матчей, забил 1 гол в составе сборной Чехии.

— Давно не были в Москве?

— С тех пор, как ушёл из «Спартака». Желание проведать Москву возникало не раз – удобного случая не подворачивалось. Спасибо жребию Лиги чемпионов за возможность вернуться в Россию. Уверен, нас ждёт интересная игра. Матчи с ЦСКА могут стать решающими для обеих команд в борьбе за второе место в группе.

— Товарищи по команде расспрашивают о России, о ЦСКА?

— Постоянно! Что знаю – рассказываю.



— Например?

— О сопернике, о городе, хотя времени на прогулки у нас не предвидится. «Базель» серьёзно настраивается на игру – рассчитываем добиться положительного результата.



— Из бывших одноклубников-спартаковцев никто перед ЦСКА не напутствовал?

— Ничего такого не было. Не звонили, не писали.



— Будь ваша воля, махнули бы «Спартак» с ЦСКА местами в групповом турнире?

— Отличная идея (смеётся)! Конечно, мне хотелось попасть в одну группу со «Спартаком», посетить новый стадион клуба. Ничего, арена ЦСКА — тоже неплохо.



— У кого группа сложнее, у «Базеля» или «Спартака»?

— У «Спартака» тоже хорошая, интересная компания. Им «Ливерпуль» попался, нам – «Манчестер Юнайтед». «МЮ» в нашей четвёрке явный фаворит и, если заберёт все шесть очков у «Бенфики», повысит шансы «Базеля» и ЦСКА на второе место.



— «Спартак» в первых двух турах хотя бы фрагментарно смотрели?

— Не в прямом эфире, но по хайлайтам следил. Сожалею, что «Спартаку» не удалось выиграть в Мариборе. А в домашней игре с «Ливерпулем», думаю, парни и одному очку остались рады – очень уж сильно англичане сыграли.

Готовность №1. «Спартак» и ЦСКА — накануне матчей Лиги чемпионов Болельщиков «Краснодара» жёстко накажут за пиротехнику, сборная России снова упала в рейтинге ФИФА, Карасёву доверено судить «Баварию».

— В состоянии красно-белые выскочить в плей-офф?

— Только два матча прошло. Игры с «Севильей» станут определяющими. Но шансы у «Спартака» есть, и хорошие.



— Какого в Швейцарии мнения о ЦСКА?

— О силе ЦСКА в основном по «Янг Бойз» судят. На мой взгляд, в Москве «армейцы» сыграли намного мощнее, чем в Берне. Что тут говорить? Хорошая, опытная команда, умеющая добиваться результата. Победой в Лиссабоне она это очередной раз доказала.



— Сами за противостоянием ЦСКА с «Янг Бойз» не следили?

— Кое-что видел – кусок швейцарской игры в прямом эфире плюс основные фрагменты в обзорах. В Берне русским прилично повезло – хозяева сами себе гол привезли. Этот момент стал ключевым в противостоянии. 1:0 на выезде – намного лучше, чем 0:0.



— Сильно «армейцы» изменились за время вашего отсутствия в России?

— Процентов на 50 по именам, если не меньше. Серьёзно изменилась система игры. Теперь они практикуют модель с тремя защитниками. А компактность в игре ЦСКА и прежде отличала. Команда хорошо обороняется и здорово использует свободные зоны на чужой половине поля. Современный ЦСКА – это сочетание комбинационного стиля игры с надёжной защитой.

Современный ЦСКА – это сочетание комбинационного стиля игры с надёжной защитой.

— Над этой линией команды время будто бы не властно.

— Да-да, только Васин добавился, а остальные на месте – братья Березуцкие и Игнашевич в центре, Фернандес с Щенниковым – фланги. Против всех я играл. А вот нападающих знаю только заочно. Оланаре неплох, молодые Чалов и Жамалетдинов прогрессируют. Головин хорошо выступает.



— Головина чуть ли не хором эксперты уговаривают на Запад ехать. Пора?

— Не знаю, пора ли, но полузащитник сильный, способен создать остроту впереди. Не зря в сборной играет.



— Перед матчами ЦСКА с другим швейцарским клубом болельщики шутили: мол, «Янг Бойз» играет с «Олд Бойз».

— Ха, тоже слышал эту шутку! Возможно, оборона у нашего соперника и немолодая, но по-прежнему качественная. Расчёт на опыт себя оправдывает. Единичные ошибки у всех бывают – это не вопрос возраста. В целом по сезону оборона ЦСКА отлично справляется со своими обязанностями.

ЦСКА потерял полкоманды, но всё равно обыграл «Краснодар» Гол Березуцкого после рикошета принёс «армейцам», приехавшим на выезд без лидеров, удивительную победу.

— «Базель», насколько я понимаю, в тактическом отношении более гибок.

— Летом у нас многое поменялось – тренер, шеф. Омолодился состав. Ну и на одной схеме не зацикливаемся – стараемся максимально осложнить задачу противникам. Мне такой подход по душе. Интересно.



— В какой формации себя комфортнее чувствуете, с двумя центральными защитниками или с тремя?

— Без разницы. Стремимся к тому, чтобы обе системы функционировали одинаково эффективно. При подготовке к игре учитываем стилистические особенности конкретного соперника.



— Максимально закрытая система в Манчестере себя не оправдала?

— Несмотря на удручающий счёт (0:3), по ощущениям мы смотрелись неплохо. Не сидели всей командой сзади, пытались играть в футбол. Всё решила физическая мощь «Манчестера», дожали они нас.

— Магия «Олд Траффорд» — миф?

— Какой-то особенный дух у стадиона есть. В Манчестере не только приятно играть, но и очень сложно. Но в этом не столько аура виновата, сколько класс местного клуба. «МЮ» объективно сильнейшая команда нашей группы.



— Не страшно, когда на тебя несётся такой громила, как Лукаку?

— Не страшно, но тяжело, да. Большой, сильный парень – сложно к мячу подобраться. Плюс невероятно быстрый для своих габаритов. С таким ни на секунду нельзя расслабляться.



— В швейцарской лиге есть аналоги?

— Встречаются высокие или быстрые нападающие, но чтобы два в одном, как Лукаку, – таких мне не попадалось.

Встречаются высокие или быстрые нападающие, но чтобы два в одном, как Лукаку, – таких мне не попадалось.

— Как вы после пропущенной «трёшки» в Манчестере «Бенфике» пятёрку мячей набросали?

— Игра с самого начала давалась: быстрый гол, потом второй на 20-й минуте. При 2:0 отошли в оборону и давай гостей на быстрых контратаках ловить. «Бенфика» раскрылась – ну и получила ещё три мяча с красной карточкой вдобавок. Тот случай, когда получалось всё. Магическая ночь – так крупно «Базель» никогда в Лиге чемпионов не побеждал…



— Репетиция перед ЦСКА «Базелю» тоже удалась — «Лугано» на выезде 4:0 разнесли.

— Перед перерывом на сборные тоже сыграли на ноль в защите в гостях, но и сами не забили. А тут и с созиданием, и с реализацией сложилось.



— Четыре сухих матча подряд говорят о том, что уже полностью усвоили требования нового тренера?

— Надеемся. Эти результаты придали уверенность, которой нам не хватало на старте. Надо продолжать в том же духе – впереди много матчей, как в европейской лиге, так и национальной – и гнать подальше мысли, что уже чего-то достигли. Матчи против ЦСКА – новый большой вызов для «Базеля».



— «Базель» в последние годы вне конкуренции в чемпионате Швейцарии?

— Получается так. Но если раньше мы всегда стартовали уверенно, то сейчас растеряли много очков и вынуждены догонять. Тем не менее сохраняем спокойствие и верим, что всё поправимо.

Марек Сухи Фото: Reuters

— Очковый дефицит в национальном чемпионате возник из-за того, что на Лигу чемпионов все силы бросили?

— Точно нет. По игре явно никому не уступали – результатов просто не было. В этой связи последние матчи на ноль очень важны для команды – в психологическом отношении.



— Премиальные от УЕФА имеют серьёзное значение для клуба?

— Серьёзное, но, наверное, не настолько, как для ЦСКА. Перед стартом сезона никто в клубе внимания на денежном вопросе не заострял.



— Кто содержит «Базель»?

— Летом клуб приобрёл Бернард Бургенер, бизнесмен. Но в финансовом отношении в «Базеле» и раньше всё в порядке было.



— Капитан в «Базеле» — должность выборная или назначаемая?

— Тренер и спортивный директор назначают. Капитаном сезон начал Матиас Дельгадо, опытный аргентинский полузащитник, но уже после первого тура он объявил о завершении карьеры. Тренер, Рафаэль Вики, вызвал к себе: «Ты один из самых опытных игроков, регулярно выступаешь – принимай повязку». До этого я вице-капитаном был.



— Ощутили дополнительную ответственность?

— Конечно. Даже между капитаном и его заместителем большая разница. Ответственность выше.



— На каком языке с судьями, соперниками дебатируете?

— В основном по-английски, но стараюсь и по-немецки говорить – не зря, получается, в школе его учил. Помаленьку осваиваю швейцарский вариант немецкого – он немного отличается от классического. Болельщику приятно, когда легионер старается изъясняться на одном языке с ними. И самому проще.

Марек Сухи с семьёй Фото: Из личного архива Марека Сухи

— У вас удивительно складный русский. Как удалось не забыть?

— Пока всё в голове, хотя практики практически нет. На связи только с бывшим водителем – буду рад повидаться с ним в Москве; обещал подъехать в гостиницу. Ещё с Олегом Яровинским иногда созваниваюсь.



— А с ним вас что связывает?

— Так он меня в «Спартак» агентом устраивал. Это потом Олег пошёл на повышение, в ЦСКА, а теперь в «Халл Сити» с Викторычем…



— Со спартаковцами контактов не сохранилось?

— Давно нет. Но продолжаю болеть за «Спартак» и следить за Премьер-Лигой в целом и знакомыми ребятами в частности. Очень обрадовался, узнав о победе красно-белых в чемпионате России, и особенно – за парней, которые давно в команде – таких, как Дима Комбаров.



— Бывший одноклубник Митрюшкин сейчас в Швейцарии на хорошем счету?

— Да-да-да. Когда со «Сьоном» встречаемся, всегда общаемся. Антон молодец, на высоком уровне выступает. Тоже капитан. Уверен, у него хорошее будущее.

— С Муратом Якином не поддерживаете отношений?

— Якин недавно «Грассхоппер» возглавил. Хорошо начал – с ним команда ещё не проигрывала (3 победы, 3 ничьи. – Прим. «Чемпионата»). Приятно было повидаться с Муратом во время матча в Цюрихе. Поговорили немножко, вспомнили Россию…



— Почему у него в «Спартаке» не вышло?

— Как мне виделось со стороны, Якин старался дать проявить себя молодёжи, но результаты сработали против него. Возможно, времени не хватило.



— У вас сожалений по поводу расставания со «Спартаком» не осталось?

— Я спокойно воспринимаю подобные вещи – такова футбольная жизнь. Для меня «Спартак» был и остаётся большим клубом. Я был горд защищать его цвета. Это был важный опыт и в целом хорошее время. Жалею только об одном – что чемпионат не выиграли.



— В небольшом Базеле после огромной Москвы не скучаете?

— Наоборот (смеётся)! Здесь не нужно уйму времени тратить на дорогу – больше остаётся для семьи. У нас как раз второй ребёнок появился – сынок Давид. Теперь полный комплект – девочка и мальчик. Маленький, спокойный город – то, что надо на этом жизненном этапе. Я счастлив здесь.