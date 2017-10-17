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Денис Глушаков и Массимо Каррера
Текст: Валерий Газзаев
Фото: РИА Новости

Символическая сборная 13-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Команда, в которую вернулся один звёздный капитан…
17 октября 2017, вторник. 11:30 Футбол

Вратарь

Владимир Габулов, «Арсенал»

Вдохновенная игра Владимира Габулова на арене «Санкт-Петербург» помогла «Арсеналу» одержать самую большую победу в сезоне. Туляки сумели нанести первое поражение в Премьер-Лиге «Зениту».

Ломать систему. «Арсенал» показывает Премьер-Лиге важный пример
Даже победа над «Зенитом» не так важна: это лишь повод поговорить о туляках.

Защита

Кирилл Комбаров, «Арсенал»

Прорыв по правому флангу и отличная своевременная передача в исполнении Кирилла Комбарова помогли решить исход самого сенсационного матча 13-го тура.

Алексей Березуцкий, ЦСКА
Гол Алексея Березуцкого помог его ЦСКА победить на выезде «Краснодар». Теперь «армейцы» в боевом настроении ждут в гости «Базель».

ЦСКА потерял полкоманды, но всё равно обыграл «Краснодар»
Гол Березуцкого после рикошета принёс «армейцам», приехавшим на выезд без лидеров, удивительную победу.

Сергей Игнашевич, ЦСКА

Многолетний лидер обороны ЦСКА Сергей Игнашевич матчем с «Краснодаром» доказал, что по-прежнему находится в отличной форме.

Дмитрий Комбаров, «Спартак»

Вслед за Кириллом Комбаровым в сборную тура попадает его брат Дмитрий. На счету левого защитника «Спартака» отличный матч в Грозном, откуда красно-белые привезли три очка.

Почти чемпионский «Спартак». Команда, которая побеждает на чем угодно
Глушаков вернулся и забил, команда Карреры не сдулась в концовке, но приятного в Грозном всё равно было мало.

Полузащита

Денис Глушаков, «Спартак»

Денис Глушаков многими был признан лучшим игроком матча «Ахмат» — «Спартак». Капитан, которого в последнее время рьяно критиковали, провёл вдохновенный матч в Грозном. На счету Глушакова гол и предголевая передача на Луиса Адриано.

Глушаков вернулся. И «Спартак» сразу стал лучше
Капитан наконец-то в порядке – гол и голевая передача.

Янн М’Вила

Гол француза Янна М’Вила помог его «Рубину» прервать серию из четырёх поражений. В 13-м туре подопечные Курбана Бердыева обыграли «Ростов».

Эванс Кангва, «Арсенал»

Отличная игра и решающий гол матча с «Зенитом» помогли впервые попасть в сборную тура Эвансу Кангва из тульского «Арсенала».

Эрик Бикфалви, «Урал»

Эрик Бикфалви записал на свой счёт первый гол в матче «Урал» — «Анжи». Румынский полузащитник екатеринбургской команды продолжает вести за собой партнёров и приносить клубу важнейшие очки.

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Нападение

Луис Адриано, «Спартак»

Бразильский нападающий «Спартака Луис Адриано забитым мячом в 13-м туре отметиться не сумел. Однако 12-й номер красно-белых действовал старательно и продуктивно весь матч с «Ахматом» и сумел внести вклад в итоговую победу свой команды – на счету Адриано результативный пас на Лоренсо Мельгарехо.

Сильвестр Игбун, «Уфа»

Лидер атак «Уфы» Сильвестр Игбун в 13-м туре своим голом принёс команде победу над «Локомотивом». Подопечные Сергея Семака не в первый раз отнимают очки у фаворита.

Тренер

Массимо Каррера, «Спартак»

«Спартак» в 13-м туре одержал вторую победу подряд и поднялся на пятое место в таблице. В Грозном подопечные Массимо Карреры выглядели свежее и увереннее, чем в предыдущих матчах. Перерыв на игры сборных «Спартак», очевидно, провёл продуктивно.

Ташаев копирует Месси: смотрим самые крутые голы 13-го тура
Смещение с фланга, уход от соперников и неотразимый удар – всё как у звезды «Барсы», только с левого фланга.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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