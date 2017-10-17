Символическая сборная 13-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Вратарь
Владимир Габулов, «Арсенал»
Вдохновенная игра Владимира Габулова на арене «Санкт-Петербург» помогла «Арсеналу» одержать самую большую победу в сезоне. Туляки сумели нанести первое поражение в Премьер-Лиге «Зениту».
Защита
Кирилл Комбаров, «Арсенал»
Прорыв по правому флангу и отличная своевременная передача в исполнении Кирилла Комбарова помогли решить исход самого сенсационного матча 13-го тура.
Алексей Березуцкий, ЦСКА
Гол Алексея Березуцкого помог его ЦСКА победить на выезде «Краснодар». Теперь «армейцы» в боевом настроении ждут в гости «Базель».
Сергей Игнашевич, ЦСКА
Многолетний лидер обороны ЦСКА Сергей Игнашевич матчем с «Краснодаром» доказал, что по-прежнему находится в отличной форме.
Дмитрий Комбаров, «Спартак»
Вслед за Кириллом Комбаровым в сборную тура попадает его брат Дмитрий. На счету левого защитника «Спартака» отличный матч в Грозном, откуда красно-белые привезли три очка.
Полузащита
Денис Глушаков, «Спартак»
Денис Глушаков многими был признан лучшим игроком матча «Ахмат» — «Спартак». Капитан, которого в последнее время рьяно критиковали, провёл вдохновенный матч в Грозном. На счету Глушакова гол и предголевая передача на Луиса Адриано.
Янн М’Вила
Гол француза Янна М’Вила помог его «Рубину» прервать серию из четырёх поражений. В 13-м туре подопечные Курбана Бердыева обыграли «Ростов».
Эванс Кангва, «Арсенал»
Отличная игра и решающий гол матча с «Зенитом» помогли впервые попасть в сборную тура Эвансу Кангва из тульского «Арсенала».
Эрик Бикфалви, «Урал»
Эрик Бикфалви записал на свой счёт первый гол в матче «Урал» — «Анжи». Румынский полузащитник екатеринбургской команды продолжает вести за собой партнёров и приносить клубу важнейшие очки.
Нападение
Луис Адриано, «Спартак»
Бразильский нападающий «Спартака Луис Адриано забитым мячом в 13-м туре отметиться не сумел. Однако 12-й номер красно-белых действовал старательно и продуктивно весь матч с «Ахматом» и сумел внести вклад в итоговую победу свой команды – на счету Адриано результативный пас на Лоренсо Мельгарехо.
Сильвестр Игбун, «Уфа»
Лидер атак «Уфы» Сильвестр Игбун в 13-м туре своим голом принёс команде победу над «Локомотивом». Подопечные Сергея Семака не в первый раз отнимают очки у фаворита.
Тренер
Массимо Каррера, «Спартак»
«Спартак» в 13-м туре одержал вторую победу подряд и поднялся на пятое место в таблице. В Грозном подопечные Массимо Карреры выглядели свежее и увереннее, чем в предыдущих матчах. Перерыв на игры сборных «Спартак», очевидно, провёл продуктивно.