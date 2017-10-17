Жеребьёвка стыковых матчей к ЧМ-2018. LIVE

Из восьми отобравшихся европейских команд на чемпионат мира в Россию поедут только четыре.

Указанное в трансляции время — московское

14:45. Скоро начнётся жеребьёвка, а пока ещё раз напоминаем, кто уже точно будет выступать на ЧМ-2018 от всех континентов.

14:30. Вспомним о приятном. Ровно 10 лет назад сборная России в матче квалификации ЧЕ-2008, состоявшемся в «Лужниках», обыграла Англию (2:1). Дубль оформил Роман Павлюченко.

14:15. Уже известны ведущие церемонии. Это мексиканская журналистка Ванесса Хуппенкотен и знаменитый испанский защитник Фернандо Йерро.

14:00. Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию жеребьёвки стыковых матчей европейской квалификации ЧМ-2018. Начало церемонии, которая состоится в Цюрихе, запланировано на 15:00 мск, но мы начинаем нашу трансляцию заранее, чтобы успеть познакомить вас с интересными фактами.



Итак, уже определены обладатели 23 из 32 путёвок. Европу на мировом первенстве 2018 года представят 14 команд, в том числе хозяйка турнира сборная России. По итогам групповой стадии европейской квалификации право выступить в России завоевали девять сборных. В раунде плей-офф борьбу за оставшиеся четыре места поведут восемь лучших сборных среди команд, ставших вторыми в своих группах.

10 фактов об отборе на ЧМ-2018, которые вы могли пропустить Без Месси снова не обойдётся.

Что касается технического регламента, то, как сообщается на официальном сайте ФИФА, восемь команд разделят на две корзины, в одну из которых попадут четыре сборные, занимающие более высокие места в мировом рейтинге FIFA по состоянию на 16 октября 2017 года. В соответствии с ним четыре команды с более высокими позициями в рейтинге – Швейцария, Италия, Хорватия и Дания – образуют первую корзину, а остальные четыре – Северная Ирландия, Швеция, Ирландия и Греция – отнесены ко второй корзине.



Сначала один шар достанут из первой корзины, затем из второй корзины, после чего их положат в третью корзину. Затем оба шара перемешают и достанут оттуда по одному, определив, какая из команд сыграет первый матч дома. С остальными шарами проделают аналогичную процедуру.



В период с 9 по 14 ноября команды сыграют друг с другом по два матча — дома и на выезде.