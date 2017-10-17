Гончаренко: мы все знаем, что Оланаре может играть лучше

Перед третьим групповым матчем в Лиге чемпионов против швейцарского «Базеля» главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко вместе с нападающим Тимуром Жамалетдиновым ответил на вопросы журналистов. Наставник москвичей рассказал, сколько его подопечных готово к выходу на поле, отметил атаку «Базеля» и даже навёл порядок на пресс-конференции. Но сначала слово взял Жамалетдинов.

— Какое эмоциональное состояние у команды перед игрой с «Базелем»? И лично у вас?

— Чувствую себя хорошо, готов к завтрашней игре. Вся команда тоже в хорошем состоянии. Будем стараться играть на победу.



— Нет ощущения, что партнёры вам пока мало доверяют? У вас очень небольшое количество касаний мяча за игру, хотя перемещений много.

— От меня требуют много движения впереди. Стараюсь чаще открываться. Тот, кто с мячом, принимает решение. За ним уже право отдать пас, либо поступить иначе. Насчёт доверия – всё нормально. Молодым на поле тоже доверяют.

ЦСКА потерял полкоманды, но всё равно обыграл «Краснодар» Гол Березуцкого после рикошета принёс «армейцам», приехавшим на выезд без лидеров, удивительную победу.

После Жамалетдинова на вопросы ответил Гончаренко.



— Какое состояние у травмированных игроков? Сможет ли сыграть Василий Березуцкий?

— Как я говорил после матча с «Краснодаром», с «Базелем» могут практически все, кроме Дзагоева. Но не исключаю, что кто-то может остаться на скамейке, например Василий Березуцкий, Виктор Васин или Понтус Вернблум. Конкуренция на этих позициях есть, и надо выбрать оптимальный состав.



— Нет ли у вас ощущения, что ваши нападающие мало касаются мяча? Например, у Фёдора Смолова порядка 40 касаний мяча за матч, а у Жамалетдинов около 24-25, что мало для центрфорварда. Нет ощущения, что атака обедняется?

— Смолов играет 90 минут в каждом матче, а Жамалетдинов либо не до конца игры, либо выходит на замену. Соответственно у него меньше игрового времени. Не могу сказать, что каким-то образом кого-то из нападающих команда игнорирует. Но иногда условия диктует сама игра: либо мы сохраняем мяч и меньше играем на нападающих, либо действуем в защите. Нет ощущения, что кто-то не замечает Жамалетдинова. Он много двигается, много предлагает себя, что молодой футболист и должен делать.

— По первым двум турам «Базель» производит достаточно мощное впечатление в атаке. Нет опасения за оборону ЦСКА?

— Нельзя делать категоричных выводов только по двум матчам. В Манчестере сложно играть любой команде. Что касается игры с «Бенфикой», то там всё изменил быстрый гол и затем красная карточка у соперников. Но есть ещё матчи внутреннего чемпионата, где у «Базеля» достаточно серьёзное сопротивление в лице «Цюриха» и «Грассхопера». Возможно, только в последнем матче с «Лугано» не было сильного сопротивления. Поэтому надо различать матчи в Лиге чемпионов на выезде и дома и матчи внутреннего чемпионата. И, уже обобщая увиденное, искать рациональное звено.

Что касается нашей защиты, то ей не занимать опыта. Но надо понимать: если мы большую часть времени проводим в обороне, то давление на защиту большое. Если же мы контролируем мяч и атакуем, защитникам намного легче.

В этот момент Виктора Гончаренко отвлёкся. Тренера возмутило, что в зал для пресс-конференций стали заходить люди во время его ответа. Обычно после начала пресс-конференции двери закрываются, но в этот раз они остались открытыми, о чём Виктор Михайлович в жёсткой форме и сказал.



— А почему у нас тут проходной двор? Все заходят, то с левой стороны, то с правой. У нас пресс-конференция вроде в 14:00 начинается. Почему люди ходят или так надо?

Обстановка накалилась, тренер грозно посмотрел по сторонам. Но затем первым же ответом и своей интонацией дал понять, что всё нормально.



— В матче с «Краснодаром» неплохо смотрелся Аарон Оланаре. Что вы ему сказали, как мотивировали?

— Мы много говорим с ним о том, как он должен действовать. Что-то у него получается, что-то нет. Но мы знаем, что он может действовать лучше.

Ватный Фернандо, русский Озил. 4 индивидуальных вывода по нашим в Европе В каждом из матчей наших в еврокубках нашлось по одному человеку, о котором нужно поговорить отдельно.

— Вы недавно играли со швейцарцами – с «Янг Бойз». По стилю эти команды похожи?

— Они отличаются по уровню сложности. «Янг Бойз» — лидер чемпионата Швейцарии сейчас, а «Базель» чемпион прошлого сезона. Возможно, из-за того что «Янг Бойз» проводит домашние матчи на искусственном поле, его игра строится по-другому. «Базель» же играет на траве и, на мой взгляд, в атаке действует более вариативно, чем «Янг Бойз».



— Кого отметите из игроков «Базеля»?

— Надо в целом отметить организацию игры. Из отдельных футболистов выделю нападающего Оберлина, который обладает хорошей скоростью. Выделю ещё 7-го номера, полузащитника Зуффи.



Отмечу, что «Базель» здорово атакует правым флангом, здесь выделяется защитник Ланг. В любом случае у швейцарцев главное – это командная игра.



— Это ключевой матч группы?

— Мы все прикидываем шансы, но когда у тебя много игр, то так далеко заглядывать не хочется. В любом случае мы всегда понимаем, что победа в каждом матче идёт тебе в плюс. В третьем и четвёртом матчах действительно многое решается. Как правило, шестой тур мало на что влияет, а точка ставится в пятой игре.