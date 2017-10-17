Гончаренко: мы все знаем, что Оланаре может играть лучше

Перед третьим групповым матчем в Лиге чемпионов против швейцарского «Базеля» главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко вместе с нападающим Тимуром Жамалетдиновым ответил на вопросы журналистов. Наставник москвичей рассказал, сколько его подопечных готово к выходу на поле, отметил атаку «Базеля» и даже навёл порядок на пресс-конференции. Но сначала слово взял Жамалетдинов.
— Какое эмоциональное состояние у команды перед игрой с «Базелем»? И лично у вас?
— Чувствую себя хорошо, готов к завтрашней игре. Вся команда тоже в хорошем состоянии. Будем стараться играть на победу.
— Нет ощущения, что партнёры вам пока мало доверяют? У вас очень небольшое количество касаний мяча за игру, хотя перемещений много.
— От меня требуют много движения впереди. Стараюсь чаще открываться. Тот, кто с мячом, принимает решение. За ним уже право отдать пас, либо поступить иначе. Насчёт доверия – всё нормально. Молодым на поле тоже доверяют.
После Жамалетдинова на вопросы ответил Гончаренко.
— Какое состояние у травмированных игроков? Сможет ли сыграть Василий Березуцкий?
— Как я говорил после матча с «Краснодаром», с «Базелем» могут практически все, кроме Дзагоева. Но не исключаю, что кто-то может остаться на скамейке, например Василий Березуцкий, Виктор Васин или Понтус Вернблум. Конкуренция на этих позициях есть, и надо выбрать оптимальный состав.
— Нет ли у вас ощущения, что ваши нападающие мало касаются мяча? Например, у Фёдора Смолова порядка 40 касаний мяча за матч, а у Жамалетдинов около 24-25, что мало для центрфорварда. Нет ощущения, что атака обедняется?
— Смолов играет 90 минут в каждом матче, а Жамалетдинов либо не до конца игры, либо выходит на замену. Соответственно у него меньше игрового времени. Не могу сказать, что каким-то образом кого-то из нападающих команда игнорирует. Но иногда условия диктует сама игра: либо мы сохраняем мяч и меньше играем на нападающих, либо действуем в защите. Нет ощущения, что кто-то не замечает Жамалетдинова. Он много двигается, много предлагает себя, что молодой футболист и должен делать.
— По первым двум турам «Базель» производит достаточно мощное впечатление в атаке. Нет опасения за оборону ЦСКА?
— Нельзя делать категоричных выводов только по двум матчам. В Манчестере сложно играть любой команде. Что касается игры с «Бенфикой», то там всё изменил быстрый гол и затем красная карточка у соперников. Но есть ещё матчи внутреннего чемпионата, где у «Базеля» достаточно серьёзное сопротивление в лице «Цюриха» и «Грассхопера». Возможно, только в последнем матче с «Лугано» не было сильного сопротивления. Поэтому надо различать матчи в Лиге чемпионов на выезде и дома и матчи внутреннего чемпионата. И, уже обобщая увиденное, искать рациональное звено.
Что касается нашей защиты, то ей не занимать опыта. Но надо понимать: если мы большую часть времени проводим в обороне, то давление на защиту большое. Если же мы контролируем мяч и атакуем, защитникам намного легче.
В этот момент Виктора Гончаренко отвлёкся. Тренера возмутило, что в зал для пресс-конференций стали заходить люди во время его ответа. Обычно после начала пресс-конференции двери закрываются, но в этот раз они остались открытыми, о чём Виктор Михайлович в жёсткой форме и сказал.
— А почему у нас тут проходной двор? Все заходят, то с левой стороны, то с правой. У нас пресс-конференция вроде в 14:00 начинается. Почему люди ходят или так надо?
Обстановка накалилась, тренер грозно посмотрел по сторонам. Но затем первым же ответом и своей интонацией дал понять, что всё нормально.
— В матче с «Краснодаром» неплохо смотрелся Аарон Оланаре. Что вы ему сказали, как мотивировали?
— Мы много говорим с ним о том, как он должен действовать. Что-то у него получается, что-то нет. Но мы знаем, что он может действовать лучше.
— Вы недавно играли со швейцарцами – с «Янг Бойз». По стилю эти команды похожи?
— Они отличаются по уровню сложности. «Янг Бойз» — лидер чемпионата Швейцарии сейчас, а «Базель» чемпион прошлого сезона. Возможно, из-за того что «Янг Бойз» проводит домашние матчи на искусственном поле, его игра строится по-другому. «Базель» же играет на траве и, на мой взгляд, в атаке действует более вариативно, чем «Янг Бойз».
— Кого отметите из игроков «Базеля»?
— Надо в целом отметить организацию игры. Из отдельных футболистов выделю нападающего Оберлина, который обладает хорошей скоростью. Выделю ещё 7-го номера, полузащитника Зуффи.
Отмечу, что «Базель» здорово атакует правым флангом, здесь выделяется защитник Ланг. В любом случае у швейцарцев главное – это командная игра.
— Это ключевой матч группы?
— Мы все прикидываем шансы, но когда у тебя много игр, то так далеко заглядывать не хочется. В любом случае мы всегда понимаем, что победа в каждом матче идёт тебе в плюс. В третьем и четвёртом матчах действительно многое решается. Как правило, шестой тур мало на что влияет, а точка ставится в пятой игре.