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Роман Павлюченко
Текст: Полина Куимова
Фото: Александр Сафонов, Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сегодня 10 лет матчу Россия — Англия. Где сейчас участники этой игры

Кержаков и Колодин закончили карьеру, а Игнашевич и братья Березуцкие до сих пор в строю.
17 октября 2017, вторник. 17:18 Футбол

Владимир Габулов

Тогда: вратарь «Кубани»
Сейчас: вратарь тульского «Арсенала»

Гус Хиддинк обратил внимание на Габулова, когда тот играл в «Кубани» и проводил довольно неплохой сезон. Голландец сначала проверил вратаря в товарищеском матче с Польшей 22 августа 2007 года (тогда Габулов 45 минут отстоял на ноль), а уже в сентябре доверил место в стартовом составе в игре отборочного турнира Евро-2008 с Македонией. Матч с Англией стал для Габулова вторым официальным в составе сборной России. И он его не провалил, даже несмотря на пропущенный мяч от Уэйна Руни. В 2017 году Габулов попал в состав национальной команды впервые с 2013 года: до этого была череда неудачных выступлений в разных клубах, перерыв в карьере на полгода и очередной взлёт – но уже в тульском «Арсенале».

Владимир Габулов

Владимир Габулов

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Василий Березуцкий

Тогда и сейчас: защитник ЦСКА

Уже тогда Василий Березуцкий был основным игроком ЦСКА и регулярно вызывался в сборную. В матче с англичанами он был косвенно виноват в пропущенном голе: Майкл Оуэн головой сбросил мяч на Уэйна Руни, что ввело Березуцкого в замешательство. Руни этим воспользовался и пробил в ворота сборной России. Во втором тайме защитник был заменён, а на Евро-2008 вышел на поле лишь дважды. Но, тем не менее, позднее он стал основным игроком национальной команды, на ЧМ-2014 вообще был капитаном сборной. Весной 2017 года он решил приостановить выступления за национальную команду и сосредоточиться на игре за ЦСКА.

Василий Березуцкий

Василий Березуцкий

Фото: Reuters / Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сергей Игнашевич

Тогда и сейчас: защитник ЦСКА

В отборочном турнире Евро-2008 Игнашевич провёл большую часть матчей, а на самом чемпионате Европы был основным защитником национальной команды. В ноябре 2015 года побил рекорд Виктора Онопко по количеству матчей за сборную: игра с Лихтенштейном в рамках отборочного турнира Евро-2016 стала для него 110-й. С тех пор неизменным осталось лишь одно: Игнашевич по-прежнему играет в ЦСКА. А вот выступления за сборную он фактически прекратил — после неудачного чемпионата Европы защитник заявил, что готов уступить своё место более молодому футболисту.

Сергей Игнашевич

Сергей Игнашевич

Фото: Александр Сафонов/Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Алексей Березуцкий

Тогда и сейчас: защитник ЦСКА

Алексей Березуцкий, в отличие от брата, провёл на поле весь матч с Англией и даже принял участие в голевой атаке. Именно он пробил по воротам англичан, после чего Пол Робинсон отразил мяч на Романа Павлюченко, и тот забил второй гол в ворота англичан. В основном турнире Евро-2008 Алексей участия не принимал, оставался в запасе. Зато после травмы брата Василия стал основным защитником сборной в финальной стадии Евро-2012. В ЦСКА был долгий период, когда Алексей сидел в запасе, но он перетерпел этот момент и в последнее время играет гораздо чаще – с учётом того, что незыблемое место в основе потерял Игнашевич.

Алексей Березуцкий

Алексей Березуцкий

Фото: Александр Сафонов/Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Александр Анюков

Тогда и сейчас: защитник «Зенита»

Такое ощущение, что внешне Александр не меняется и годы над ним не властны. Другое дело, что играть он стал гораздо реже. На Евро-2008 он провёл все матчи без замен и потом ещё долго играл за национальную команду. В 2015 году Леонид Слуцкий хотел вызвать Анюкова, но внезапно узнал, что годом ранее он прислал в РФС официальный отказ от выступлений за сборную России. Об этом, кстати, никто не знал больше года – почему-то эта история осталась незамеченной даже главным тренером. Оказалось, что Анюков затаил обиду на Капелло за то, что тот сначала включил его в список 30 игроков, которые должны были сыграть в товарищеских матчах со Словакией, Марокко и Норвегией, а потом так же быстро исключил. Можно сказать, что Анюков отказался от выступлений за сборную по собственной воле.

Александр Анюков

Александр Анюков

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат» / РИА Новости

Игорь Семшов

Тогда: полузащитник «Динамо»
Сейчас: тренер тульского «Арсенала»

Семшов – один из немногих героев того матча, кто уже закончил карьеру. Поиграв в «Динамо», «Зените» и «Крыльях Советов», полузащитник в 2015 году объявил о завершении карьеры: понял, что больше не может играть на уколах. Тогда ему поступило предложение поиграть в Саудовской Аравии, но он отказался и уехал пожить в Испанию. Спустя пару лет Семшов вернулся в Россию и устроился работать в тренерский штаб тульского «Арсенала».

Игорь Семшов

Игорь Семшов

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат» / РИА Новости

Константин Зырянов

Тогда: полузащитник «Зенита»
Сейчас: играющий тренер «Зенита-2»

В 2007 году Зырянов перешёл в «Зенит» и провёл лучший сезон в своей карьере, чем сразу же привлёк внимание Гуса Хиддинка. На Евро-2008 он был основным игроком сборной, и, кстати, на его счету гол в ворота Греции, позволивший России продолжить борьбу за выход из группы. В декабре 2012 года Зырянов принял решение завершить карьеру в сборной, но продолжил играть за «Зенит». В 2014-м подписал контракт с «Зенитом-2» на правах играющего тренера, но этот сезон, по его словам, станет для него последним в карьере футболиста.

Константин Зырянов

Константин Зырянов

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат» / fc-zenit.ru

Динияр Билялетдинов

Тогда: полузащитник «Локомотива»
Сейчас: полузащитник литовского «Тракая»

Первый вызов в сборную Билялетдинов получил в 20 лет и с тех пор довольно часто попадал в состав национальной команды. Удивительно, но свой первый гол за сборную Билялетдинов забил в матче, который мог стать для команды самым драматичным. Через месяц после победы над англичанами Динияр сравнял счёт в Израиле, когда Россия проигрывала 0:1, но его гол ничего не решил – мы всё равно проиграли. Другое дело, что нашей команде подсобили в последнем туре хорваты, обыгравшие англичан.

Последний раз за национальную команду Билялетдинов сыграл в 2012 году – в товарищеском матче с Данией. После Евро-2008 отправился покорять Англию, но игроком основы «Эвертона» ему стать так и не удалось. Вернувшись в Россию, перешёл в «Спартак», но и тут не смог закрепиться в основном составе. Потом пару лет провёл в арендах: сначала в «Анжи», а затем в московском «Торпедо». В 2015 году перешёл в «Рубин», а с недавнего времени играет в литовском «Тракае». И уже успел забить один гол.

Динияр Билялетдинов

Динияр Билялетдинов

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат» / fkt.lt

Юрий Жирков

Тогда: полузащитник ЦСКА
Сейчас: полузащитник «Зенита»

На Евро-2008 Хиддинк поставил Жиркова на позицию левого защитника, и это сразу же дало невероятный результат. Он не только попал в символическую сборную турнира, но и даже оказался вместе с Аршавиным в числе номинантов на «Золотой мяч». После столь удачного выступления на Евро он отправился в Англию, но в «Челси» закрепиться так и не сумел: мешало плохое знание языка, высокая конкуренция и частые травмы. По возвращении в Россию играл за «Динамо» и «Анжи», а с 2016 года выступает за «Зенит». И, кстати, до сих пор не завершил выступления за сборную России.

Юрий Жирков

Юрий Жирков

Фото: Александр Сафонов и Александр Мысякин, «Чемпионат»
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Андрей Аршавин

Тогда: нападающий «Зенита»
Сейчас: нападающий «Кайрата»

Аршавин, как и Билялетдинов, дебютировал за сборную в 20 лет, но первым крупным турниром, в котором он принял участие, стал Евро-2008. Из-за дисквалификации нападающий пропустил два первых матча, но это не помешало ему стать лучшим игроком нашей команды на чемпионате Европы. После удачного турнира он уехал в Англию, но, в отличие от Билялетдинова и Жиркова, сумел закрепиться в команде. В «Арсенале» Аршавин провёл два отличных сезона, но потом резко сдал и перешёл в «Зенит» на правах аренды. В 2013 году окончательно вернулся в Россию, но игроком основы так и не стал. Попробовал себя в «Кубани», а после этого получил предложение от казахстанского «Кайрата». Выступление в сборной закончил при Фабио Капелло. Итальянский тренер позвал его на первый матч под своим руководством, но больше не вызывал.

Андрей Аршавин

Андрей Аршавин

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат» / fckairat.com
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Александр Кержаков

Тогда: нападающий «Севильи»
Сейчас: завершил карьеру

Кержаков провёл неважный первый тайм с англичанами, поэтому во второй половине матча Хиддинк его заменил. В отборочном турнире он был лучшим бомбардиром сборной, но голландец не взял его на Евро-2008 – сделал выбор в пользу других игроков. На чемпионат Европы в 2012 году он поехал основным нападающим, но там он себя проявил неудачно, установив антирекорд по неточным ударам. При этом Кержаков — лучший бомбардир в истории сборной России: за всю карьеру он забил 30 голов в её футболке. Летом 2017 года Кержаков объявил о завершении карьеры футболиста. Сейчас он много чем занимается: появляется на телевидении в качестве эксперта, занимается ресторанным бизнесом и благотворительностью.

Александр Кержаков

Александр Кержаков

Фото: РИА Новости
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Дмитрий Торбинский

Тогда: полузащитник «Спартака»
Сейчас: без клуба

Торбинский в матче с англичанами во втором тайме вышел на поле вместо Василия Березуцкого: Гусу Хиддинку нужно было обострить игру. На Евро-2008 Дмитрий забил победный гол в ворота голландцев. После турнира последовала череда травм, которая очень сильно сказалась на карьере Торбинского. Сначала он потерял место в основе «Локомотива», потом начал переходить из клуба в клуб: сначала был «Рубин», потом «Ростов» и «Краснодар». Недавно появились слухи, что Торбинский закончил карьеру, но он сразу же их опроверг: «Это совершенно не соответствует действительности. Сейчас я самостоятельно поддерживаю форму и заканчивать с футболом в ближайшее время не планирую. Полон желания и сил продолжить карьеру. В ближайшее трансферное окно будем рассматривать предложения и варианты».

Дмитрий Торбинский

Дмитрий Торбинский

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат» / instagram.com/egonch7

Роман Павлюченко

Тогда: нападающий «Спартака»
Сейчас: нападающий московского «Арарата»

На 58-й минуте Гус Хиддинк принял решение поменять Кержакова и выпустить Павлюченко, потому что защита сборной Англии каждый раз с лёгкостью предотвращала атаку с участием Александра. Когда в ворота англичан судья назначил пенальти, бить его вышел Павлюченко. Хотя, как он потом сам рассказывал, изначально это должен был делать Игнашевич, но игроки убедили его пробить самому. Счёт стал 1:1, а спустя четыре минуты Павлюченко оформил дубль, подарив сборной России надежду на выход на ЧЕ. В пяти матчах финального турнира он забил 3 гола, а после Евро отправился в «Тоттенхэм». Его переход на тот момент был самым дорогим трансфером российского футболиста в зарубежный клуб – 14 млн фунтов. В 2010 году Павлюченко поступило предложение от «Ливерпуля», но он отказался и продолжил играть за «Тоттенхэм». Правда, в 2011 году он потерял место в основном составе и в 2012 году перешёл в «Локомотив». Но и тут у него сложилось не лучшим образом: Павлюченко проигрывал конкуренцию Фелипе Кайседо и Даме Н’Дойе. Вскоре перешёл в «Кубань», оттуда – в «Урал», а с лета 2017-го играет в московском «Арарате».

Роман Павлюченко

Роман Павлюченко

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
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Денис Колодин

Тогда: защитник «Динамо»
Сейчас: завершил карьеру

Колодин долгое время не мог выиграть конкуренцию в сборной у братьев Березуцких и Игнашевича, но после прихода Гуса Хиддинка стал чаще попадать в состав, а на Евро-2008 и вовсе стал одним из основных защитников. После турнира его настигла та же печальная участь, что и Торбинского. Травмы помешали ему сохранить место в основе «Динамо», и после этого его карьера пошла на спад: сначала была аренда в «Ростов», потом переходы в нижегородскую «Волгу», саратовский «Сокол» и казахстанский «Алтай». Колодин ещё не объявлял о завершении карьеры, но в интервью «Чемпионату» сказал, что играть больше не планирует, а хочет работать тренером в детской школе.

Денис Колодин

Денис Колодин

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат» / fcaltay.kz
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Анюков Александр Кержаков Алексей Березуцкий Андрей Аршавин Василий Березуцкий Владимир Габулов Денис Колодин Динияр Билялетдинов Дмитрий Торбинский Игорь Семшов Константин Зырянов Роман Павлюченко Сергей Игнашевич Юрий Жирков Фото
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