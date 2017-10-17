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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Текст: Марк Бессонов
Фото: Reuters

Сыграет ли Буффон на ЧМ-2018? 5 главных вопросов плей-офф отбора

На чемпионате мира мы не увидим Швецию или Италию.
17 октября 2017, вторник. 17:40 Футбол
Все пары

Северная Ирландия – Швейцария

Хорватия – Греция

Дания – Ирландия

Швеция – Италия

Австралия – Гондурас

Перу – Новая Зеландия

Первые стыковые матчи межконтинентальных стыков состоятся 6 ноября, ответные – 14 ноября. Европейские игры пройдут с 9 по 14 ноября.

Жеребьёвка стыковых матчей к ЧМ-2018. Итоги
Швеция сыграет с Италией. Вот это сюжет!

Вытащит ли тренер-ноунейм Хорватию?

Хорватия с Ракитичем и Модричем в составе планировала отобраться на ЧМ без особых усилий – группа попалась вполне проходная (Украина, Турция и Исландия – соперники примерно одного уровня). Однако по дороге хорватская машина регулярно барахлила – ставили палки в колёса то несгибаемые исландцы, то эмоциональные турки, то и вовсе горячие финские парни. В итоге перед решающим матчем с Украиной в отставку был отправлен главный тренер Анте Чачич, а его место занял Златко Далич, в послужном списке которого значатся лишь малоизвестные клубы из Хорватии, Албании, Саудовской Аравии и ОАЭ. Несмотря на недоверие со стороны общественности, под его руководством «шашечные» выиграли «матч жизни» и попали в стыки. Впереди – уже давно не звёздная, но крепкая команда Греции, специализирующаяся на выбивании фаворитов в стыковых играх.

Сыграет ли Перу на чемпионате мира после 36-летней паузы?

Население Перу вполне может получить ещё один внеочередной выходной, если пройдёт в стыках Новую Зеландию. «Сборная… Наша мечта… Поехать на чемпионат мира» — гласит баннер на домашней арене перуанской сборной. Не совсем понятно, зачем в послании понадобились троеточия, но в играх с новозеландцами у этой развесёлой команды есть все шансы поставить окончательную точку в невероятном путешествии. Нужно только справиться с лучшим бомбардиром отбора Океании гигантом Крисом Вудом и его партнёрами. Если что, тренер перуанцев Рикардо Гарека может позвонить Станиславу Черчесову, он подскажет секрет успеха.

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Остановит ли Гранквист бомбардира Иммобиле?

У защитника «Краснодара» в партнёрах будет крепкий парень из «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделёф, но сдержать итальянскую атаку всё равно будет очень сложно. Особенно Чиро Иммобиле, который в первых восьми турах Серии А умудрился забить 11 мячей. В сборной у форварда со статистикой тоже всё в порядке – 6 голов в 10 играх. Шведы очень неплохо провели отбор и показали себя слаженной командой, готовой вгрызаться в нужный результат, в то время как «скаудра адзурра» уже давно не пугает соперника одним своим присутствием на поле. Тем не менее на плечи Иммобиле и его партнёров по атаке ложится тяжелейшая миссия – справиться со скалоподобными защитниками «Тре крунур». Оставить Буффона без последнего чемпионата мира – это преступление.

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Прорекламирует ли Кэхилл туристическую компанию в России?

Или в Россию приедет наш любимый Гондурас? Североамериканцев тренирует Хорхе Пинто, тот самый, который выводил скромную Коста-Рику в четвертьфинал чемпионата мира — 2014. Так что не спешите хоронить сборную Гондураса заранее. Пусть в соперниках у них и легендарный Тим Кэхилл.

Живой символ австралийского футбола, кстати, может и пропустить стыковые матчи. Сейчас ФИФА ведёт расследование в отношении его жеста после забитого гола в игре с Сирией. Кэхилл отказался от своего обычного празднования гола, а вместо этого решил вытянуть руки в стороны, что можно было растолковать как символ самолёта, после чего сложил руками знак «Т». По окончании игры туристическая компания «Бэйбон-Бэй» в социальных сетях упомянула Кэхилла в своих сообщениях, на что сам футболист ответил множеством смайлов. Прямая реклама жестами правилами не запрещена, но ФИФА эпизод заинтересовал. В любом случае стычка получится горячей. Даже если пройдёт без старины Тима.

Повезёт ли наконец Швейцарии?

Сборная Швейцарии невероятно уверенно прошла отбор – 9 побед в 10 матчах, первое место в группе на протяжении 9 туров… и всё равно попадание лишь в стыковые матчи. В последней игре швейцарцы уступили Португалии и только из-за разницы забитых и пропущенных мячей оказались на втором месте. Команда Владимира Петковича произвела солидное впечатление и заслужила участия в чемпионате мира. Только вот у парней из Северной Ирландии другое мнение на этот счёт. На Евро-2016 эти суровые ребята, большинство которых представляют команды из Чемпионшипа, доказали, что на больших международных турнирах разница в классе порой не играет никакой роли. Сборная Украины не даст соврать.

P.S. Ну и наверняка многие захотят увидеть на чемпионате мира Уилла Григга. Того самого, который «в огне».

«Уилл Григг в огне». Как песня североирландцев покорила Евро
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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