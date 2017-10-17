Лига чемпионов: «Спартак» — «Севилья», «Реал» — «Тоттенхэм». Все матчи LIVE

Онлайн-трансляции матчей Лиги чемпионов:

«Спартак» — «Севилья»

«Марибор» — «Ливерпуль»

«Манчестер Сити» — «Наполи»

«Реал» — «Тоттенхэм»

Добрый вечер, поклонники футбола! После перерыва на сборные Лига чемпионов снова с нами. Во вторник сразу три больших матча. В Москве «Спартак» принимает «Севилью». Если команда намерена всё же выйти из группы, то красно-белым надо во что бы то ни стало побеждать. Конечно, и третья ничья подряд не лишит их шансов, но сведёт к минимуму. Параллельно в Мариборе будут выяснять отношения два других соперника по группе.

«Реал» и «Тоттенхэм» стартовали с двух побед в группе, и матч между ними — битва за первое место сейчас и за более удачный жребий потом, в плей-офф. Мадридцы остаются главным фаворитом Лиги чемпионов, но «шпоры» будут для них достойной проверкой.

В Манчестере «Сити» сыграет с «Наполи» — бодрой, атакующей, колоритной командой, на комплименты которой нынче не скупится и сам Гвардиола. В этой встрече можно ждать обилия голов на любой вкус. Другие пары сегодняшнего матча тоже по-своему интересны. Будем следить за происходящим на поле и вокруг него. В Москве на матче работает бригада журналистов «Чемпионата», так что все фото, видео и информация с места событий тоже будут в нашем онлайне.

Начало онлайна — в 20:30 мск.