Красота дня. Как снять с Ольги Бузовой футболку bwin

Певица, модель, актриса, модельер и ведущая — догадаетесь кто это? Конечно, это Ольга Бузова — самая популярная девушка России в «Инстаграме» с более чем 10 млн подписчиков. Бывшая жена полузащитника «Локомотива» и сборной России Дмитрия Тарасова продолжает раскрывать свои таланты.

Теперь Ольга решила открыть для себя ставки на спорт. Звезда предлагает угадать исход матча Лиги чемпионов «Реал» — «Тоттенхэм». Верно отгадавший точный счёт, автора первого гола и минуту, на которой будет забит первый мяч, получит майку прямо с Ольги. Ну, кто хочет снять с Бузовой футболку? Делайте ваши ставки!

Ольга на своей странице в «Инстаграме» подробно описала правила конкурса, разобраться в них не составит труда.

Девушка заявила, что очень любит спорт и болеет сразу за несколько футбольных клубов. Нетрудно догадаться, что среди них нашлось место мадридскому «Реалу».

Скорее всего, за «Локомотив» девушка тоже продолжает болеть, ведь именно за этот клуб выступает её бывший муж Дмитрий Тарасов.

Хорошо, что Ольга решила заняться прогнозами уже после расставания, а то многие болельщики заподозрили бы неладное из-за бывшего супруга, который выходит на поле.

Сейчас же в честности нашей героини нет никаких сомнений. Интересно, сможет ли хоть кто-то выполнить все условия конкурса?

Сама Бузова прогнозов пока не даёт. Однако услышать её мнение о матче 14-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Уфа» было бы как минимум интересно.

Учитывая количество подписчиков Ольги Бузовой, она точно сможет привлечь внимание к футболу и ставкам.

Кто знает, может, половина любителей проекта «Дом-2» забудут о нём и побегут смотреть «Реал» — «Тоттенхэм» и делать ставки. Стоит напомнить, что bwin Россия раздаёт всем новым клиентам, которые пройдут идентификацию до полного запуска, бонусов на 100 млн рублей! Шанс сорвать куш как никогда близок.

Такой трансфер точно пойдёт на пользу развития футбола – новые болельщики, это всегда хорошо.

Будем ждать новых активностей от Ольги Бузовой – ведущей, певицы, актрисы, модели, дизайнера, а теперь ещё и футбольного эксперта.

Ну а всем, кто примет участие в конкурсе Ольги и сделает прогноз на матч «Реал» — «Тоттенхэм», пожелаем удачи. Кто-то же должен снять с неё майку.