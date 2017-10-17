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Денис Глушаков, ФК «Спартак» Москва
Текст: Галина Козлова
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

MVP 13-го тура РФПЛ. Воскрешение Глушакова

Капитан красно-белых возвращается после травмы и в полный голос заявляет о себе.
17 октября 2017, вторник. 21:57 Футбол

Капитан московского «Спартака» снова в обойме и радует глаз болельщиков. Денис Глушаков в первом же матче после перерыва, связанного с травмой, начал доказывать тренеру свою состоятельность – и не словом, а делом. Его гол вывел красно-белых вперёд в выездном матче против «Ахмата» и стал одним из слагаемых важной победы в Грозном (2:1).

Эксперты оценили старания Дениса не только с практической точки зрения, но и с эстетической: мяч, отправленный в ворота Евгения Городова на 30-й минуте, вошёл в пятёрку самых зрелищных результативных моментов тура. Полюбоваться действительно есть чем: эффектный удар в дальний угол из штрафной после умелого розыгрыша с Квинси Промесом.

Члены постоянного жюри определили на счёт Глушакова 9 зачётных баллов. Полузащитник красно-белых занял первое место в опросе читателей на странице проекта, получив ещё три очка. Два балла Глушакову достались за второе место в опросе «Чемпионата» во «ВКонтакте». Звание самого ценного игрока недели и 14 очков в копилку в погоне за титулом MVP сезона – о таком «воскрешении» можно только мечтать.

Символическая сборная 13-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева
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Вторым в 13-м туре финишировал голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев. На долю стража ворот свалилось немало испытаний в гостевом матче с «Краснодаром». Возможно, сказалось и невероятное везение ЦСКА (или невезение «Краснодара»), но факт остаётся фактом: ни один из 25 ударов южан в ходе матча не достиг цели. За что честь и хвала вратарю: 8 очков от членов жюри, первое место и три балла во «ВКонтакте» и ещё два очка в голосовании на странице проекта.

Третье место разделили между собой два футболиста: отбивший пенальти и сохранивший в целости ворота «Рубина» Сослан Джанаев и автор самого красивого гола тура – динамовец Александр Ташаев. Просто полюбуйтесь на эту красоту:

Продолжается гонка за звание лучшего футболиста сезона в проекте MVP. Напомним, что благодаря солидному запасу баллов в этом году по-прежнему лидирует форвард «Зенита» Александр Кокорин, у которого в активе 59 баллов. На второе место народная любовь определила спартаковца Квинси Промеса, у которого в копилке 45 очков. Тройку замыкает талантливый «армеец» Александр Головин – у него на счету сейчас 32 очка.

Специалисты

Валерий Газзаев, бывший главный тренер сборной России: Глушаков, Кангва, Игбун.
Руслан Нигматуллин бывший вратарь сборной России: Джанаев, Глушаков, Селихов.
Владимир Пономарёв, бывший защитник сборной СССР: Акинфеев, Ташаев, В. Денисов.
Алексей Сафонов, футбольный агент: Акинфеев, Глушаков, Игбун.

РФПЛ

Акинфеев, Глушаков, Ташаев.

Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Акинфеев, Глушаков, Джанаев.
Константин Генич, «Матч ТВ»: Акинфеев, Джанаев, Глушаков.
Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Глушаков, Игбун, Джанаев.
Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Акинфеев, Бикфалви, Ташаев.
Денис Целых, «Чемпионат»: Акинфеев, Глушаков, Габулов.
Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Ташаев, Джанаев, Игнашевич.
Индира Шестакова, отдел «Спорт», газета «Метро»: Акинфеев, Глушаков, Ташаев.

ЧИТАТЕЛИ

Денис Глушаков («Спартак») – 439 голосов – 3 дополнительных балла.
Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 195 – 2.
Сильвестр Игбун («Арсенал») – 182 – 1.

ВКОНТАКТЕ

Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 3895 голосов (32,3%) – 3 дополнительных балла.
Денис Глушаков («Спартак») – 3087 (25,6%) – 2.
Виталий Денисов («Локомотив») – 1795 (14,9%) – 1.

Итоги 13-го тура РФПЛ:

ИгрокБаллы
Денис Глушаков («Спартак»)14
Игорь Акинфеев (ЦСКА)13
Александр Ташаев («Динамо»)5
Сослан Джанаев («Рубин»)5
Сильвестр Игбун («Арсенал»)4
Виталий Денисов («Локомотив»)2
Владимир Габулов («Арсенал»)1
Эванс Кангва («Арсенал»)1
Александр Селихов («Спартак»)1
Сергей Игнашевич (ЦСКА)1
Эрик Бикфалви («Урал»)1
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
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