Держи пять! Самая крутая победа «Спартака» в XXI веке

Красно-белые Москвы и Севильи несколько раз пересекались на товарищеском уровне в прошлом столетии, на официальном – никогда. Тем не менее к первому столкновению в Лиге чемпионов они досконально изучили друг друга заочно. Эдуардо Бериццо ещё при подготовке к мартовским матчам «Сельты» с «Краснодаром», небось, попутно обратил внимание на лидера РФПЛ, неистово рвавшегося к долгожданному титулу, а осенью эти познания расширил и углубил.

Неплохой в прошлом защитник и толковый тренер в настоящем, он, безусловно, подметил уязвимые места в спартаковской обороне и учёл при формировании состава. Как для выездного варианта он оказался нарочито агрессивным – полноценные 4-3-3 с Нолито и Сарабиа на краях наступления и атлетичным Бен-Йедером по центре. Лучшим снайпером Лиги чемпионов, между прочим, пускай и на паях с англичанином Синклером из «Селтика».

Допускаю, что мощной атакой Бериццо просто-напросто решил завуалировать проблемы в собственном тылу, сыграв по принципу: «Лучшая защита – это нападение». Его команда пропускает реже соперника, но образцом надёжности тоже не является. А с полутора здоровыми стопперами в составе делать акцент на оборону тем более было наивно. «Севилья» явилась в Россию с явственным желанием забивать. В этом её устремления совпадали со спартаковскими. Рыть траншеи и устанавливать противотанковые ежи по периметру собственной штрафной чемпионы России тоже никогда не умели и не любили. Не их метод. Уже этих нехитрых вводных было достаточно, чтобы предугадать характер встречи в Тушино. Она могла быть какой угодно – только не унылой. Голы предполагались по умолчанию.

И нам их дали. В нужной пропорции!

Своим стартовым составом – не столько содержанием, сколько формой – Массимо Каррера подтвердил готовность потягаться с испанцами в инициативном, обоюдоостром футболе. Главный спартаковец впервые в Лиге чемпионов отказался от модуля с пятёркой защитников, пожертвовав одним из стопперов в пользу дополнительного полузащитника. Относительно же грозненского варианта основа москвичей практически не изменилась. Размен Педро Роши на Попова неожиданностью даже с кучей оговорок не назовёшь. Выбирая между бразильцем и болгарином, Каррера решил ещё более приумножить суммарный опыт своей команды. Абсолютно логичное решение в ключевой момент группового турнира.

Исключительная ответственность момента, по-видимому, и вызвала повышенную нервозность у участников матча, и прежде всего – в красных майках (гости оделись в белое). Ничем иным элементарные технические огрехи Комбарова и Джикии в дебюте не объяснить. Как и «обрезы» всё того же Джикии и Таски неподалёку от прямоугольника штрафной площади. Хорошо, испанцы отнеслись к нежданным подаркам с фирменной для нации беспечностью. Легко нашли – легко потеряли.

В целом же тайм прошёл – пролетел! – в полном соответствии с предматчевыми прогнозами. Команды расстарались, чтобы согреть народ на трибунах битком забитой «Открытие Арены», а одним из главных «протагонистов» (испанские коллеги очень любят это словечко) 45-минутки стал человек, которого на газоне могло и не быть. Датчанин Кьер лишь накануне матча получил от медиков клуба добро на участие в матче – и принял участие во всех результативных атаках до перерыва. Их оказалось две – по одной в каждую сторону.



Это Кьер не сумел прервать навес Ещенко на Промеса, после которого спартаковский голландец открыл счёт. Возможно, вы удивитесь, но этот гол стал первым для Квинси в Лиге чемпионов – он просто не бывал в ней до этой осени.

Кьер ошибся – Кьер исправился. Как нетрудно догадаться, отличился защитник после стандарта, а именно – углового. Преимущество хозяев в счёте продержалось с дюжину минут.

Ещё одним героем тайма можно назвать Джикию. Спартаковский защитник, подобно жизнерадостному сантехнику Афоне из одноимённой ленты, успевал везде. Только тот в фонтаны нырял да на танцах дрался, а этот всё больше похвальными делами занимался – выносил мяч с ленточки, одним финтом двух соперников убирал. Да и фол ценой в предупреждение, наверное, позволительно занести в перечень общественно полезных дел – с тактической точки зрения он был вполне оправданным.

Испанцы тоже не брезговали мелкими и не очень нарушениями правил. Но к досрочной замене Самедова они прямого отношения не имели. Александр без посторонней помощи рухнул на газон в углу штрафной площади и самостоятельно покинуть его уже не смог – увезли на электромобиле. Повреждение Александра породило дополнительную сюжетную линию в матче – противостояние на одном фланге Нолито и Мельгарехо. В начале 2010-х они были заодно – в лиссабонской «Бенфике».

С полчаса Лоренсо был незаметен на поле, но одним точным ударом на 58-й минуте полностью оправдал собственный выход – как, собственно, и в Грозном несколькими днями ранее. После тонкой, до сантиметров выверенной передачи Квинси парагваец просто не мог пробить небрежно, не имел права. Он всё исполнил по науке – из-под ноги защитника уложил мяч аккурат в «шестёрочку». Даже долговязому Рико не хватило роста, чтобы предотвратить второй пропущенный мяч. Гол случился как нельзя кстати для спартаковцев – в тот самый момент, когда казалось, что «Севилья» завладела преимуществом.

Всего один удар – но как же развернул он ситуацию на поле! Только что «Спартак» держал оборону большинством игроков и мужественно бросался под удары, а вот уже деловито раскатывает одного из лидеров чемпионата Испании. И забивает – третий, четвёртый… С ума сойти!

Когда Глушаков расстрелял Рико после прострела друга Комбарова, стадион взревел от восторга. После ещё одного паса-конфетки Промеса и результативного выхода один на один Луиса Адриано – натурально сошёл с ума. В лучшем из смыслов! В этот момент стало окончательно ясно: «Спартак» своего не упустит.

Неистовому Промесу этого показалось мало, и он напоследок забил ещё – издевательски изящно для испанцев. 5:1 – мы, конечно, догадывались, что голы будут, но что так много и в таком соотношении… Спасибо за феерию, «Спартак»! Это было круто.