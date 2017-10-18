7 самых крутых побед «Спартака» в еврокубках: от «Ливерпуля» до «Севильи»

Матч с «Севильей» был настолько хорош, что мы сразу вспомнили, как красно-белые «укатывали»«Реал» и «Арсенал». И не только их.

Кубок обладателей кубков, сезон 1992/93

«Ливерпуль» — «Спартак» — 0:2

На заре новейшей истории российского футбола «Спартак» в двухматчевом противостоянии грохнул «Ливерпуль». Сначала дожал дома – спасибо вратарю-циркачу Гроббелару, подарившему Карпину гол при счёте 1:1. Дальше пошло как по маслу – кипер мерсисайдцев ещё и красную с пенальти организовал, и в итоге в Москве получилось 4:2. На «Энфилде» «Ливерпуль» рвал и метал, но «Спартак» выстоял. Спасение Хлестова в первом тайме было под стать выносу Дмитрия Комбарова в матче с «Севильей» 25 лет спустя. Во втором тайме красно-белые чётко наказали англичан – забили Радченко и Пятницкий.

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Лига чемпионов, сезон-1995/96

«Русенборг» – «Спартак» – 2:4

Это был тот самый групповой цикл Лиги чемпионов, который всегда с удовольствием будут вспоминать поклонники московского «Спартака». Команда одержала шесть побед в групповом турнире из шести – потрясающее достижение. Самым ярким в том цикле получился гостевой матч с норвежским «Русенборгом». К перерыву «Спартак», ворота которого защищал Станислав Черчесов, «горел» со счётом 0:2. А во втором тайме Олег Романцев выпустил на поле молодых Аленичева и Кечинова и не прогадал. Аленичев отыграл первый мяч, а Кечинов забил третий и четвёртый, положив норвежцев на лопатки.

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Кубок УЕФА, сезон 1997/98

«Спартак» — «Сьон» — 5:1

После вылета из Лиги чемпионов «Спартак» отправился в Кубок УЕФА, где в 1/32 финала выиграл в Сьоне у местного клуба со счетом 1:0, а затем в трудной домашней встрече зацепив устраивающую ничью 2:2. О том противостоянии уже давно бы забыли, если бы президент «Сьона» не подал протест, требуя присудить его команде техническую победу из-за несоответствия ворот стадиона «Локомотив» регламенту УЕФА – они были ниже положенного на 16 сантиметров. Была назначена переигровка в Москве, и на неё красно-белые вышли с такой мотивацией, что просто в щепки разнесли швейцарцев. Забивали Бузникин, Кечинов, Титов, Тихонов и Ромащенко.

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Кубок УЕФА, сезон 1997/98

«Аякс» — «Спартак» — 1:3

Гостевая победа над «Аяксом», по сути, обеспечила «Спартаку» Олега Романцева третью путёвку в полуфинал еврокубка (до этого красно-белые играли в полуфиналах Кубка чемпионов и Кубка кубков). Матч в Амстердаме стал лучшей игрой в карьере Александра Ширко, который оформил дубль в ворота Эдвина ван дер Сара. Но самым красивым в матче стал гол Валерия Кечинова, который, перед тем как забить, посадил на пятую точку знаменитого голландского вратаря.

Фото: Reuters

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Лига чемпионов, сезон-1998/99

«Спартак» — «Реал» — 2:1

В 1998-м в «Лужниках» спартаковцы, которые громили всех в чемпионате России, обыграли действующих обладателей Кубка чемпионов. Пять минут потребовалось красно-белым, чтобы обыграть мадридский «Реал» — на гол Рауля в середине второго тайма точными выстрелами ответили Илья Цымбаларь и Егор Титов. В этот день Москва, да и вся Россия сошли с ума. Даже на фоне тех довольно успешных для нашего футбола времён победа над сильнейшим составом «королевского клуба» была нереально крутым достижением.

Фото: Reuters

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Лига чемпионов, сезон-2000/01

«Спартак» — «Арсенал» — 4:1

В 2000-м красно-белые разгромили другого европейского гранда — лондонский «Арсенал» Арсена Венгера, который на тот момент был одним из двух сильнейших клубов АПЛ, а не вечно четвёртым. Первый гол в «Лужниках» забил «канонир» Сильвиньо, однако команда Арсена Венгера не смогла ничего сделать с Маркао, оформившим дубль и ставшим лучшим игроком матча. Он же помог забить Егору Титову и Робсону. Та победа стала последней для красно-белых в Лиге чемпионов под руководством Олега Романцева. Ни в том розыгрыше, ни в двух последующих «Спартак» не выиграл ни разу. А крупно не побеждал в ЛЧ с тех пор вплоть до игры с «Севильей».

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Лига чемпионов, сезон 2017/18

«Спартак» — «Севилья» — 5:1

Это был феерический «Спартак», пожалуй, лучший со времён 4:1 с «Арсеналом» и уж точно лучший под руководством Массимо Карреры. Даже в чемпионском сезоне с топ-соперниками красно-белые не разделывались так убедительно.

Да, игра могла сложиться по-всякому, не выбей Комбаров мяч из пустых ворот при счёте 1:1. Но за искромётный второй тайм, шикарные контратаки и 5 мячей в ворота трёхкратного победителя Лиги Европы и одной из лучших (после двух грандов) команд Испании можно только поаплодировать.