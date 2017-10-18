«Ливерпуль» отыгрался за все неудачи, а Криштиану переиграл Кейна

Группа E

Пока «Спартак» издевался над «Севильей», в Словении кровавый хоррор устраивал «Ливерпуль». И если в Москве чаша весов долго качалась из стороны в сторону, то Юрген Клопп разнёс «Марибор» в щепки за 19 минут. Стартового отрезка хватило, чтобы обеспечить крупный счёт и издеваться над соперником. Салах и Фирмино соорудили по голу друг для друга, а Милнер накормил классным навесом Филиппе Коутиньо – и бедным словенцам можно было уходить с поля. Пока «Ливерпуль» катил атаки на скорости гоночных болидов, игроки «Марибора» думали со скоростью старого компьютера на Windows 1990-х. Оставляли Коутиньо в одиночестве при подаче, давали Фирмино замыкать передачи пяткой. Позволяли вообще всё.

Самого пластилинового соперника в группе «Ливерпуль» растянул, как мог, а заодно подал на уверенность в себе всем нуждавшимся. Молодой Александер-Арнольд забил ударом издали с помощью рикошета от локтя (!) защитника «Марибора», критикуемый Окслейд-Чемберлен забил с передачи забитого в запасе Старриджа. Боже, это был редкий матч, где Альберто Морено сделал голевую и не допустил ни одного косяка у своих ворот – как ещё объяснить, что «Марибор» был сладкой булочкой? Может, и не стоит теперь лететь в Англию…

Группа F

Матч «Манчестер Сити» и «Наполи» ждали, как главную тактическую зарубу осени. Хосеп Гвардиола нахваливал стиль игры «Наполи», Маурицио Сарри делал ответный реверанс, но для неаполитанцев сказка кончилась быстро – к 13-й минуте они получили два быстрых мяча. Первый гол «Сити» – Juego de Posicion Гвардиолы в действии: диагональ налево, резкий проход Сане, пас в центр, остроумный пропуск Габи Жезуса, внезапно бьющий из центра штрафной ложный фулбэк Кайл Уокер. Правда, забил не он, а Рахим Стерлинг, с добивания. Второй мяч придумали ещё проще – Де Брёйне выиграл подбор, потащил мяч до угла штрафной, прострелил, Жезус замкнул. «Наполи» был слишком прост, давал проходить передачам через центральную зону и едва не пропустил третий. Итальянцам везло: Кулибали вынес мяч с ленточки, а Де Брёйне ударом из-за штрафной жахнул в перекладину.

«Наполи» мог вернуться в игру на полчаса раньше, чем получилось. Дрис Мертенс не забил первый пенальти в ворота «Сити», а второй пробил уже Амаду Диавара – к тому времени команда Гвардиолы почувствовала себя слишком вальяжно. Провокация на прессинг, лёгкий перепас, слишком смелый выход из-под прессинга – «Сити» играл удивительно самонадеянно, и при таком футболе хоть одну контратаку «Наполи» должен был провернуть. И провернул: Гамшик из глубины отдал пас вразрез под выход быстрого Мертенса, бельгиец пробил из-за штрафной, но Эдерсон снова выручил «Манчестер Сити». И гарантировал первую победу в тактической рубке.

Тем временем в группе есть и ещё одна команда, дружащая с футбольной мыслью – «Шахтёр». Паулу Фонсека сколотил команду, очень качественно играющую в пас, и она доставила «Манчестер Сити» чуть ли не больше неприятностей, чем «Наполи» этим вечером. В Роттердаме «Шахтёр» пропустил первым, но увёз из портового города три очка благодаря Бернарду. Бразилец реализовал выход один на один и замкнул подачу Богдана Бутко на дальней штанге – голы простые, но очень важные. А чудо-пас перед первым голом сделал Фред – ещё один бразилец, у которого есть все задатки стать ещё одним Фернандиньо: присмотритесь. Пока второй в квартете – «Шахтёр», а не «Наполи».

Группа G

Полуфиналист Лиги чемпионов замыкает квартет – реалии группы смерти, где нет грандов, но достаточно команд самобытных и играющих. «Монако» проиграл второй домашний матч подряд, теперь «Бешикташу», а организация защиты монегасков – гордость Леонарду Жардима – хромала на обе ноги. Решающий гол турецкой команды показателен: сначала дали пробить из-за штрафной Арслану (попал в штангу), потом дали Бабелу принять мяч на пустом углу штрафной, дали отдать под удар Дженку Тосуну.

Причём «Монако» открыл счёт в матче – в контратаке турки дали протащить мяч через центр, довести его до Фалькао, а как Тигр сейчас преображает удары в голы, мы хорошо знаем. Но «Бешикташ» быстро отыгрался (забил тот же Тосун), а затем спокойно дотащил матч до победы. Команда Шенола Гюнеша оторвалась от «Лейпцига» на 5 очков – потерять путёвку в плей-офф Лиги чемпионов с редкой турецкой командой, не подверженной только горячим эмоциям, Гюнешу будет очень сложно.

А «Лейпциг» и «Порту» выплеснули все эмоции в первом тайме. Бывший защитник «Рубина» Иван Маркано успел забить, ошибиться перед голом Форсберга, попасть под вынос Фелипе и подарить выход на ворота Огустену, вынести мяч с ленточки… Вечер запомнился бы Маркано, если бы «Порту» зацепил очки в Германии, но «Лейпциг» идеально воплощал в голы ошибки португальцев. Первый мяч подарил вратарь Жозе Са, не сумевший зафиксировать мяч в руках, третий – коллективная ошибка Данилу, Фелипе и Маркано, устроивших панику. Подверженный давлению Лиги чемпионов Тимо Вернер остался в запасе, зато забил Эмиль Форсберг – человек, который в матчах Бундеслиги теперь не всегда попадает даже в заявку.

Группа Н

«Реал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью, но параллельный матч – двух бомбардиров – выиграл игрок Мадрида. У Криштиану Роналду и Гарри Кейна было по 43 гола перед стартовым свистком, но тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино как бы оттенил Кейна, поставив на острие Фернандо Льоренте. Испанец должен был физически давить на защитников, Кейн – создавать шансы, и свой гол он всё-таки нарисовал. Только не забил сам, а спровоцировал Рафаэля Варана. Серж Орье прострелил с правого фланга, Кейн пытался замкнуть пас пяткой, не попал по мячу, но французский защитник помог Урагану. Зато Криштиану свой мяч забил. Правда, с пенальти, заработанного Тони Кроосом.

«Тоттенхэм» был чертовски хорош для команды, слабо отыгравшей прошлый сезон Лиги чемпионов. Команда выросла и в игровом плане, и ментально, что позволяло порой контролировать ситуацию на поле, но не лететь к чужим воротам сломя голову (привет «Боруссии» Петера Боша). На двоих «Реал» и «Тоттенхэм» создали достаточно моментов, и у Бензема с Кейном были самые увесистые. Но оба раза шикарно сыграли вратари: Уго Льорис выкинул ногу на ленточке ворот, Кейлор Навас не дал главному форварду «шпор» реализовать выход один на один.

«Тоттенхэму» теперь ещё проще попасть в плей-офф Лиги чемпионов ещё и благодаря «Боруссии». Она опять потеряла очки, даже выезд на Кипр стал для Петера Боша сложным испытанием. Как и в большинстве неудачных матчей сезона, Дортмунд погорел на собственных ошибках, и в матче с АПОЭЛ фокусником стал Роман Бюрки – сначала отдал пас в ноги Лоренсо Эбесилио, чьи тренировки в «Мордовии» у Юрия Сёмина не прошли даром, а потом неловко отбил его же удар перед собой. «Боруссия» отыгралась, вылетела в контратаку перед финальным свистком и фактически устроила себе матчбол, но умудрилась его запороть – Обамеянг попал во вратаря, а прибежавший забивать защитник Бартра пульнул мяч выше ворот. И там, и там 1:1, но Дортмунд после этих ничьих должен расстроиться намного сильнее остальных.