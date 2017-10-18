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Александр Селихов, ФК «Спартак» Москва
Текст: Полина Куимова
Фото: РИА Новости

«Эта игра войдёт в историю не только «Спартака», но и всего нашего футбола»

Один из лучших игроков матча с «Севильей» – об исторической игре на «Открытии».
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В невероятном по эмоциональной и зрелищной составляющей голкипер «Спартака» Александр Селихов не совершил практически никаких ошибок, а в первом тайме «потащил» практически «мёртвый» мяч. После матча один героев встречи поделился впечатлениями от разгрома, учинённого испанскому клубу.

— Какие эмоции после такой победы?
— Просто бешеные! – с улыбкой отвечает вратарь «Спартака».

— Помните те эпизоды, которые «Севилья» создавала у ваших ворот?
— Зачем их вспоминать? Матч закончился, команда выиграла — вот и все. Это самое главное.

— Показалось, что в эпизоде с голом в ваши ворота был фол со стороны соперника.
— Честно говоря, мне сложно было там разглядеть. Но скажу одно — это мой гол. Должен был брать этот удар — мяч проскочил под рукой.

— Как отмечать будете?
— Командой все вместе посидим. Завтра уже нужно сконцентрироваться и готовиться к «Амкару». Нам надо догонять своих соперников в чемпионате.

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Матч с «Севильей» был настолько хорош, что мы сразу вспомнили, как красно-белые «укатывали»«Реал» и «Арсенал». И не только их.

— Каково это – готовиться к «Амкару» после такого матча?
— Ну а что? «Амкар» — серьезный соперник, — засмеялся Селихов.

— Какой эпизод был для вас сложнее: когда в первом тайме вытащили мяч из девятки или когда во втором бросились в ноги сопернику?
— Наверное, второй. Я до конца сомневался, стоит ли лезть в этот эпизод. Получилось в итоге не очень хорошо. Подстраховал Дима Комбаров. Можно сказать, это был переломный момент, когда он спас.

— Нет ли у вас повреждений после столкновения с игроком «Севильи»?
— Болячки есть, но это часть футбола. Все нормально. Залечим и будем двигаться дальше.

— На ваш взгляд, какой эпизод стал ключевым?
— Наверное, все-таки третий гол. Он сломил «Севилью», а потом четвертый и пятый залетели. Хорошо, что все так закончилось. Думаю, эта игра войдет в историю не только «Спартака», но и всего российского футбола.

— Готовы к тому, что игра в «Севилье» будет тяжелее?
— Да. Но что нам остается? Играть, доказывать, бороться за выход из группы.

— Читали поздравления в телефоне?
— Не до этого пока. Сейчас эмоции чуть-чуть угаснут, и дома открою уже интернет.

— Ничья в Мариборе в первом туре сейчас не смазывает впечатление от турнира?
— Да, смазывает чуть-чуть. «Марибор» в том матче очень хорошо провел второй тайм. Думаю, их сегодняшнее крупное поражение нам на руку.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Севилья ФК Спартак Александр Селихов
Новости. Футбол
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