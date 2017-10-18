Глушаков: если расслабим булки, то всё, до свидания!

Джикия шутит про дриблинг, Фернандо отвечает на португальском – что говорили спартаковцы после матча с «Севильей».

Держи пять! Самая фееричная победа «Спартака» в XXI веке Первая победа «Спартака» Карреры в Лиге чемпионов – и сразу феерическая!

Игроки «Спартака» выходили из раздевалки очень уставшими: было понятно, что в этом матче они оставили все силы.

Георгия Джикию спросили про его дриблинг, но он отшутился:

— Я с восьми лет его тренировал, и вот в ЛЧ исполнил, — сказал он и направился к выходу.

Фернандо подошёл к журналистам и… начал говорить на португальском.

— А теперь то же самое, но на русском! – попросили его.

— Ха! Мы сегодня были командой, много двигались и помогали друг другу, — продолжил он на русском. — Когда всё так, играть гораздо легче. Не сломались психологически, пропустив гол, — это очень важно.

7 самых крутых побед «Спартака» в еврокубках: от «Ливерпуля» до «Севильи» Матч с «Севильей» был настолько хорош, что мы сразу вспомнили, как красно-белые «укатывали»«Реал» и «Арсенал». И не только их.

Луис Адриано один на один пообщался с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

– За счет чего вы разгромили «Севилью»?

– У испанцев отличная команда. Мы победили, потому что максимально сфокусировались на игре. Я рад, что помог команде. Главное – результат.

– Вы дважды лежали на поле. Всё в порядке?

– В первом тайме мне немного досталось по ногам, но ничего страшного.

– Почему после пятого гола команда побежала праздновать к Каррере?

– У нас общая цель на всех, и мы действительно едины.

«Эта игра войдёт в историю не только «Спартака», но и всего нашего футбола» Один из лучших игроков матча с «Севильей» – об исторической игре на «Открытии».

Денис Глушаков никогда не отказывает в общении – и за это ему огромное спасибо. Сегодня вся Андалузия узнала, что такое pohorony.

— Я думаю, что заслужили эту победу, — начал он. — Мы переиграли соперника, реализовали очень много моментов.

— Сегодня было «Глушаков – это похороны»?

— Спросите лучше у Вани, который это тогда сказал, – он вам лучше отвечает!

— Если говорить о концовке первого тайма и начале второго, то казалось, что игра идет очень тяжело. За счёт чего справились?

— В первую очередь, за счёт характера. В целом мы правильно играли: реализовали на поле все тактические моменты, которые нарабатывали перед матчем. Правда, в обороне сыграли довольно плохо — можем еще лучше. Мы заслужили эти очки. Так долго ждали Лигу чемпионов. Всё свершилось.

— Сегодня была сумасшедшая поддержка. В Севилье болельщиков «Спартака» не будет. Справитесь без них?

— Поддержки будет не хватать. Постараемся сделать всё возможное, чтобы они порадовались за нас у экранов телевизоров. Но, с другой стороны, они сами виноваты.

— Турнирный расклад в группе вы, наверное, уже оценили.

— Если честно, вообще ничего не анализировали. Отыграли матч, я очень сильно устал. Впереди у нас еще много непростых игр, ничего загадывать нельзя. Всё в наших руках. Надо продолжать двигаться дальше, выигрывать и набирать очки. Если расслабим булки, как говорится, то всё, до свидания!

— «Спартак» сегодня прыгнул выше головы или сыграл на своем уровне?

— Показали, как мы можем и как должны были играть еще в начале чемпионата.