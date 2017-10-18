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Массимо Каррера, ФК «Спартак» Москва
Текст: Даниил Бороздин
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Каррера: мы ведь не против детского сада играли!

Светящемуся от счастья тренеру «Спартака», кажется, и вопросы журналистов были не нужны – он сам горел желанием поделиться эмоциями.
18 октября 2017, среда. 02:00 Футбол
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В зале для пресс-конференций Массимо Карреру встречали аплодисментами и криками «Брависсимо». Главный тренер «Спартака» был доволен, но, как всегда, собран. Первый вопрос оказался самым нерадостным из возможных.

— Что с Самедовым?
— У него проблема с задними мышцами. Будем выяснять, насколько серьёзна эта травма.

— В какой момент поняли, что «Спартак» выиграл этот матч?
— Когда судья дал финальный свисток. Сегодня был очень сложный матч. Вспомните хотя бы момент, когда Комбаров спас наши ворота. Думаю, что сегодня «Спартак» сыграл идеально, позволяя минимум сопернику.

— «Спартак» провёл идеальную игру, но дважды выносили мяч из пустых ворот, много спасал Селихов. С чем были связаны эти проблемы?
—Ну мы ведь мы не против детского сада играли! — взрывается Каррера — Это был матч с командой, которая за последние 4 года трижды выиграла Лигу Европы. Это команда с выдающимися игроками! Мы предполагали, что они могут доставить нам проблемы. Безусловно, повезло, что спасали Селихов, Комбаров. В футболе нужна и капля удачи. Это не отменяет того факта, что ребята отменно сыграли. Если вы хотите негатив и в этой победе, мы можем обсудить это!
— Один на один, — спасает повисшую паузу Леонид Трахтенберг.

— В Джикию несколько раз вселялся Кройфф: он совершил три рейда к штрафной соперника. Это ваша задумка или его личная инициатива?
— Когда играешь в футбол, надо иметь личность. Джикия — личность, поэтому, когда у него есть возможность двигать атаку самостоятельно, он делает это. Почему нет? Нигде не написано, что защитнику нельзя пересекать середину поля.

— В прошлом сезоне у вас было несколько грандиозных побед — над ЦСКА, «Зенитом». Можете ли сравнить эту победу с теми?
— Выигрыш – это всегда особые эмоции. Неважно, «Севилья» это, «Зенит» или «Терек»… — Каррера обрывается на полуслове —«Ахмат». Когда выигрываешь, всегда испытываешь одинаковые эмоции.

— 0:9 по угловым и 5:1. Уверены, вы довольны таким соотношением.
— Да, готов подписаться!

— Это дело случая или закономерность?
— В каком смысле? — пресс-конференция Массимо превращается в беседу.

— В этом что-то есть или это чистая случайность?
— Просто так всё произошло, что мяч пять раз залетел в ворота,— сарказм Карреры вызывает взрыв хохота среди журналистов, — Слава богу, что получилось так.
— Хочется спросить, сколько аутов было, — добавляет своей фирменной иронии Леонид Трахтенберг.

Далее в работу включаются испанские журналисты.

— Как думаете, дома «Севилья» так же плохо сыграет в обороне?
— Уверен, что мы увидим совсем другую игру. Дома у «Севильи» фантастическая поддержка, поэтому она в состоянии создать трудности любой команде. Нас ожидает очень сложный матч. Может быть, сегодня они ошиблись или недоиграли, повезло нам, но факт остаётся фактом: это выдающийся клуб.

«Эта игра войдёт в историю не только «Спартака», но и всего нашего футбола»
Один из лучших игроков матча с «Севильей» – об исторической игре на «Открытии».

— Кто сегодня лучший игрок матча? Промес или Селихов?
— Думаю, наградить надо весь «Спартак». Победа команды — заслуга всей команды. Возможно, вратарь выделяется сейвами, но я оцениваю игрока по его выступлениям, а не только по голам и спасениям ворот. Меня интересует поведение всей команды: и тех, кто начинает, и тех, кто выходит на поле потом.

Леонид Трахтенберг объявляет, что следующий вопрос – последний. Да так, что зал смеётся от души.

— Испанцам надо уже уезжать, а мы их задерживаем. Просто второй матч может здесь состояться, а они хотят сыграть дома. Поэтому заключительный вопрос, пожалуйста, оптимистический, с хорошим прогнозом на ответную игру!

Порыв Леонида Фёдоровича поддержан журналистом.

— Весной на этом стадионе я видел счастье. Оказывается, оно может выглядеть и так, как сегодня. Спасибо вам за это! — после лирического отступления начинается разговор по сути игры, — Когда Самедов получил травму, на поле вышел Мельгарехо. Вы не стали переводить Промеса направо. Был ли соблазн сделать это?
— У меня не было таких мыслей. Думаю, Мельгарехо удобнее играть справа, а Промес опаснее слева. Им обоим удобнее смещаться в центр и бить с сильной ноги. Для Квинси это правая, для Лоренцо — левая.

Аплодисменты, провожающие Массимо, ещё более оглушительны и продолжительны, чем приветственные.

Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо был встречен сочувственным молчанием.

— Чем можете объяснить сегодняшний разгром «Севильи»?
— Очень тяжело заканчивать игру с таким счётом. Если бы на 60-й минуте мне кто-то сказал, что мы проиграем 1:5, я бы не поверил. Начали совершать ошибки в обороне после второго мяча «Спартака», чем и воспользовался соперник. У них очень сильная линия атаки, футболисты хороши в игре один в один. Остаётся лишь вытереть слёзы, поднять голову и дать бой дома.

— Можете ли вы сказать, что у некоторых игроков не хватает характера для таких матчей?
— Давайте не будем бросаться такими фразами. Игра только закончена, эмоции не стихли. Ошибки были, и я беру их на себя, потому что я тренер команды. Мы просели лишь в последние 25 минут, но этого оказалось достаточно.

— Вы говорили, что ожидаете от «Спартака» действий вторым номером. Их тактика стала сюрпризом?
— Нет, «Спартак» не удивил. Мы вели игру, а они забивали. У них было 6 контратак— и в них они забили 5 мячей. Такое бывает, за это все любят эту игру.

Глушаков: если расслабим булки, то всё, до свидания!
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Севилья ФК Спартак Массимо Каррера
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