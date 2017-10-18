Д.Комбаров: герой матча — Промес, а я просто сделал свою работу

Он спас «Спартак» при счёте 1:1, выбив мяч из пустых ворот. Его благодарили не только партнёры и фанаты, но и Федун с Каррерой.

— Федун назвал победу над «Севильей» самой большой при нём в «Спартаке». Что она значит для вас?

— За мою спартаковскую карьеру это одна из самых феерических и грандиозных побед. Во всей истории «Спартака» были победы и более значимые, конечно. Поэтому могу говорить только за то время, что я в команде.

7 самых крутых побед «Спартака» в еврокубках: от «Ливерпуля» до «Севильи» Матч с «Севильей» был настолько хорош, что мы сразу вспомнили, как красно-белые «укатывали»«Реал» и «Арсенал». И не только их.

— Что происходило в раздевалке после матча?

— Я не попал на торжества, когда в первые минуты туда заходит руководство и тренер. Давал интервью в этот момент и не успел. Когда пришёл, все уже просто радовались победе.

— По первому тайму не было ощущения, что игра может повернуться в другую сторону?

— Нет, с первых минут была уверенность, а после забитого гола она укрепилась ещё больше. К сожалению, пропустили со стандарта, но смогли забить ещё четыре. Конечно, Селихов спасал и все ребята: оборона, центральная линия, нападающие — отрабатывали, цеплялись за мячи. Скажу так: сегодня внутри была такая же уверенность, как в последних матчах РФПЛ. Мы снова поверили в свои силы, как в том году.

— Как вы готовились: что помогло победить так крупно и ярко?

— Не могу выделить что-то одно. В принципе, был короткий промежуток между играми: после «Ахмата» выходной, затем восстановительный день. Вышли практически на предыгровую тренировку. Потренировались, позанимались тактикой — всё как обычно. На теоретическом занятии всё разобрали. В обычном режиме готовились.

Каррера: мы ведь не против детского сада играли! Светящемуся от счастья тренеру «Спартака», кажется, и вопросы журналистов были не нужны – он сам горел желанием поделиться эмоциями.

— Какой из пяти забитых мячей понравился вам больше всего?

— Все понравились, все рабочие. Были и хорошие комбинации. Например, первый гол, когда Ещенко подавал с фланга. Промес забил второй за счёт индивидуальных действий. Глушаков красиво пробил в одно касание с моей подачи. Мельгарехо, Адриано — все молодцы, но самое главное — это победа. Сегодня мы обыграли серьёзного соперника и порадовали своих болельщиков.

— Единственное, что расстроило, — травма Самедова. Как вы видели это со стороны?

— Саша стал ускоряться, и вдруг я заметил характерное движение, как при надрыве задней поверхности мышцы бедра. Он сразу упал и показал на замену. Это потеря для команды. Желаю ему скорейшего восстановления и возвращения в строй.

***

— После матча Каррера сказал, что ваш сейв перевернул игру. Чувствуете себя хотя бы немного спасителем?

— Никакой эйфории нет. Наверное, это приходит с опытом. Когда был моложе, после побед над ЦСКА, «Зенитом» или, если вспоминать давние матчи, например, над «Марселем», бывало, впадал в эйфорию. Но уже давно воспринимаю такие вещи спокойно. Я просто сделал свою работу, не более того.

— То есть вы не герой?

— Герой сегодня — Промес, он отдал два и забил два. Но опять же, без команды ни один футболист не станет суперзвездой. Я не беру исключительные случаи: Роналду или Месси, хотя их команды тоже играют на них. Поэтому выделил бы сегодня весь «Спартак». Важно, что в оборонительных действиях участвовали все. Не только линия защиты или опорники, а вся команда, включая нападающих. Именно поэтому и пришёл результат.

Глушаков: если расслабим булки, то всё, до свидания! Джикия шутит про дриблинг, Фернандо отвечает на португальском – что говорили спартаковцы после матча с «Севильей».

— Промес пропустил несколько матчей. Как он себя чувствовал в последнее время?

— Очень переживал, что не может помочь команде. Но всегда был рядом, поддерживал, присутствовал на всех играх, заходил в раздевалку. Все — и мы, и болельщики — ждали возвращения Квинси. Слава богу, за время отсутствия из-за травмы он не растерял форму. Забив два мяча «Севилье», он должен стать ещё больше уверен в себе и, надеюсь, продолжит в том же духе.

— Вас и Ещенко сильно критикуют, но в последних матчах вы были одними из лучших на поле. Удивляет?

— Нет, у нас эстетика футбола такая. Аналитики и критики находят одного-двух человек и начинают их «парафинить». Не читаю комментарии. И так прекрасно понимаю, чего мне не хватает — где я сыграл хорошо, а где плохо. Плюс вокруг есть люди, которые объективно могут подсказать. Поэтому давным-давно не обращаю на это внимания. Всё хорошо.