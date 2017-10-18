Матч, ради которого строили «Открытие Арену»

Тот самый случай, когда болельщики сохранят свой билет на память и будут показывать его потомкам.

Бывают такие матчи, когда удачно складывается вообще всё. «Спартак» люто критиковали в этом сезоне, но 17 октября команда показала одну из своих лучших игр. Антураж соответствовал. Атмосфера впечатлила больше, чем на матче «Спартак» – «Ливерпуль». Там случилась давка, когда полиция теснила толпу. На этот раз ничего подобного не было. Потоки дозированно распределяли. Выпивших отправляли в полицейский автобус. Один мужчина в спартаковской атрибутике, который стоял рядом с ним, удивлялся:



– Не знаю, почему забрали! Никто не называет причин. Якобы пьяный… Может, по 100 грамм и выпили.

Другой парень так переживал за друга, что сам просился в полицейский «бобик». Все сопротивлялись туда заходить, а он наоборот – предлагал полицейским себя задержать. «Бобик» – удивительное слово, кстати. Ситуация неприятная, а полицейский автобус называют так ласково.

В людских потоках практически нереально разглядеть гостевых фанатов. Кругом сплошные красно-белые цвета. И всё-таки нескольких испанцев найти удалось. Вместо жалоб на холод они, наоборот, были рады увидеть русскую осень с золотыми листьями. Ведь утепляться можно было не только алкоголем. Специально под этот матч «Спартак» продавал в своём магазине шарфы с названием двух команд (1200 рублей). Сделаешь два шага в сторону — и примерно такие же шарфы по 1000 рублей в неофициальных палатках. Есть даже за 500 рублей, но то совсем из лёгкой ткани.

Перформанс болельщиков получился одним из лучших на моей памяти. И это во многом благодаря аншлагу. Ведь даже при нехватке 3-5 тысяч зрителей уже немного не то. Когда футболисты выходили на поле, болельщики подняли плашки. На трибунах появилась надпись «Yes, we can» («Да, мы можем» – в переводе с английского).

По команде диктора Макса Орлова фанаты перевернули листки, и получилась другая мозаика: «Let’s go» («Поехали»). Плюс изображение кубка Лиги чемпионов.

В первом тайме Джикия прошёл с мячом от своей штрафной до чужой. И сделал это с лёгкостью, даже будто с расслабленностью. В конце он исполнил не финт, а просто резкий разворот сквозь двух соперников. Нужно было слышать рёв трибун в этот момент. А ещё видели бы вы лица испанских журналистов! Они не думали, что какой-либо российский клуб способен на такую игру. Кажется, даже наши фанаты не верили своим глазам. Посмотрите на эти счастливые лица.

В перерыве я разговорился с коллегой из Севильи. Мигель Евангелиста из RNE (Radio Nacional España) вспоминал про Кержакова. Говорил: «Сильный был форвард – и физически, и технически. Хороший мальчик». Правда, какой у него был номер, журналист не вспомнил. Ответил, что седьмой (на самом деле девятый). Хотя за 10 лет можно забыть.

Сразу после игры футболисты «Спартака» отправились делать круг почёта. Это нечто особенное, когда на трибуне горят такие цифры. Тем более под скандирование «мо-лод-цы!», которое редко услышишь на футболе. Удивительное дело, но почти никто не ушёл раньше времени со стадиона, даже несмотря на крайне позднее время матча.

После игры спартаковский диктор Макс Орлов не скрывал эмоций:



– Голос посадил к третьему голу. Но это лучше, чем рыдать из-за поражения. Я даже в шутку предложил объявить счёт 5:1 кому-то вместо меня. Мы там уже скакали от радости. Даже несмотря на делегатов УЕФА. Думаю, они к пятому голу точно выучили какие-то русские фразы.

Рабочая зона журналистов находится за стенкой от спартаковской раздевалки. Вскоре после матча мы отчётливо услышали мощный коллективный крик «Аааа!!»



– Селфи! – пояснил коллега.