Дико и повезло. Почему победа «Спартака» над «Севильей» — великая! (видео)

Очень смешно наблюдать за их растерянностью. Журналисты итальянского Sky, немецкого Kicker, модные YouTube-блогеры из Англии, с которыми мы ездили по городам чемпионата мира, сейчас ничего не понимают. Вроде совсем недавно мы смотрели Лигу чемпионов в Москве, когда «Спартак», мучаясь и страдая, еле дожил до ничьей с «Ливерпулем».
«Да, клуб у вас не очень сильный, — тактично мямлили они. – Зато ультрас интересны всему миру».
После «Севильи» я получаю от них в WhatsApp смесь поздравлений и вопросов: как эти футболисты и тренер могли уничтожить суперклуб в Лиге чемпионов?
Мне бы хотелось ответить, что 5:1 – счёт по игре, но это не будет правдой.
Везение
Во-первых, нет смысла спорить с тренером «Севильи» Бериццо, который говорит о «Спартаке» с обидой. Его команда действительно контролировали игру, больше владели мячом, чаще била, подала 9 угловых, а не 0, как некоторые.
Во-вторых, четыре гола «Спартака» выросли из хаоса. В первой атаке был неточный пас и счастливый отскок. Во втором случае Промес и Ещенко выдумали конвульсивную перепасовку, а Мельгарехо стрелял в дальний угол сквозь ноги и из неудобного положения. В третьем — тот же Ещенко накрыл защитника на чужой половине, прежде чем Комбаров подал в штрафную, а Глушаков попал левой с лета. В четвёртом, на 74-й минуте, контратака вообще началась с обычного выноса и продолжилась сном Симона Кьера. Ничего осмысленного к тому моменту «Спартак» просто не создал.
В-третьих, сама «Севилья» как раз-таки качала. Крон-Дели бил в девятку – тащил Селихов. Выходил 1 на 1 и пытался перебросить — опять тащил Селихов. Остальные удары тоже тащил Селихов. Саша вообще тащил весь матч и впервые услышал, как его фамилия звучит нараспев из 40 000 глоток.
А уж когда Бен Йедер умудрился найти в пустых, семиметровых воротах одну из самых худых и жилистых ног российского футбола, принадлежащую Дмитрию Комбарову, стало понятно: мы проживаем день, когда «Спартаку» дико везёт.
Величие
Но дикое везение не отменяет величия. Российский клуб забил европейскому суперклубу пять, поэтому совсем не пошло, когда зампред Госдумы Александр Жуков и болельщик «Спартака» с 40-летним стажем называют победу исторической.
Вовсе не странное влияние успокоительных, когда Леонид Федун спокойно обещает передать один из мячей, сделавших пять отверстий в «Севилье», в музей клуба.
И очень приятно, что мы роняем Запад не только в вечернем эфире своего же телека или в рэп-баттлах Оксимирона со стареющим американцем Дизастером, но и в футболе – игре, над которой страну заставляют смеяться.
Но значение победы для «Спартака» имеет мало общего с этим всё-таки случайным рекордом. Есть куда более суровые и важные вещи – личные и командные.
Личное
Разве не чуден был Андрей Ещенко, которого публика уничтожала всё лето?! В игре с «Севильей» именно он сделал идеальный прострел на Квинси. Именно после его двойки с Промесом забил Мельгарехо. И именно с финта-отбора Ещенко началась третья голевая атака. Андрей отбирал, подключался, обыгрывал, подавал и наверняка во второй раз подряд войдёт в символическую сборную тура Лиги чемпионов. Так «худший защитник России» в 33 становится одним из лучших в Европе.
Разве не хорош тандем «Ромашка», которому в тяжёлый для клуба момент от своих же фанатов досталось сильнее всего?! Когда Бен-Йедер собирался пить по пустым воротам в начале второго тайме, то сначала к нему полетел Глушаков, а затем уже выставил ногу Комбаров. Хэштег #димапростинас появился в «Твиттере» ещё до того, как был выдуман третий гол. Когда Фернандо возвращал Комбарову во фланг, Денис уже показывал рукой, в какую точку нужно подавать, а потом они сказали: «Это наша наработка».
Разве не доказал Промес, что он может быть лучшим не только в матчах с «Кубанью», «Оренбургом» или «Томью»?! Его дубль, две голевые и пятый мяч «Севилье» уже сделал его готовой европейской звездой, которая за один вечер подорожала миллионов на 10.
Квинси Промес
Разве не оправдал Мельгарехо те сомнительные 4,5 млн, потраченные на него полтора года назад?! Разве он всё ещё выглядит ненадёжным, унылым и лишним?
А как вам защитник уровня Лиги чемпионов Джикия, разрывающий соперника финтами у чужой штрафной? Уже не ленивый и сконцентрированный Адриано? Уверенный Селихов, без которого невозможно представить сборную перед Аргентиной и Испанией? Пашалич, вышедший на замену не как смущённый хорватский мальчик, а как игрок «Челси»? Отбегавший весь матч и такой цельный Фернандо? Таски, намекнувший, что хочет остаться в «Спартаке» навсегда?! Каждый из них, кто выходил на поле или сидел на замене, в один вечер сделал себя лучше.
Командное
«Спартаку», похоже, удаётся пройти через кризис. Вы ведь все отметили этот психологический прорыв после второго гола? С каждой минутой они, на скамейке и на поле, начинали любить друг друга сильнее.
Адриано бежал праздновать гол с Каррерой, и Массимо обняла вся команда. Старые и новые помощники главного тренера, сначала холодно отбивавшие друг другу «пятёры», после матча стояли в обнимку. Нет, было видно, что это всё ещё два разных лагеря, но уже готовых смешаться в один.
Помните, кто-то подмечал, что с игроками и Массимо теперь взаимодействуют только итальянцы?! С «Севильей» ничего подобного не было. Каждая пауза, включая голевые эпизоды, заканчивалась либо ускорением Карреры и Пилипчука друг к другу, либо челноком переводчика от аналитика к главному тренеру с рекомендациями и подсказками. Человека, которого хотели отодвинуть, так внимательно точно не слушают.
Поражала и физическая форма команды. Да, тут есть место для шутки, что игроки, как и предполагалось, «побегут» к началу лыжного сезона. Но суть, как кажется, в другом. Воспользовавшись паузой, тренеры по физподготовке Хави и Джиорджио всё-таки решили главную проблему команды, ломавшейся, «встававшей» и пропускавшей в концовках матчей.
Так что когда журналисты итальянского Sky, немецкого Kicker, модные YouTube-блогеры из Англии спрашивают, как эта команда смогла забить пять, то я пишу не про игру, а про то, что «Спартак» просто перестал делить прошлогоднее золото. Ведь почти все контракты переподписаны, границы влияния в коллективе расставлены, Каррера с помощниками становится открытым и понятным, Глушаков вновь ведёт себя как капитан, а команда рубится как в чемпионском сезоне. В этом и есть величие победы для нынешнего «Спартака».
«Спартак» — «Севилья»
А 5:1 пусть останется большой, исторической победой. Мы запомним, что это было дико, и забудем, что сильно повезло.
P.S. Забег в трусах пока откладывается. Каррера, верим!