Дико и повезло. Почему победа «Спартака» над «Севильей» — великая! (видео)

Очень смешно наблюдать за их растерянностью. Журналисты итальянского Sky, немецкого Kicker, модные YouTube-блогеры из Англии, с которыми мы ездили по городам чемпионата мира, сейчас ничего не понимают. Вроде совсем недавно мы смотрели Лигу чемпионов в Москве, когда «Спартак», мучаясь и страдая, еле дожил до ничьей с «Ливерпулем».

«Да, клуб у вас не очень сильный, — тактично мямлили они. – Зато ультрас интересны всему миру».

После «Севильи» я получаю от них в WhatsApp смесь поздравлений и вопросов: как эти футболисты и тренер могли уничтожить суперклуб в Лиге чемпионов?

Мне бы хотелось ответить, что 5:1 – счёт по игре, но это не будет правдой.

Расизм, которого не было. Европейцы о матче «Спартак» — «Ливерпуль» Блогеры из 8 стран посмотрели матч ЛЧ в Москве и впечатлились не «Ливерпулем», а атмосферой на арене. Ничего скандального они не услышали.

Везение

Во-первых, нет смысла спорить с тренером «Севильи» Бериццо, который говорит о «Спартаке» с обидой. Его команда действительно контролировали игру, больше владели мячом, чаще била, подала 9 угловых, а не 0, как некоторые.

Во-вторых, четыре гола «Спартака» выросли из хаоса. В первой атаке был неточный пас и счастливый отскок. Во втором случае Промес и Ещенко выдумали конвульсивную перепасовку, а Мельгарехо стрелял в дальний угол сквозь ноги и из неудобного положения. В третьем — тот же Ещенко накрыл защитника на чужой половине, прежде чем Комбаров подал в штрафную, а Глушаков попал левой с лета. В четвёртом, на 74-й минуте, контратака вообще началась с обычного выноса и продолжилась сном Симона Кьера. Ничего осмысленного к тому моменту «Спартак» просто не создал.

В-третьих, сама «Севилья» как раз-таки качала. Крон-Дели бил в девятку – тащил Селихов. Выходил 1 на 1 и пытался перебросить — опять тащил Селихов. Остальные удары тоже тащил Селихов. Саша вообще тащил весь матч и впервые услышал, как его фамилия звучит нараспев из 40 000 глоток.

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А уж когда Бен Йедер умудрился найти в пустых, семиметровых воротах одну из самых худых и жилистых ног российского футбола, принадлежащую Дмитрию Комбарову, стало понятно: мы проживаем день, когда «Спартаку» дико везёт.

Величие

Но дикое везение не отменяет величия. Российский клуб забил европейскому суперклубу пять, поэтому совсем не пошло, когда зампред Госдумы Александр Жуков и болельщик «Спартака» с 40-летним стажем называют победу исторической.

Вовсе не странное влияние успокоительных, когда Леонид Федун спокойно обещает передать один из мячей, сделавших пять отверстий в «Севилье», в музей клуба.

И очень приятно, что мы роняем Запад не только в вечернем эфире своего же телека или в рэп-баттлах Оксимирона со стареющим американцем Дизастером, но и в футболе – игре, над которой страну заставляют смеяться.

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Но значение победы для «Спартака» имеет мало общего с этим всё-таки случайным рекордом. Есть куда более суровые и важные вещи – личные и командные.

Личное

Разве не чуден был Андрей Ещенко, которого публика уничтожала всё лето?! В игре с «Севильей» именно он сделал идеальный прострел на Квинси. Именно после его двойки с Промесом забил Мельгарехо. И именно с финта-отбора Ещенко началась третья голевая атака. Андрей отбирал, подключался, обыгрывал, подавал и наверняка во второй раз подряд войдёт в символическую сборную тура Лиги чемпионов. Так «худший защитник России» в 33 становится одним из лучших в Европе.

Разве не хорош тандем «Ромашка», которому в тяжёлый для клуба момент от своих же фанатов досталось сильнее всего?! Когда Бен-Йедер собирался пить по пустым воротам в начале второго тайме, то сначала к нему полетел Глушаков, а затем уже выставил ногу Комбаров. Хэштег #димапростинас появился в «Твиттере» ещё до того, как был выдуман третий гол. Когда Фернандо возвращал Комбарову во фланг, Денис уже показывал рукой, в какую точку нужно подавать, а потом они сказали: «Это наша наработка».

Д.Комбаров: герой матча — Промес, а я просто сделал свою работу Он спас «Спартак» при счёте 1:1, выбив мяч из пустых ворот. Его благодарили не только партнёры и фанаты, но и Федун с Каррерой.

Разве не доказал Промес, что он может быть лучшим не только в матчах с «Кубанью», «Оренбургом» или «Томью»?! Его дубль, две голевые и пятый мяч «Севилье» уже сделал его готовой европейской звездой, которая за один вечер подорожала миллионов на 10.

Квинси Промес Фото: «Чемпионат»

Разве не оправдал Мельгарехо те сомнительные 4,5 млн, потраченные на него полтора года назад?! Разве он всё ещё выглядит ненадёжным, унылым и лишним?

А как вам защитник уровня Лиги чемпионов Джикия, разрывающий соперника финтами у чужой штрафной? Уже не ленивый и сконцентрированный Адриано? Уверенный Селихов, без которого невозможно представить сборную перед Аргентиной и Испанией? Пашалич, вышедший на замену не как смущённый хорватский мальчик, а как игрок «Челси»? Отбегавший весь матч и такой цельный Фернандо? Таски, намекнувший, что хочет остаться в «Спартаке» навсегда?! Каждый из них, кто выходил на поле или сидел на замене, в один вечер сделал себя лучше.

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Командное

«Спартаку», похоже, удаётся пройти через кризис. Вы ведь все отметили этот психологический прорыв после второго гола? С каждой минутой они, на скамейке и на поле, начинали любить друг друга сильнее.

Адриано бежал праздновать гол с Каррерой, и Массимо обняла вся команда. Старые и новые помощники главного тренера, сначала холодно отбивавшие друг другу «пятёры», после матча стояли в обнимку. Нет, было видно, что это всё ещё два разных лагеря, но уже готовых смешаться в один.

Помните, кто-то подмечал, что с игроками и Массимо теперь взаимодействуют только итальянцы?! С «Севильей» ничего подобного не было. Каждая пауза, включая голевые эпизоды, заканчивалась либо ускорением Карреры и Пилипчука друг к другу, либо челноком переводчика от аналитика к главному тренеру с рекомендациями и подсказками. Человека, которого хотели отодвинуть, так внимательно точно не слушают.

Поражала и физическая форма команды. Да, тут есть место для шутки, что игроки, как и предполагалось, «побегут» к началу лыжного сезона. Но суть, как кажется, в другом. Воспользовавшись паузой, тренеры по физподготовке Хави и Джиорджио всё-таки решили главную проблему команды, ломавшейся, «встававшей» и пропускавшей в концовках матчей.

Так что когда журналисты итальянского Sky, немецкого Kicker, модные YouTube-блогеры из Англии спрашивают, как эта команда смогла забить пять, то я пишу не про игру, а про то, что «Спартак» просто перестал делить прошлогоднее золото. Ведь почти все контракты переподписаны, границы влияния в коллективе расставлены, Каррера с помощниками становится открытым и понятным, Глушаков вновь ведёт себя как капитан, а команда рубится как в чемпионском сезоне. В этом и есть величие победы для нынешнего «Спартака».

«Спартак» — «Севилья» Фото: «Чемпионат»

А 5:1 пусть останется большой, исторической победой. Мы запомним, что это было дико, и забудем, что сильно повезло.

P.S. Забег в трусах пока откладывается. Каррера, верим!