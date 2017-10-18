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Текст: Алина Матинян
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вопрос дня. «Спартак» — «Севилья» — 5:1: вы в шоке?

Эмоциями от одной из самых впечатляющих еврокубковых побед красно-белых делятся эксперты и читатели «Чемпионата».
18 октября 2017, среда. 11:15 Футбол

«Спартак» снова сделал невозможное. В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов красно-белые разгромили «Севилью» со счётом 5:1. Эмоциями от матча, который точно войдёт в историю, в постоянной рубрике «Вопрос дня» делятся эксперты и читатели «Чемпионата».

«Спартак» разгромил «Севилью». Лига чемпионов. Как это было
Всё, что произошло во вторничных матчах Лиги чемпионов, — в онлайн-трансляции.

Вячеслав Колосков, почётный президент РФС:
– Наверное, Старик Хоттабыч сидел где-то сегодня на стадионе. Иначе как чудо сегодняшний матч не назовёшь. Я уже не в том возрасте, чтобы эмоционально отмечать, хотя эмоции были. Я своё давно оттанцевал. Отмечал каждый гол, но без всплесков. После забитых мячей не танцевал, но по глотку виски выпивал за каждый гол «Спартака».

Максим Деменко, бывший полузащитник «Спартака»:
– Матч фантастический. Никто бы не поверил, если бы перед игрой сказали, что «Спартак» победит с таким счётом. Великолепный матч провёл Селихов, здорово отработали защитники. Глушаков и Промес доказали, что они лидеры, вернувшись и сыграв отличный матч.

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Матч с «Севильей» был настолько хорош, что мы сразу вспомнили, как красно-белые «укатывали»«Реал» и «Арсенал». И не только их.

Валерий Гладилин, бывший полузащитник «Спартака»:
– Игра показала, какая команда была сильнее и какая команда больше хотела сегодня победить. Ключевой момент матча – спасение Дмитрия Комбарова из пустых ворот. После него «Спартак» почти сразу забил второй гол, после которого испанцы побежали вперёд, и третий гол их уже окончательно добил. Ну а четвёртый и пятый мячи просто оформили приговор.

Валерий Рейнгольд, бывший нападающий «Спартака»:
– Я воскрес, после того как Комбаров выбил мяч из пустых ворот. По-хорошему, по-футбольному воскрес. Это был переломный момент матча. Не забиваешь ты – забивают тебе. «Севилья» получила по полной. Я очень рад за «Спартак», и за характер его футболистов, которые сломали хребет сопернику.

Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»:
– Это была удивительная победа. Видимо, этот день где-то в календаре отмечен как спартаковский. В следующем матче против «Севильи» на выезде «Спартак» не выиграет. Надо радоваться сегодняшней победе, а не бредить.

Александр Мостовой, бывший футболист «Спартака»:
– Не припомню, чтобы «Спартак» так крупно выигрывал в еврокубках. Эта победа однозначно войдёт в историю, все будут это помнить. Первый тайм не предвещал, конечно, такого разгрома. А начало второй половины так и вовсе заставило сильно понервничать.

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь «Спартака»:
– Это было феерично, я давно не испытывал такого удовольствия от просмотра футбола. Особенно в исполнении московского «Спартака». Во Владимире в том спорт-баре, в котором я смотрел этот матч, после третьего гола люди стали скандировать: «Спартак» — чемпион»! После пятого гола «всё закончить» не захотелось, наоборот – очень захотелось жить и верить в «Спартак».

Мнение изнутри

Леонид Федун, владелец «Спартака»:
– Класс показала вся команда, начиная от вратаря и заканчивая Адриано. Не могу сказать, что кто-то был лучше. И Комбаров перевернул игру, когда вытащил мяч из ворот, и Ещенко, который провёл очередной шедевральный матч. Промес был винтиком в той команде, которая победила 5:1.Сегодня мы сыграли прекрасно. Это величайшая победа! Думаю, этот мяч будет у нас в музее!

Массимо Каррера, главный тренер «Спартака»:
– Думаю, что «Спартак» сыграл идеально, позволяя минимум сопернику. «Севилья» создавала моменты, ведь мы играли не против детского сада, а против команды, которая за последние четыре года трижды выиграла Лигу Европы. Мы предполагали, что испанцы могут доставить нам проблемы. Это не отменяет того, что наши ребята прекрасно сыграли.

Каррера: мы ведь не против детского сада играли!
Светящемуся от счастья тренеру «Спартака», кажется, и вопросы журналистов были не нужны – он сам горел желанием поделиться эмоциями.

Георгий Джикия, защитник «Спартака»:
– В футболе бывает, что всё переворачивается с ног на голову. Сегодня так и случилось.

Андрей Ещенко, защитник «Спартака»:
– Мы использовали свои моменты, забили. Соперник атаковал, создавал подходы, но нам удалось реализовать свои голы на контратаках. Игроки «Спартака» не раз спасали Селихова? Видимо, это и переломило ход встречи. Забей в тех эпизодах «Севилья», и результат встречи мог бы быть другим.

Сердар Таски, защитник «Спартака»:
– Страха не было, но мы понимали, что перед нами «Севилья» — это крутая команда. С ними непросто. В первом тайме нам немного повезло. Но дальше мы действовали очень грамотно – это как раз то, чего требовал от нас тренер.

Фернандо, полузащитник «Спартака»:
– Фернандо: мы сегодня были командой, много двигались и помогали друг другу. Когда всё так, играть гораздо легче. Не сломались психологически, пропустив гол, — это очень важно. Эпизод с моей жёлтой карточкой — там был фол на Адриано, поэтому я и не сдержался.

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Луис Адриано, нападающий «Спартака»:
– У «Севильи» отличная команда. Мы смогли победить, потому что максимально сфокусировались на игре. Я рад, что помог команде. Главное — результат. В первом тайме мне немного досталось по ногам, но ничего страшного. Празднование гола с Каррерой? Важно, что мы едины. У нас общая цель на всех.

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Наше мнение

Олег Лысенко, обозреватель «Чемпионата»:
— Эта встреча могла быть какой угодно – только не унылой. Голы предполагались по умолчанию. И нам их дали. В нужной пропорции! Своим стартовым составом Каррера подтвердил готовность потягаться с испанцами в инициативном, обоюдоостром футболе. Ошибки у «Спартака» были, но испанцы отнеслись к нежданным подаркам с фирменной для нации беспечностью. Казалось, что во втором тайме «Севилья» завладела преимуществом. И всего один удар Мельгарехо – но как же развернул он ситуацию на поле! Только что «Спартак» держал оборону большинством игроков и мужественно бросался под удары, а вот уже деловито раскатывает одного из лидеров чемпионата Испании. И забивает – третий, четвёртый, пятый… С ума сойти! Мы, конечно, догадывались, что голы будут, но что так много и в таком соотношении… Спасибо за феерию, «Спартак»! Это было круто.

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Мнение читателей

uyutnyjcherdak:
— Это вообще законно?!

poison:
— «Спартак», ты ли это?! Спасибо за праздник, порадовал, наверное, всю футбольную Россию! С победой всех!

tipson:
— Ещенко и Комбаров сегодня уделали всех хейтеров (в том числе и меня).

drdisrespect:
— Всем злопыхателям большой привет! С победой, спартачи. Завтра на улицах, в общественном транспорте, на работе будем узнавать друг друга по счастливым улыбкам))
P.S. Желаю завтра ЦСКА только победы, вперёд Россия!

thered:
— Раскрыт секрет Комбарова. Он — вратарь!
P.S. Браво! Поздравляю адекватную часть болельщиков «Спартака».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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