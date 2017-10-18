Вопрос дня. «Спартак» — «Севилья» — 5:1: вы в шоке?

«Спартак» снова сделал невозможное. В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов красно-белые разгромили «Севилью» со счётом 5:1. Эмоциями от матча, который точно войдёт в историю, в постоянной рубрике «Вопрос дня» делятся эксперты и читатели «Чемпионата».
Вячеслав Колосков, почётный президент РФС:
– Наверное, Старик Хоттабыч сидел где-то сегодня на стадионе. Иначе как чудо сегодняшний матч не назовёшь. Я уже не в том возрасте, чтобы эмоционально отмечать, хотя эмоции были. Я своё давно оттанцевал. Отмечал каждый гол, но без всплесков. После забитых мячей не танцевал, но по глотку виски выпивал за каждый гол «Спартака».
Максим Деменко, бывший полузащитник «Спартака»:
– Матч фантастический. Никто бы не поверил, если бы перед игрой сказали, что «Спартак» победит с таким счётом. Великолепный матч провёл Селихов, здорово отработали защитники. Глушаков и Промес доказали, что они лидеры, вернувшись и сыграв отличный матч.
Валерий Гладилин, бывший полузащитник «Спартака»:
– Игра показала, какая команда была сильнее и какая команда больше хотела сегодня победить. Ключевой момент матча – спасение Дмитрия Комбарова из пустых ворот. После него «Спартак» почти сразу забил второй гол, после которого испанцы побежали вперёд, и третий гол их уже окончательно добил. Ну а четвёртый и пятый мячи просто оформили приговор.
Валерий Рейнгольд, бывший нападающий «Спартака»:
– Я воскрес, после того как Комбаров выбил мяч из пустых ворот. По-хорошему, по-футбольному воскрес. Это был переломный момент матча. Не забиваешь ты – забивают тебе. «Севилья» получила по полной. Я очень рад за «Спартак», и за характер его футболистов, которые сломали хребет сопернику.
Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»:
– Это была удивительная победа. Видимо, этот день где-то в календаре отмечен как спартаковский. В следующем матче против «Севильи» на выезде «Спартак» не выиграет. Надо радоваться сегодняшней победе, а не бредить.
Александр Мостовой, бывший футболист «Спартака»:
– Не припомню, чтобы «Спартак» так крупно выигрывал в еврокубках. Эта победа однозначно войдёт в историю, все будут это помнить. Первый тайм не предвещал, конечно, такого разгрома. А начало второй половины так и вовсе заставило сильно понервничать.
Руслан Нигматуллин, бывший вратарь «Спартака»:
– Это было феерично, я давно не испытывал такого удовольствия от просмотра футбола. Особенно в исполнении московского «Спартака». Во Владимире в том спорт-баре, в котором я смотрел этот матч, после третьего гола люди стали скандировать: «Спартак» — чемпион»! После пятого гола «всё закончить» не захотелось, наоборот – очень захотелось жить и верить в «Спартак».
Мнение изнутри
Леонид Федун, владелец «Спартака»:
– Класс показала вся команда, начиная от вратаря и заканчивая Адриано. Не могу сказать, что кто-то был лучше. И Комбаров перевернул игру, когда вытащил мяч из ворот, и Ещенко, который провёл очередной шедевральный матч. Промес был винтиком в той команде, которая победила 5:1.Сегодня мы сыграли прекрасно. Это величайшая победа! Думаю, этот мяч будет у нас в музее!
Массимо Каррера, главный тренер «Спартака»:
– Думаю, что «Спартак» сыграл идеально, позволяя минимум сопернику. «Севилья» создавала моменты, ведь мы играли не против детского сада, а против команды, которая за последние четыре года трижды выиграла Лигу Европы. Мы предполагали, что испанцы могут доставить нам проблемы. Это не отменяет того, что наши ребята прекрасно сыграли.
Георгий Джикия, защитник «Спартака»:
– В футболе бывает, что всё переворачивается с ног на голову. Сегодня так и случилось.
Андрей Ещенко, защитник «Спартака»:
– Мы использовали свои моменты, забили. Соперник атаковал, создавал подходы, но нам удалось реализовать свои голы на контратаках. Игроки «Спартака» не раз спасали Селихова? Видимо, это и переломило ход встречи. Забей в тех эпизодах «Севилья», и результат встречи мог бы быть другим.
Сердар Таски, защитник «Спартака»:
– Страха не было, но мы понимали, что перед нами «Севилья» — это крутая команда. С ними непросто. В первом тайме нам немного повезло. Но дальше мы действовали очень грамотно – это как раз то, чего требовал от нас тренер.
Фернандо, полузащитник «Спартака»:
– Фернандо: мы сегодня были командой, много двигались и помогали друг другу. Когда всё так, играть гораздо легче. Не сломались психологически, пропустив гол, — это очень важно. Эпизод с моей жёлтой карточкой — там был фол на Адриано, поэтому я и не сдержался.
Луис Адриано, нападающий «Спартака»:
– У «Севильи» отличная команда. Мы смогли победить, потому что максимально сфокусировались на игре. Я рад, что помог команде. Главное — результат. В первом тайме мне немного досталось по ногам, но ничего страшного. Празднование гола с Каррерой? Важно, что мы едины. У нас общая цель на всех.
Наше мнение
Олег Лысенко, обозреватель «Чемпионата»:
— Эта встреча могла быть какой угодно – только не унылой. Голы предполагались по умолчанию. И нам их дали. В нужной пропорции! Своим стартовым составом Каррера подтвердил готовность потягаться с испанцами в инициативном, обоюдоостром футболе. Ошибки у «Спартака» были, но испанцы отнеслись к нежданным подаркам с фирменной для нации беспечностью. Казалось, что во втором тайме «Севилья» завладела преимуществом. И всего один удар Мельгарехо – но как же развернул он ситуацию на поле! Только что «Спартак» держал оборону большинством игроков и мужественно бросался под удары, а вот уже деловито раскатывает одного из лидеров чемпионата Испании. И забивает – третий, четвёртый, пятый… С ума сойти! Мы, конечно, догадывались, что голы будут, но что так много и в таком соотношении… Спасибо за феерию, «Спартак»! Это было круто.
Мнение читателей
uyutnyjcherdak:
— Это вообще законно?!
poison:
— «Спартак», ты ли это?! Спасибо за праздник, порадовал, наверное, всю футбольную Россию! С победой всех!
tipson:
— Ещенко и Комбаров сегодня уделали всех хейтеров (в том числе и меня).
drdisrespect:
— Всем злопыхателям большой привет! С победой, спартачи. Завтра на улицах, в общественном транспорте, на работе будем узнавать друг друга по счастливым улыбкам))
P.S. Желаю завтра ЦСКА только победы, вперёд Россия!
thered:
— Раскрыт секрет Комбарова. Он — вратарь!
P.S. Браво! Поздравляю адекватную часть болельщиков «Спартака».