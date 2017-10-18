«Наполи» может изменить футбол. Но сначала должен поменяться сам

30 лет назад один знатный курильщик, прошедший через копеечную нелюбимую работу, нашедший себя в творчестве и провернувший революцию в своём кругу, сказал, что слава хоть таланта, хоть революционера – это ужасно. «Никуда не годится. Выбирать публику куда лучше». Чарльз Буковски, любимый писатель Маурицио Сарри, был немного похож на тренера «Наполи». Он тоже дымил, как паровоз, бросался едкими саркастическими выражениями, а одиночество в его доме ценилось сильнее, чем женщина рядом. В доме Сарри женщина нужна, чтобы приготовить ужин к моменту, когда Маурицио сядет за компьютер вносить все данные с новой интенсивной тренировки.

Они оба избегали славы, но слава сама их нашла. Разница проста – Буковски поднял в мейнстрим грязный стиль, а Сарри завоёвывает сердца чистым стилем, если такой вообще можно выделить в футболе. Вечный противник идей Арриго Сакки со времён вторничного чтения колонок в La Reppublica, Сарри завоевал даже его сердце, а потом для прессы сказал, что этим тронут. Количество хвалебных комментариев в адрес Сарри и его «Наполи» зашкаливает – если вы не смотрели матчи неаполитанцев, то несколько слов заставят вас искать записи последних игр.

«Сарри – это Хосеп Гвардиола, только без денег и трансферов».

«Сарри – гений и видит то, что не видят другие. Он просит нас понять футбол, его непредсказуемость. С Сарри футбол становится математикой».

«Наполи» – команда, которая показывает лучший футбол в Европе. Они двигаются с мячом и прессингуют на высочайшем уровне. Видна рука великого тренера Сарри».

Послематчевое, от Хосепа Гвардиолы: «Это одна из лучших команд, которой я противостоял за время своей работы. Я очень рад: невозможно обыграть «Наполи», не показав отличный футбол».

И здесь даже неважно, кто конкретно произносит такие высокопарные слова. Свои игроки, соперники, телеэксперты, легенды Коверчано – все в восторге от работы Сарри. Он фанатично следит за мелкими деталями на тренировках, следит с планшета за перемещениями игроков, которое снимают летающие над полем дроны, придумывает авантюрные розыгрыши стандартов и нехотя открещивается от прозвища «Мистер 33» (за примерное количество вариантов розыгрыша): «Что вы, их даже меньше 30». В глазах фанатов итальянского футбола «Наполи» – не просто главный претендент на скудетто, но и команда, которая должна спасти кальчо…

Одержимый. Как Маурицио Сарри пробился в «Наполи» через тернии Успех «Наполи» в Серии А – это в первую очередь успех Маурицио Сарри. Одержимого тренера, который когда-то и не помышлял о такой работе.

Стоп, почему так?

Главный фактор, из-за которого итальянские тренеры считают Сарри революционером и записывают в учебники Коверчано – стиль игры «Наполи» и лёгкость, с которой неаполитанцы разбивают соперников. Сарри, как и Гвардиола, фанатеет от модуля 4-3-3, вообще не отходит от него в глобальном плане и развивает игроков в жёсткой тактической системе. О плодах работы Сарри расскажет xG-статистика, не отражающая результат, но помогающая искать корреляцию с результатом в будущем. В двух предыдущих сезонах «Наполи» был второй командой Серии А по ожидаемым очкам, а сейчас является четвёртой во всей Европе по ожидаемым забитым мячам. Забить больше заслужили только дортмундская «Боруссия», «Реал» и… «Манчестер Сити».

Прошлый сезон стал ключевым в плане оценки Сарри. Игра «Наполи» в первый год была заточена на Гонсало Игуаине, и на замену аргентинцу был куплен форвард схожей комплекции – Аркадиуш Милик. Когда поляк порвал крестообразные связки, Сарри выдвинул на острие атаки Дриса Мертенса, которого ротировал с Инсинье. Так Маурицио получил возможность одновременно задействовать впереди тройку подвижных, динамичных игроков, и их движение сделало атаку «Наполи» ещё краше. Умение Мертенса открыться в свободную зону, протащить мяч и уйти от защитников на рывке сделало тактическую историю бельгийца главной в прошлом сезоне.

«Зачем нам этот садовый гном?» История Дриса Мертенса Дрис Мертенс станет человеком, которого будет бояться мадридский «Реал» – 16 мячей за сезон в Серии А сделали из него звезду.

Даже «Манчестер Сити» не смог справиться с любимым принципом Мертенса в скоростных атаках. При счёте 1:2 Хосе Кальехон пасом из глубины разрезал оборону «Сити», Дрис от центра поля побежал на ворота и решил пробить издали – так, как Лоренцо Инсинье в матче с «Реалом» зимой. Вертикальные атаки «Наполи» с рывками Мертенса разносят в щепки всю Италию, да и в Лиге чемпионов тоже эффективны.

Критики, глядя на статистику передач «Наполи» (лучшая команда Европы на момент, когда вы это читаете), обвиняют команду в контроле ради контроля. Подход неверный и даже оскорбительный – неаполитанцы используют пас как инструмент провокации соперника на прессинг. Очень часто «Наполи» начинает атаки через серию передач «вперёд – назад – вперёд…» и так далее до нахождения свободной зоны между полузащитой и обороной соперника. Команды Гвардиолы более горизонтальны, игроки в билд-апе часто выискивают зону, откуда нужно сделать пас вперёд, а не перекидываются передачами вперёд-назад.

Именно поэтому возникает разница в интерпретации футбола Гвардиолы и Сарри. Стиль Пепа могут называть скучным, а некоторые, как тренер «Валенсии» Марселино, – даже выключать телевизор в дни матчей команд Гвардиолы: он уверен, что удары сильнее влияют на настроение болельщика, чем контроль мяча. Стиль Сарри из-за постоянной динамики и регулярного продвижения мяча вперёд скучным не назовёшь.

Гвардиола не до конца предотвратил главные фишки «Наполи»

«Наполи» любит кружить карусель вертикальных передач у чужих ворот, обеспечивает космически интенсивное движение и запутывает соперника резкостью перемещений – но при этом сама база футбола «Наполи» предсказуема. Сарри чётко распределяет роли игроков и формирует команду так, чтобы каждый футболист мог без запинки выполнить конкретную роль. Отсюда же нелюбовь к ротации и передвижению игроков на неродные позиции. Отсюда же – примерное понимание позиционной структуры «Наполи»: все в Италии знают, что команда Сарри кренит игру на левый фланг и развивает большинство атак через треугольник Гулям – Гамшик – Инсинье, которым ситуативно помогает Мертенс. Остановить, правда, мало кто может.

У «Наполи» есть три тактические фишки, активно практикуемые в каждом матче. И против «Манчестер Сити» ситуативно все они проходили, только не завершались голами, что в Италии бывает чаще.

По порядку.

1. Забегания Кальехона в слепые зоны. Один из участников главного неаполитанского треугольника (неважно, кто именно) делает передачу на дальнюю штангу. Кальехон часто начинает рывок ещё до навеса, что ставит защитника в особенно трудное положение: он не видит, что ему забегают за спину, и в любом случае опаздывает за эпизодом. «Наполи» помогало и то, что левого защитника играл Фабиан Делф – всё-таки именно ложный фулбэк, не полноценный.

Делф дважды получал такие передачи в слепые зоны – «Сити» откровенно везло, что Кальехон не оказывался на ударной позиции. В одном моменте мяч перехватил Эдерсон, прочитавший момент, во втором не дотянулся сам Кальехон.

2. Рывки Гамшика с игрой «на третьего». Марек Гамшик рассказывал, что Маурицио Сарри – маньяк тактических занятий, а алленаторе сравнивал его со Стивеном Джеррардом. Вклад словака в прессинг и динамику атаки неоценим. При давлении он мешает центральным защитникам разыгрывать мяч, превращая 4-3-3 в 4-2-4 и поднимаясь на одну линию к нападающим – Джону Стоунсу из-за прессинга приходилось тянуть с решением и отдавать на Отаменди или вратаря. При атаке же Гамшика часто используют, как третьего/четвёртого. Либо атака развивается в конфигурации «пас вперёд – пас назад – пас вперёд под забегание», либо Марек скрещивает путь движения мяча между пасующими и путь своего рывка.

Простой пример из атаки на старте второго тайма: Гамшик начинает рывок из глубины, когда Гулям готовит пас на Мертенса…

…и в касание получает мяч от Мертенса на линии штрафной. Зона между правым и правым центральным защитниками порвана, но обычно в таких ситуациях Гамшик остаётся в штрафной площадке уже один, без сопротивления. Здесь же словака отчасти удалось предотвратить – зону страховал Стоунс.

3. Рывки Дриса Мертенса из глубины. Частично это упоминалось в абзаце с кратким описанием тактики «Наполи». Быстрый, резкий, легко отлепляющийся от защитников, Мертенс часто возникает на острие атаки после разрезающих передач из глубины и вываливается на ворота. Оторваться от защитников Дрис готов и перед воротами, при плотной опеке – в прошлом сезоне бельгиец настрелял 8 мячей ударами из вратарской.

Правда, «Сити» толком не дал Мертенсу развернуться – Дрис лишь пробил пенальти и создал момент после того самого рывка из глубины со скриншота.

Всё это на самом деле очень здорово, но у «Наполи» есть и достаточно проблем. Они рисуют в «Наполи» революционера, который провозгласит свои взгляды, обратит в свою веру и найдёт новых последователей, но всё равно не попадёт на престол.

«Наполи» по-прежнему психологически нестабилен

Психологические проблемы «Наполи» тянутся ещё со времён работы Рафаэля Бенитеса, а Маурицио Сарри пока не может их устранить. Алленаторе ещё зимой говорил, что проблемы далеко позади, но в каждом большом матче «Наполи» продолжает рассыпаться, как хрупкое печенье. Матчи с «Ювентусом» важного турнирного значения проваливались из-за банально более крепкого характера соперника (0:1 в феврале 2016-го), глупых ошибок (1:2 осенью того же года после двух оплошностей Гуляма). Плыл и сам Сарри, делая замены непонятного характера – второй матч с «Юве» он обломал, выпустив Джаккерини вместо Инсинье. Для тренера, неотступного от своей философии футбола, замена преступная. Проигрывая «Ювентусу», «Наполи» продолжал полосу неудач. Странно говорить здесь о психологической стабильности.

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов случилось так же. «Наполи» дважды проиграл «Реалу» по 1:3, причём оба раза вёл в счёте. Маурицио Сарри списывал результат на класс игроков, но виноват он лишь отчасти – в Мадриде тренер сам отказался от фирменного стиля «Наполи» и заставил команду обороняться ниже обычного, а в домашнем матче неаполитанцы бросили играть при счёте 1:2.

Проблемы никуда не делись, получасовая порка в Манчестере вышла показательной. Свой первый удар «Наполи» нанёс с пенальти на 38-й минуте, к тому моменту соотношение ударов достигло непристойных 10-0. После двух голов «Наполи» поплыл, а критической точки достиг как раз в момент первого удара – Дрис Мертенс мог вернуть команду в игру, но сильно сбил настрой. В оставшееся время «Наполи» был острее, но «Сити» позволял себе даже издеваться над соперником, играя у своей штрафной в горячую картошку.

«Я не понимаю, что случилось с нами в первые 30 минут. Мы дали сопернику слишком много пространства. Вдобавок по нам больно ударил нереализованный пенальти», – вот характеристика самого Сарри по первому тайму. Сам тренер подметил, что анабиоз «Наполи» длился больше, чем стартовый отрезок с двумя пропущенными мячами – и итальянцы могли легко пропустить ещё. Если не работать над психологией, то нет смысла даже выходить в плей-офф Лиги чемпионов: со своим красивым футболом «Наполи» споткнётся там на первом встречном. И уж тем более с расшатанными нервами не стать лучшей командой кальчо.

Гвардиола надавил на болевые точки «Наполи»

«Наполи» – одна из лучших команд современного футбола в плане качества прессинга, и после спячки в первом тайме неаполитанцы даже создали за счёт слаженного давления опаснейший момент с Гамшиком в завершении. Если Гвардиола – сторонник прессинга 1+3 (один накрывает игрока с мячом, ещё трое перекрывают направления передач на ближних), то Сарри отправляет своих футболистов охотиться на мяч.

Когда мячом владели Стоунс и Отаменди, Мертенс и Гамшик сковывали центральных защитников, а два инсайда и два центральных хавбека двигались в одной линии, ориентируясь на мяч. Так они перекрывали вариант паса через центральную зону.

Если прессинг так отлажен, есть один выход. Отрезать прессинг диагоналями.

Оба гола «Манчестер Сити» начались с выхода из-под неаполитанского прессинга через диагональ. Первый мяч родился после двух диагоналей, разбивающих давление: сначала Делф запустил мяч на Стерлинга и отрезал пятёрку прессинга «Наполи», затем Фернандиньо получил мяч в центре и диагональю перевёл мяч налево.

Прессингующие к тому времени уже успели опуститься назад, но оба раза инсайды – Инсинье и Кальехон – были далеко от момента и не блокировали диагональ. Второй мяч начался с диагонали Фернандиньо на Стерлинга (скриншот выше). Стерлинг и Де Брёйне оказались в большом свободном коридоре, и заброс Рахима в сторону Габи Жезуса был однозначно выигрышным – никто из полузащитников банально не успевал забрать подбор, который взял Кевин Де Брёйне.

Центр поля «Наполи» – ещё одна большая тема. Уже вторая команда в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов пользуется свободными коридорами и позиционными ошибками в центральной зоне. При этом Маурицио Сарри не стремится регулировать что-то и менять состав. Более подвижный Зелиньски нужнее тренеру, чем более оборонительный Аллан, а Амаду Диавара, по мнению Сарри, лучше справится с контролем центра в Лиге чемпионов, чем Жоржиньо.

Без контекста Диавара покажется опорником, открывающим сквозняк в центральной зоне, но и здесь нужно оценивать его в системе координат Сарри. Диавара не должен подчищать за атакующей пятёркой, как Касемиро в «Реале» – он тоже должен ориентироваться на мяч. При позиционных атаках его может страховать Кулибали, сенегальца же страхует Альбиоль. Система выстроенная, но всё равно даёт сбои при затяжных атаках.

Использование свободных зон за спиной Диавара стало главным фактором победы «Шахтёра», Хосеп Гвардиола использовал ту же слабость. При счёте 2:0 «Сити» создал несколько моментов за счёт резкого выхода из-под прессинга, и Диавара становился жертвой философии Сарри. Высоко выдернулся, был убран финтом, получил атаку в зону за своей спиной – так случилось, например, когда в перекладину бил Де Брёйне. Для еврокубков и больших матчей это слишком авантюрно. Пожалуй, как и высоченная оборона «Боруссии».

***

Гвардиола очень любит mind games, основанные на его видении футбола. «Манчестер Юнайтед» попал под огонь критики Пепа за использование длинных передач на Погба и Феллайни, хотя по использованию лонг-боллов Моуринью – шестая команда АПЛ с конца («Челси» играет длинными чаще). Зато команды с качественно поставленной игрой в пас Гвардиола активно хвалит, выступая как бы проповедником своих идей. «Наполи» – не первая команда, которой Пеп восхищается даже в нынешнем сезоне. После прошлой победы в Лиге чемпионов Гвардиола хвалил «Шахтёр» Фонсеки, качественно контролирующий мяч, и разгадка стилистического сходства здесь на поверхности. «Фонсека прочитал все книги Хосепа Гвардиолы. Он очень любит Сарри и Гвардиолу. Он многому у них учится, и для Фонсеки эти матчи тоже принципиальные. Ученик хочет превзойти учителя», – рассказывал опорник «Шахтёра» Тарас Степаненко.

Но прямо сейчас между командами Гвардиолы и Сарри три ярко выраженных отличия. И все три становятся проблемой в матчах с такими соперниками, как «Сити». Прессинг «Наполи» хорош, если не отрезать прессингующих и не долбить центральную зону – иначе команда становится очень уязвимой.

Запрограммированный креатив, заложенный Сарри, предсказуем.

А главное – Гвардиола знает, как ставить команде психологию победителей, и привинчивает её к ажурному стилю игры. Сарри растёт вместе с футболистами, но сильной психологии у «Наполи» нет. А тренер теряется в стрессовых условиях, когда разлажена командная игра.

Можно сделать революцию, ничего не выиграв, но стать Гвардиолой без побед невозможно.