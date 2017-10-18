Из «Севильи» сделали посмешище. Что пишут в Испании о победе «Спартака»

Ещё там сравнили унижение своей команды с парилкой в русской бане.

Испания в шоке – один из сильнейших коллективов страны, «Севилья», потерпел крупное поражение от российской команды на выезде со счётом 1:5. Местные таблоиды ловят тревожные сигналы. Газета Marca, например, уже назвала неудачу в Москве худшим европейским фиаско команды за последние 59 лет. «Севилья» вписала бесславную страничку в историю клуба», — констатирует колумнист издания Антонио Сехас. «В далёком 1958 году мы испытали другой болезненный удар. Тогда после ничьей в первой игре севильцам со счётом 8:0 нанёс поражение «Реал», — пишет он.



«Теперь же, пока «Реал» распространяет свою тиранию по всей Европе, для команды Эдуардо Бериццо нашёлся новый злой гений. «Севильцам оставалось только развести руки после 16 минут сумасшествия во втором тайме, которые устроили Мельгарехо, Глушаков и Луис Адриано», — сокрушается испанский автор.

В печатной версии издания заметка о знаковой для «Спартака» на фоне другого важного матча в Мадриде всё-таки меркнет, но всё же занимает своё место: «Севилья» замёрзла в России», — гласит заголовок. Такой спортивный климат испанцам явно не по нраву.

Другое авторитетное испанское издание, AS, в печатной версии называет поражение «Севильи» в Москве настоящим крахом. Примечательно, что громкий заголовок попал на первую полосу только в региональной, андалусийской версии газеты, а в вёрстке для всей страны та же фраза помещена во второстепенные заголовки сбоку. Это к слову о том, насколько значимым выглядит событие в национальных масштабах.

На сайте AS – другой заголовок: «Севилья» сыграла в русскую рулетку».



Испанская газета Sport не находит более оригинальных аналогий: «Севилью» сковал мороз в Москве», — очередной заголовок, вынесенный на первую полосу. В электронной версии – немного иначе: «Спартак» уничтожает контратаки «Севильи».



«Если бы Бен-Йеддер воспользовался своим шансом на 53-й минуте, многое изменилось бы в этом матче. Но в итоге спартаковцы преподнесли французу хороший урок о том, как уничтожить контратаку соперника. Москвичи положились на бразильско-голландский тандем и ошарашили соперника процентом успешных атак. Мельгарехо, Глушаков, Адриано и вновь Промес во втором тайме нанесли «Севилье» летальный удар», — пишет издание.

Первая полоса общественно-политического издания ABC: «Посмешище в Москве. „Спартак“ порвал Севилью на кусочки».

А вот замечательный заголовок опубликован в издании El Diario Vasco: «Русская баня для растерянной «Севильи».

«Севилья» вляпалась в историю и, похоже, не понимала, как из неё выкарабкаться, пока стадион ревел, как в лучших матчах Лиги чемпионов. «Спартак» тем временем почувствовал вкус крови и нанёс ещё один убийственный удар усилиями Глушакова. Испанцы – в нокауте. За пределы ринга тело вынес Луис Адриано, а Квинси Промес поставил финальную точку», — говорится в репортаже с «Открытие Арены».

Ещё немного реакции журналистов и болельщиков в социальных сетях.



«Победу «Ливерпуля» в Мариборе со счётом 7:0 ещё можно понять, но избиение «Севильи» «Спартаком» 5:1 – это просто безумие».

Болельщик «Ливерпуля»: «Невероятный результат в другом матче ЛЧ. В этом свете одно очко в Москве стало смотреться прилично, но домашнее очко с «Севильей» — не очень».

«Болельщики «Арсенала», когда понимают, что «Боруссия», «Наполи» и «Севилья» сползают в Лигу Европы»

«Севилье» нужно просто вежливо попросить, чтобы её пустили в Лигу Европы. Необязательно для этого пускаться в крайности в ЛЧ».

Испанский телекомментатор эмоционально реагировал на голы, забитые в московском матче. Гол Луиса Адриано настолько расстроил коллегу-журналиста, что тот произнёс «Marde mia…». Издание Afición Central предлагает своим читателям послушать эмоции и посмотреть видеоповторы голов.