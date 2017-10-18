Самая тихая стройка века. Топ-клуб, о котором не говорят

Одна из самых интересных вещей в футболе – наблюдать, как меняется расстановка сил. Как новые центры силы появляются, исчезают и борются за влияние. На нас, зрителей. Это медленный процесс, который тянется годами, но без него Лига чемпионов давно превратилась бы в сухарь с пыльным привкусом прошлого вторника.



Да, жизнь постоянно раскрашивают яркие однодневные команды (давай, «Монако», соберись), чудеса (где сейчас «Лестер»?) и просто сложные стечения обстоятельств (как насчёт Лиги Европы, «Севилья»?). Но именно медленные эволюционные процессы, вроде превращения «Челси» в топ-клуб, меняют футбольную карту мира надолго. Таких примеров не так уж много. В Париже уже несколько лет тянется самая шумная футбольная стройка века, но пока единственная стабильность, которой добились катарцы, – в Лиге чемпионов у «ПСЖ» стабильно что-то идёт не так. «Сити»? То же самое. Эволюционировать оба суперклуба могут лишь одним способом. Тем, который лучше всего описал Эмир Кустурице в фильме «Чёрная кошка, белый кот»: «Если не можешь решить проблему баблом, реши её большим баблом!».

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Можно ли построить глобальный проект без космических денег и вселенского хайпа? Пока вопрос открыт, но прямо сейчас один клуб пытается.

Богатая, но прижимистая еврейская семья

Широко известно, что у «Тоттенхэма» необычная зарплатная политика. Гарри Кейн зарабатывает меньше, чем Гжегож Крыховяк, который так и не пригодился «ПСЖ». Кристиан Эриксен – меньше чем Хавьер Пасторе и так далее. Но то, что об этом известно, ещё не объяснение парадокса. Есть много команд с большим потенциалом, которые платят своим лидерам меньше топ-клубов. Каждое лето эти команды вынуждены искать новых лидеров, потому что прежние уходят к топ-клубам, где им будут платить нормально.



Дэниел Леви и Маурисио Почеттино сумели сломать систему. Три года подряд команда растёт, занимая в итоговой таблице АПЛ место выше, чем в прошлом сезоне. Вице-чемпионы Англии не устроили летом революцию зарплат, но сохранили всех ключевых игроков. Ушёл только Кайл Уокер, но его размен на Сержа Орье трудно назвать ослаблением команды, одновременно «Тоттенхэм» не пожалел денег на по-настоящему нужных новичков. Как это возможно? Очевидно, слова Кейна «мы семья» надо воспринимать всерьёз, просто другого объяснения нет. Кстати, делают ли это президент вместе с тренером – великая тайна. В Англии Леви раздражает более-менее всех (в том числе Алекса Фергюсона). Вполне возможно, что, атмосфера в «Тоттенхэме» — заслуга исключительно Почеттино.

Но хватит об этом. Мало быть семьёй, чтобы бросить вызов сложившейся футбольной системе – если эта семья из провинции. А в последние годы «Тоттенхэм» иногда был просто олицетворением провинциальности. Это и бездарно отданное «Арсеналу» второе место в сезоне 2015-16, и трусливая игра в Лиге чемпионов год назад. Эксперименты с составом, проигранные за 10 минут матчи… на ЛЧ «Тоттенхэм» отреагировал, как закомплексованный парень на красивую девушку: попытался убедить себя, что «не очень-то и хотелось». Та, прошлогодняя команда против «Реала» в гостях просто выставила бы дубль. Тем более что в ближайших матчах АПЛ играть с «Ливерпулем» и «Ман Юнайтед», ещё через тур – с «Арсеналом». Но Почеттино работает над менталитетом. Вчерашний матч – свидетельство прогресса.

Инициация в элите или школьный экзамен

Это одна из тех игр, которую нужно смотреть полностью. Нарезка моментов даст не больше понимания, чем список статистических данных – ударов, пасов и остального. За этими деталями легко пропустить главное.



Во-первых, никто не контролировал игру. Есть разные способы достичь контроля. От постоянного владения мячом («пока мяч у нас, нам не забьют») до сознательного отказа от мяча («пока у нас нет мяча, мы не ошибёмся»). «Реал» не был командой первого типа, а «Тоттенхэм» не был командой второго типа. Они менялись позициями по ходу матча и часто боролись за инициативу. «Реалу» удалось задавить гостей в начале второго тайма, но «Тоттенхэм» не рассыпался, когда пропускал удары Бензема и Роналду. В начале второго тайма пару раз спасал Льорис, но лондонцы не поплыли, оставались в игре и ждали. И во второй половине тайма ответили своими моментами – не менее опасными, чем моменты «Реала».

Гарри Кейн и Кейлор Навас Фото: Reuters

Во-вторых, ничью не нужно списывать на то, что это был как бы проходной матч для «Реала». Не был. Достаточно было посмотреть за скоростью движений Марсело и Роналду, когда мяч не был в игре. Они даже с арбитром спорили торопливо, на бегу. Во время пауз «Реал» торопился обратно в игру, потому что команда была заведённой. Мы не видели Зидана таким эмоциональным со времён весны 2016 года, когда он почти падал на бровке от эмоций. Вчера вечером француз исполнил похожий трюк – с прыжком и приседанием. Но и «Тоттенхэм» не тянул время. Команда Почеттино традиционно старается извлекать максимум выгоды из подборов и отскоков. Гости долго готовили атаки, но в завершающей фазе старались доводить до удара как можно быстрее.

Момент Кейна на 71-й минуте из разряда системных. Когда каждый знает, куда открываться и в какую зону отдавать пас. Кстати, упрекать нападающего за нереализованный момент – бессмысленно, Кейн бил именно так, как нужно бить в такой ситуации. Просто вратари обеих команд сделали по одному сейву, который выходит за рамки обычной качественной игры. Даже после 10 повторов я всё равно не понимаю, как Льорис успел отставить ногу при ударе Бензема, а Навас – зацепить мяч пальцами.

Ничья – красивый результат для такой игры. Для «Тоттенхэма» играть на «Сантьяго Бернабеу» на результат – определённое преодоление себя. Оно прошло успешно. Команда готова к большим матчам. У «Реала» тоже всё нормально. Именно это слово употребил Зидан. «Нормально, что мы не выиграли, — сказал он после финального свистка, – мы играли против отличной команды». Зидан может себе позволить делать комплименты соперникам. Он – победитель. Тем, кого он назвал отличной командой, тоже пора что-то выиграть, чтобы не оставаться просто отличниками на экзамене.