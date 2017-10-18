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Текст: Данила Игнатов
Фото: Reuters

Почему «Базель» — самый опасный для ЦСКА соперник по группе

Сдвоенные матчи с «Базелем» значат для «армейцев» намного больше, чем игры с «Бенфикой» и тем более с «МЮ».
18 октября 2017, среда. 18:00 Футбол

— Противостояние с «Базелем» будет самым важным для нас, — говорит Виктор Гончаренко на предматчевой пресс-конференции. — На мой взгляд, итог группового этапа решается не в пятом, а третьем и четвёртом турах.

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У главного тренера ЦСКА большой опыт игры в еврокубках с борисовским БАТЭ. В свой лучший сезон в Лиге чемпионов в 2012 году его команда начала с двух побед над «Лиллем» в гостях и «Баварией» дома с одинаковым счётом — 3:1. Тогда белорусы заняли лишь третье место только потому, что полностью провалили игры с «Валенсией» — 0:3 в Минске и 2:4 на «Месталье». Сейчас Гончаренко обязан не допустить предыдущих ошибок: «Базель» — опаснейший из трёх соперников ЦСКА в группе.

«Бенфика» всегда проводит первую часть сезона слабее второй. Но летом команда потерпела, возможно, самые масштабные потери на финансовом рынке. Сильнейший вратарь команды Эдерсон уехал в «Сити», сильнейший центрбек Линделёф — в «МЮ», правый латераль Семеду — в «Барселону», а нападающий Митроглу — в «Марсель». При этом самый сильный футболист, который приехал им на смену, — Габигол из «Интера», от которого, по слухам, даже «армейцы» отказались этим летом, ожидая перехода Фёдора Смолова.

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Так что если не случится чуда, еврокубки для «Бенфики» в этом году уже закончились. «Манчестер Юнайтед» спокойно обыгрывает все команды слабее классом и не упустит возможность досрочно выйти из группы в двух ближайших матчах. Так, матч на «Олд Траффорд», которым ЦСКА завершает групповой этап ЛЧ, может стать для англичан ничего не значащим.

Нынешний соперник «армейцев» — бессменный чемпион Швейцарии, прошлый сезон стал для команды восьмым «золотым» подряд. Но именно сейчас «Базель» сдаёт позиции в чемпионате, отставая от лидера «Янг Бойз» на пять очков. Все силы команда бросила на Лигу чемпионов — но оправдана ли эта ставка?

Лига чемпионов. Группа A. 3-й тур
18 октября 2017, среда. 21:45 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Базель
Базель, Швейцария

Перед матчем Гончаренко выделил трёх футболистов соперника: игрока центра поля Луку Зуффи, правого защитника Михаэля Ланга и левого нападающего Димитри Оберлина. Но здесь тренер ЦСКА немного лукавил: например, Ланг разорвал «Бенфику», но был абсолютно худшим на «Олд Траффорд», упустив Антони Марсьяля. Все эти футболисты и близко не тянут уровень тех, кто когда-то играл в «Базеле» — Ракитича, Шакири, Салаха или Думбия.

В этом смысле «армейцам» нужно отталкиваться скорее от своей игры. ЦСКА в этом сезоне уже обыгрывал одну швейцарскую команду — в гостях вязко и случайно, дома спокойно и уверенно, — и противостояние с «Базелем» не будет отличаться очень сильно. Главное для них, что к Лиге чемпионов успели восстановиться почти все лидеры, не считая выбывшего надолго Алана Дзагоева. Ведь швейцарцы больше всего боятся Александра Головина.

СОСТАВЫ КАРТИНКА

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Базель ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко
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18 октября 2017, среда
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