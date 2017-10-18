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Текст: «Чемпионат»
Фото: «Чемпионат» / Reuters

Лига чемпионов. ЦСКА — «Базель», «Челси» — «Рома». Все матчи: LIVE!

Всё самое интересное о матчах среды в Лиге чемпионов — в нашей онлайн-трансляции.
18 октября 2017, среда. 19:00 Футбол

Онлайн-трансляции матчей Лиги чемпионов:

ЦСКА — «Базель»
«Челси» — «Рома»
«Бенфика» — «Манчестер Юнайтед»
«Бавария» — «Селтик»
«Барселона» — «Олимпиакос»

Всем привет! Лига чемпионов, второй игровой день третьего тура. «Спартак» всех шокировал — какой будет «ответочка» ЦСКА? У «армейцев» уже есть в активе очень нужная победа над «Бенфикой», и сейчас самое время закрепить успех. Обыгрывай «Базель» — и первый за долгие годы выход в плей-офф замаячит на горизонте. Благо и ситуация с травмированными чуть улучшилась — точно вне игры только Дзагоев.

В Лиссабоне тем временем будет гостить «МЮ», от души поэкономивший силы в принципиальном матче с «Ливерпулем» в минувшую субботу. Уж против «Бенфики»-то Моуринью точно не поставит «автобус». Надеемся…

«Барселона» наверняка порезвится на «Камп Ноу». Возможно, будут на трибунах какие-то политические акции — ситуация вокруг Каталонии остаётся неразрешённой. «Бавария» — «Селтик» — первый матч после возвращения в Мюнхен триумфатора и супер-«дедушки» Хайнкеса.

Ну и главная изюминка вечера — итальянско-итальянское противостояние в Лондоне. Конте против «Ромы». В «Ювентусе» он легко укрощал римских «волков». Посмотрим, как будет сейчас.

Начало онлайна — в 20:30 мск.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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