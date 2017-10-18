Восставший индеец. Как окупается самый провальный трансфер «Спартака»

Александр Самедов пролежал на поле больше минуты, был погружён на медицинский автомобиль и медленно доставлен в раздевалку, а замена ему всё ещё не приготовилась.

Александр Самедов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На предыдущем игровом отрезке «Севилья» резко добавила и возила «Спартак», поэтому взбешённый Денис Глушаков шагнул к бровке и встал напротив скамейки запасных, уничтожая взглядом копошившегося Лоренсо Мельгарехо.

«Быстрее!» — нервно подгонял капитан, но у парагвайца, как назло, неловко зацепилась гетра. Глушаков плюнул, безнадёжно махнул рукой и отвернулся – к такой реакции на себя спартаковский индеец (так его называют фанаты) уже должен был привыкнуть.

Д.Комбаров: герой матча — Промес, а я просто сделал свою работу Он спас «Спартак» при счёте 1:1, выбив мяч из пустых ворот. Его благодарили не только партнёры и фанаты, но и Федун с Каррерой.

Как человек, смотревший десятки матчей «Спартака» из-за ворот соперника, я проникся особой, жалостливой симпатией к Лоренсо. Легко вспоминаются похожие моменты, как он путается в ногах, затягивает контратаку и опускает голову под крик Промеса. Вот теряется, недорабатывает со своим игроком и получает злобный толчок в спину от Глушакова. Вот его демонстративно, и уже не только по делу, «пинает» вся команда. Свои редкие минуты Мельгарехо играл дёргано и с волнением – примерно так в коллективе превращаются в изгоев.

Иное отношение в среде конкуренции и выживания к парню с таким характером было вряд ли возможно. О Лоренсо всегда говорили как о человеке «на своей волне», стеснительном и отрешённом, за всем наблюдающем со стороны. После матча с «Севильей» я попросил его сказать хотя бы пару слов болельщикам на русском языке.

— Плоха говори! – ответил человек, уже почти пять лет живущий в Краснодаре и Москве.

Мельгарехо: полюбил красный борщ, а водку не переношу Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо – о методах Карреры, новом меню команды, своём первом титуле и грядущей Лиге чемпионов.

Помимо культурной адаптации не получалась и игровая. Будучи первым парнем в умирающей «Кубани», Мельгарехо мог эксплуатировать свой талант и лучшие качества. Партнёры работали на него, зная, что эта скорость, этот прыжок и эта левая – чуть ли не лучшие в России. Именно на его природные данные так велись и так обманывались футбольные люди из разных стран.

— Он очень сильный форвард, — объяснял мне Егор Титов по дороге на первые зимние сборы. – С ударом, с техникой. Надеюсь, мы его возьмём.

— Это топ-футболист! Почему ты думаешь, что у него в «Спартаке» не получится? – за пять дней до этого удивлялся приходивший в гости к «Чемпионату» Фёдор Смолов.

Но анализ и просмотр десятка матчей Мельгарехо вызывал вопросы.

Почему этот парень позволял бросать себя на все позиции в «Бенфике» — от нападающего до крайнего защитника, но не закрепился ни на одной?

Почему в январе сыграл на ноль против Месси на «Камп Ноу», в мае вышел в основе в финале Лиги Европы против «Челси», забивал в чемпионате Португалии, а в июле уехал в «Кубань»?

Почему в Краснодаре же он не объяснил, что первая его позиция – центрфорвард, и ждал больше года, пока одним из лучших бомбардиров РФПЛ его не сделает Дмитрий Хохлов.

9 игроков «Спартака», которые уже участвовали в ЛЧ. Как это было Кто-то играл за «Спартак», но большинство – за другие клубы. А Луис Адриано очень много забивал.

Просто даровитый парагвайский парень Лоренсо, который в юности заинтересовал чуть ли не все великие клубы мира, не стал безумным и отважным индейцем, а всего лишь плыл по течению.

— Ошибка ли – отъезд в «Кубань»? – как-то спрашивал я его.

— Нет, не ошибка.

— Вас же не выгоняли из «Бенфики».

— Нет, не выгоняли.

— Чем вы интересуетесь?

— Читаю Библию.

Мельгарехо: цель на весну – забить ЦСКА и ещё 7-8 голов Через час после подписания контракта со «Спартаком» Лоренсо Мельгарехо дал интервью «Чемпионату».

Доставленный из Краснодара сначала в «Локо», а потом перевезённый в «Спартак» Мельгарехо тут же пообещал забить 8 голов за полгода, но в команде, напичканной звёздами или людьми, считающими себя звёздами, у него не было шанса. Качества уравнялись, статус чистого лидера исчез, а впечатления, что индеец готов грызться за основу и погибать на поле, не появилось. Дошло до того, что о возможном уходе Лоренсо из команды заговорил даже самый молчаливый человек нашего футбола Сергей Родионов. За полтора года и почти 40 матчей Мельгарехо забил 4 гола и сделал 1 результативный пас – этого было достаточно, чтобы признать трансфер провальным и расстаться.

Скорее всего, именно так и произошло бы, не «порвись» Зобнин, не возникни проблемы с переходом Канунникова, Смолова или даже Луана. Индейца вряд ли стали бы держать, а он сам – удерживаться, но всё изменили события.



Скудность покупок, эпидемия травм, недостаточный прогресс молодёжи вернули Мельгарехо в пространство «Бенфики» и «Кубани». С одной стороны, он мог затыкать в «Спартаке» любую позицию, а с другой – становился практически безальтернативным игроком замены. И тут уж кричи не кричи, игнорируй не игнорируй, но с Лоренсо пришлось считаться, а иногда подстраиваться под него. И, почувствовав собственную нужность, Мельгарехо изменился. Его ноги не дрожат перед пасами и кроссами – так он ассистирует с ЦСКА, «Динамо», «Уралом» и «Локомотивом» в Суперкубке. Он не боится бить, берёт на себя инициативу и даже откровенно жадничает, как это было в матче с «Севильей». Этот решающий выстрел с левой в дальний вряд ли кто-то повторит.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» РФПЛ.

За три месяца на полном, проблемном безрыбье Мельгарехо набрал 7 очков — это больше, чем за все полтора года в «Спартаке». На каждое результативное действие Лоренсо требуется 64 минуты, и это лучший результат в команде. Он забивает победные голы в чемпионате России и Лиге чемпионов, отдаёт решающий пас в Суперкубке — и даже этими действиями ловит те самые 4,5 млн, выпущенные на ветер.



Успехи Мельгарехо вряд ли говорят о том, что он станет лидером «Спартака». Чудес не бывает. Просто индеец доказывает, что в самый напряжённый момент на скромного, не выдающегося и простого парня можно положиться.



Кстати, Глушаков злился не по адресу. Как только Самедов получил травму, Массимо Каррера подошёл к скамейке и крикнул: «Педро» — и переодеваться начал Роша. И лишь когда Александра уносили, мнение штаба изменилось – выпустить почему-то решили именно Лоренсо. Может, в команде наконец-то почувствовали, что пришло время восставшего индейца?