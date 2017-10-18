0 ударов в створ. Так ЦСКА играет в Лиге чемпионов

«Базель» — самый опасный соперник для ЦСКА в этой группе Лиги чемпионов, и вот почему. Только вот сам матч — возможно, самый важный в этом розыгрыше — «армейцы» начали очень невнятно. Почти так же, как фанаты ЦСКА попытались реализовать невероятно крутую идею с исполнением песни «Сансара» рэпера Басты, который болеет за ЦСКА и ради такого случая посетилтрибуну. И то, и другое вышло, к сожалению, скомкано и нестройно. Хотя перфоманс — красивый.

Мы уже привыкли к тому, что защитники-ветераны ЦСКА не тянут скорости в ЛЧ. В матче РФПЛ против «Краснодара» Сергей Игнашевич был лучшим: боролся наравне со Смоловым, отбирал мяча у Классона, успевал за Лаборде. Но к европейским реалиям 38-летний защитник снова оказался не готов.

Самый наглядный пример: центрального защитника при контратаке «Базеля» у ворот Акинфеева исполнял… Витиньо! Но сколько бы во время матча Гончаренко ни пихал Игнашевичу, тот всё равно допустил результативную ошибку. Именно с него начался перехват, разрыв между линиями и точный дальний удар Тауланта Джаки под самую штангу.

Логично, что после первого тайма Игнашевич на поле уже не вышел. Вместо него появился Бибрас Натхо — ЦСКА проигрывал середину поля — а команда перестроилась на формацию с двумя защитниками. Поначалу казалось, что третьим центрбеком должен был стать Понтус Вернблум, но он был быстро отправлен тренером в атаку. Как было ещё при Слуцком.

Спасибо сопернику и судье, что швейцарцы сохраняли интригу и долго не забивали в ворота Акинфеева снова. Один гол «Базеля» отменил боковой арбитр, усмотревший в действиях его автора нарушение правил. Ещё несколько могли забивать сами футболисты, но, видимо, не хватило ни техники, ни желания. В итоге Димитри Оберлин реализовал-таки третий за 5 минут выход один-на-один.



0 ударов в створ — ровно столько футболисты ЦСКА успели сделать за матч с «Базелем». Уходящие с трибун фанаты — лучшая характеристика этой игре. Но есть шанс исправиться — через две недели в Базеле.