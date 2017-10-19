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Виктор Гончаренко
Текст: Данила Игнатов
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Гончаренко: играли боязливо и трусливо. Если это вообще можно назвать игрой

Главный тренер ЦСКА подвёл неутешительные итоги матча с «Базелем», рассказав о травме Березуцкого, ошибках Кучаева и спасениях Акинфеева.
19 октября 2017, четверг. 00:40 Футбол
0 ударов в створ. Так ЦСКА играет в Лиге чемпионов
«Армейцы» проигрывают важнейший матч в своей группе и, возможно, почти теряют шансы на выход в 1/8 финала.

Обычно после поражений Виктор Гончаренко выглядит невероятно раздражённым — и это абсолютно нормально. После бездарных 0:2 от «Базеля» тренер ЦСКА, напротив, был спокоен и готов отвечать на все вопросы. Начал «армеец» с разбора матча.

— Исполнили плохой первый тайм, — признался Гончаренко. — Так боязливо и трусливо играли… Даже не помню, когда такое было. Если вообще можно назвать это игрой. Во втором тайме улучшили атаку, движение мяча. Отмечу, что поправившиеся игроки находятся еще не в очень хорошей форме. Фланговая игра у нас не шла. Вдобавок получали контратаки.

Лига чемпионов. Группа A. 3-й тур
18 октября 2017, среда. 21:45 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
0 : 2
Базель
Базель, Швейцария
0:1 – Джака – 29, 0:2 – Оберлин – 90

— Откуда взялась эта боязливость?
— Сложно сказать. После поражения всегда есть сосредоточение на негативе, забывается хорошее. Надо делать выводы, но говорить, что всё плохо, тоже не стоит.

— Почему Василий Березуцкий не попал в заявку?
— Он не до конца еще готов, рисковать им незачем.

— Как оцените игру Головина?
— Он тоже ещё не слишком хорошо готов. Бросалось в глаза, что он много играл назад, хотя мы все знаем, что обычно он действует вперёд.

— Игра Вернблума в атаке была полезной?
— Он выиграл несколько мячей, скидывал их партнерам, дальше уже они не воспользовались этим.

— Жамалетдинов сегодня сыграл так, как требовалось?
– Молодым игрокам нужна поддержка. Если вся команда играет на порядок хуже, чем может, молодые не смогут тащить её за собой. До Жамалетдинова мяч доходил редко, а когда доходил — он не смог им правильно распорядиться.

— Кто совершил ключевую ошибку в моменте с первым голом? Комментаторы обвинили Акинфеева.
— Мяч пошел между линиями, а в такой ситуации всегда стоит ждать беды. Но совершенно точно могу сказать: Акинфеев – последний, кого можно винить. Он постоянно нас выручает.

— После матча вы пошли к Кучаеву и что-то долго ему объясняли.
— Он зря полез в центр — из-за этого мы получили контратаку. Кучаеву нужно было играть шире.

— Продолжаете бороться за второе место в группе Лиги чемпионов?
— Только сегодня обсуждали с командой календарь. Пока готовимся к «Зениту», дальше будем думать о «Базеле» и состоянии, в котором мы подойдем к ответной игре в Швейцарии.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Базель ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко
Новости. Футбол
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