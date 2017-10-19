Гончаренко: играли боязливо и трусливо. Если это вообще можно назвать игрой

0 ударов в створ. Так ЦСКА играет в Лиге чемпионов «Армейцы» проигрывают важнейший матч в своей группе и, возможно, почти теряют шансы на выход в 1/8 финала.

Обычно после поражений Виктор Гончаренко выглядит невероятно раздражённым — и это абсолютно нормально. После бездарных 0:2 от «Базеля» тренер ЦСКА, напротив, был спокоен и готов отвечать на все вопросы. Начал «армеец» с разбора матча.

— Исполнили плохой первый тайм, — признался Гончаренко. — Так боязливо и трусливо играли… Даже не помню, когда такое было. Если вообще можно назвать это игрой. Во втором тайме улучшили атаку, движение мяча. Отмечу, что поправившиеся игроки находятся еще не в очень хорошей форме. Фланговая игра у нас не шла. Вдобавок получали контратаки.

— Откуда взялась эта боязливость?

— Сложно сказать. После поражения всегда есть сосредоточение на негативе, забывается хорошее. Надо делать выводы, но говорить, что всё плохо, тоже не стоит.



— Почему Василий Березуцкий не попал в заявку?

— Он не до конца еще готов, рисковать им незачем.



— Как оцените игру Головина?

— Он тоже ещё не слишком хорошо готов. Бросалось в глаза, что он много играл назад, хотя мы все знаем, что обычно он действует вперёд.

— Игра Вернблума в атаке была полезной?

— Он выиграл несколько мячей, скидывал их партнерам, дальше уже они не воспользовались этим.



— Жамалетдинов сегодня сыграл так, как требовалось?

– Молодым игрокам нужна поддержка. Если вся команда играет на порядок хуже, чем может, молодые не смогут тащить её за собой. До Жамалетдинова мяч доходил редко, а когда доходил — он не смог им правильно распорядиться.

— Кто совершил ключевую ошибку в моменте с первым голом? Комментаторы обвинили Акинфеева.

— Мяч пошел между линиями, а в такой ситуации всегда стоит ждать беды. Но совершенно точно могу сказать: Акинфеев – последний, кого можно винить. Он постоянно нас выручает.



— После матча вы пошли к Кучаеву и что-то долго ему объясняли.

— Он зря полез в центр — из-за этого мы получили контратаку. Кучаеву нужно было играть шире.



— Продолжаете бороться за второе место в группе Лиги чемпионов?

— Только сегодня обсуждали с командой календарь. Пока готовимся к «Зениту», дальше будем думать о «Базеле» и состоянии, в котором мы подойдем к ответной игре в Швейцарии.