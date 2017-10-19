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Текст: Анатолий Романов
Фото: Reuters

Пока «Базель» мучал ЦСКА, «Челси» и «Рома» устроили ТАКОЕ…

Потрясающий по сценарию матч «Челси» – «Рома» и победы «Баварии» с «ПСЖ» – в обзоре матчей среды 3-го тура Лиги чемпионов.
19 октября 2017, четверг. 01:15 Футбол
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Главное, что случилось вечером, пока красно-белые громили «Севилью».

Группа A

Жозе Моуринью пытался убедить футбольный мир в том, что «Бенфика» остаётся самым опасным конкурентом «Манчестер Юнайтед», несмотря на два поражения лиссабонской команды на старте группового турнира Лиги чемпионов с общим счётом 1:7. «Сегодня я успешно донёс до своих игроков, что «Бенфика» не просто сильнее «Базеля» и ЦСКА, она значительно сильнее них. Это было сложно доказать, но мне, кажется, удалось», – выдал на предматчевой пресс-конференции Особенный. Возможно, Моуринью настроили на благодушный лад воспоминания, как он в 2000 году начинал карьеру главного тренера именно в «Бенфике». Впрочем, это вряд ли, ведь «орлом» Жозе был всего три месяца, а потом его уволили за излишнюю рьяность.

Как бы то ни было, «МЮ» действительно пришлось непросто на «Да Луш». Пусть «Бенфика» в результате не нанесла ни одного удара в створ ворот англичан, она наиграла на ничью. Подвёл хозяев юный голкипер Миле Свилар. 18-летний сын экс-игрока «Антверпена» и сборной Югославии Ратко Свилара дебютировал в ЛЧ, установив рекорд: он стал самым молодым вратарём в истории турнира. В целом Миле справлялся с работой, однако на 64-й минуте пропустил гол, который напомнил легендарный гол Андрея Шевченко Александру Филимонову. Маркус Рашфорд при исполнении штрафного увидел, что Свилар далеко вышел из ворот и пробил. Голкипер «Бенфики» поймал мяч уже за линией. Курьёзный эпизод решил исход игры.

0 ударов в створ. Так ЦСКА играет в Лиге чемпионов
«Армейцы» проигрывают важнейший матч в своей группе и, возможно, почти теряют шансы на выход в 1/8 финала.

Группа B

Лига чемпионов. Группа B. 3-й тур
18 октября 2017, среда. 21:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
3 : 0
Селтик
Глазго, Шотландия
1:0 – Мюллер – 17, 2:0 – Киммих – 29, 3:0 – Хуммельс – 51

Юпп Хайнкес вернулся в Лигу чемпионов, которую он выиграл с «Баварией» в 2013-м. Игра с «Селтиком», на которой выпало работать российскому судье Сергею Карасёву, должна была дать 72-летнему тренеру, конечно же, больше информации, чем разгром «Фрайбурга». Наверное, и дала, хотя мюнхенцы опять выиграли с солидным преимуществом.

«Бавария» играла на «широкую ногу». Нанесла на радость публике в районе 25 ударов по воротам. Мяч у хозяев хорошо ходил с одной части поля на другую, быстро перемещался с фланга на фланг. Томас Мюллер забил свой первый гол в ЛЧ на добивании, Кингсли Коман пролетел с мячом по левому флангу и выдал красивый пас-парашют на Джошуа Киммиха, а Матс Хуммельс точно пробил головой после навеса Арьена Роббена с углового. Бригада Карасёва тоже сыграла заметную роль – отменила два гола «Баварии» и один «Селтика».

Лига чемпионов. Группа B. 3-й тур
18 октября 2017, среда. 21:45 МСК
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
0 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 – Мбаппе – 3, 0:2 – Кавани – 44, 0:3 – Неймар – 66, 0:4 – Ди Мария – 88

«Андерлехт» во время паузы на матчи сборных огласил имя нового главного тренера – Хейна Ванхазебрука, под руководством которого «Гент» здорово показал себя в Лиге чемпионов в группе с «Зенитом», «Лионом» и «Валенсией». Это назначение должно было как-то воодушевить болельщиков «Андерлехта», чья команда начала ЛЧ с двух крупных «сухих» поражений.

Свежих идей и эмоций, полученных от Ванхазебрука, бельгийцам хватило на тайм игры с «ПСЖ». Ранний гол Мбаппе, который в Лиге чемпионов пока смотрится даже как-то посолиднее, чем Неймар с Эдинсоном Кавани, не уничтожил хозяев. «Андерлехт» создал несколько замечательных моментов, но, не реализовав свои шансы, пропустил перед перерывом после удара Неймара и скидки Мбаппе на Кавани. Во втором тайме «Андерлехт» уже был похож на самого себя прежнего образца. Неймар забил со штрафного, Кавани дважды из офсайда. Тем не менее, результативная серия уругвайца в ЛЧ растянулась на семь матчей подряд.

Группа C

Лига чемпионов. Группа C. 3-й тур
18 октября 2017, среда. 19:00 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
0 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
Удаления: Ндлову, 75 – нет

Диего Симеоне вспоминал, как Азербайджан был спонсором «Атлетико», и словно предчувствовал недоброе: «Сотрудничество принесло нам успех. В то время мы взяли Кубок Испании, затем стали чемпионами и вышли в финал Лиги чемпионов. Надеюсь, и в этот раз после приезда в Баку дела пойдут удачно. Но нужно быть осторожными. «Карабах» провёл хороший второй тайм против «Челси», а «Рома» с трудом победила здесь. Легко нам не будет точно».

Команда Симеоне не имела права терять очки, учитывая турнирную ситуацию, но всё-таки потеряла. «Атлетико» завершил первый круг без побед, а «Карабах» набрал историческое первое очко на групповом этапе. Эти 0:0 вполне по делу. Хозяева дали бой гостям из Примеры, которым потребовалось целых полчаса, чтобы создать наконец-то опасный момент у ворот Ибрагима Шехича. Испанец Маркос Мичел и его партнёры по группе атаки держали в напряжении оборону соперника, а «Атлетико» лишь трижды за весь матч пробил в створ. Даже когда форвард Дино Ндлову получил вторую жёлтую карточку за вторую попытку выпросить пенальти, фаворит не придумал ничего интересного впереди. «Карабах» вдесятером удержал ничью, равную победе.

Лига чемпионов. Группа C. 3-й тур
18 октября 2017, среда. 21:45 МСК
Челси
Лондон, Англия
3 : 3
Рома
Рим, Италия
1:0 – Давид Луис – 11, 2:0 – Азар – 37, 2:1 – Коларов – 40, 2:2 – Джеко – 64, 2:3 – Джеко – 70, 3:3 – Азар – 75

Антонио Конте получил хорошую новость в преддверии матча с «Ромой»: залечил повреждение и вернулся в строй Альваро Мората. Без испанца синие умудрились продуть даже «Кристал Пэлас». Мората выдержал до финального свистка, однако героем безумного сражения на «Стэмфорд Бридж» стал всё-таки не он.

К 37-й минуте казалось, что хозяева сделали результат. Голы Давида Луиса ударом из-за штрафной и Эдена Азара, развернувшего и завершившего контрвыпад, обеспечили «Челси» перевес, который команды Конте не привыкли упускать. Но римлян подняло с колен соло левого защитника: Александар Коларов ловко прокинул мяч мимо Сесара Аспиликуэты и забил при помощи рикошета. А во втором тайме настало время другого бывшего игрока «Манчестер Сити». В течение шести минут Эдин Джеко оформил дубль, сотворив, в частности, потрясающий гол ударом с лёта. «Рома» своим характером вполне заслужила три очка в Лондоне, вот только куражу Джеко в этот вечер противостоял кураж Азара. Невысокий бельгиец забил головой, дополнив картину своим дублем.

«Челси» спас матч с «Ромой»

«Челси» спас матч с «Ромой»

Фото: Reuters

Группа D

Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур
18 октября 2017, среда. 21:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
3 : 1
Олимпиакос
Пирей, Греция
1:0 – Николау – 18 (автогол), 2:0 – Месси – 61, 3:0 – Динь – 64, 3:1 – Николау – 89
Удаления: Пике, 42 – нет

Для главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде встреча с «Олимпиакосом» точно не была рядовой. Испанский специалист три сезона (с перерывом на один год) тренировал эту команду, трижды выиграл с ней чемпионат и дважды Кубок страны. У испанского капитана греков Альберто Ботиа тоже была минутка ностальгии: 28-летний защитник – воспитанник «Барселоны», однажды сыграл даже за первую команду.

«Олимпиакос» продолжил радовать Вальверде голами: на 18-й минуте Димитриос Николау срезал мяч в свои ворота. Однако предвкушение лёгкой победы у заполненного чуть больше, чем на половину «Камп Ноу», пропало перед перерывом, когда Херард Пике получил вторую жёлтую карточку за гол рукой. На выручку «Барсе» в непростой момент, разумеется, пришёл Лионель Месси. Аргентинец забил со штрафного (это его 100-й гол в еврокубках!) и сделал голевой пас. Причём сразу двое игроков «Барсы» не дотянулись до мяча после прострела Месси, а вот Лука Динь оказался в нужной точке в нужный момент. Гол Николау при счёте 3:0 помог греку снять камень с души – никакой другой ценности в себе не нёс.

Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур
18 октября 2017, среда. 21:45 МСК
Ювентус
Турин, Италия
2 : 1
Спортинг
Лиссабон, Португалия
0:1 – Сандро – 12 (автогол), 1:1 – Пьянич – 29, 2:1 – Манджукич – 84

«Ювентус» играл домашний матч Лиги чемпионов после первого с августа 2015 года поражения на своём поле – от Лацио (1:2) в Серии А. Крепкий «Спортинг» вполне мог нанести «старой синьоре» второе. До сего дня команда Жорже Жезуша уступила в этом сезоне только «Барселоне» – в прошлом туре ЛЧ.

Начало матча для хозяев действительно получилось шокирующим. Алекс Сандро мало того что упустил Желсон Мартинша, так ещё и оказался на пути мяча, отбитого Джанлуиджи Буффоном. Нелепый автогол бразильца помог «Спортингу» повести в счёте. Какого-то внятного ответа от «Ювентуса» не последовало. Хозяева не завертели карусель атак у ворот гостей, но им хватило фирменного гола со штрафного от выздоровевшего Миралема Пьянича. А когда Жорже Жезуш уже готовился выпустить на замену залечившего травму Сейду Думбия, чемпион Италии дожал «Спортинг» на классе Марио Манджукича. Хорват продавил защитника и подпортил статистику чемпиону Европы Рую Патрисиу.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Атлетико Мадрид Бавария Манчестер Юнайтед Рома ФК Барселона ФК ПСЖ Челси Ювентус
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