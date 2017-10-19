Пока «Базель» мучал ЦСКА, «Челси» и «Рома» устроили ТАКОЕ…

«Ливерпуль» отыгрался за все неудачи — выиграл крупнее «Спартака» Главное, что случилось вечером, пока красно-белые громили «Севилью».

Группа A

Жозе Моуринью пытался убедить футбольный мир в том, что «Бенфика» остаётся самым опасным конкурентом «Манчестер Юнайтед», несмотря на два поражения лиссабонской команды на старте группового турнира Лиги чемпионов с общим счётом 1:7. «Сегодня я успешно донёс до своих игроков, что «Бенфика» не просто сильнее «Базеля» и ЦСКА, она значительно сильнее них. Это было сложно доказать, но мне, кажется, удалось», – выдал на предматчевой пресс-конференции Особенный. Возможно, Моуринью настроили на благодушный лад воспоминания, как он в 2000 году начинал карьеру главного тренера именно в «Бенфике». Впрочем, это вряд ли, ведь «орлом» Жозе был всего три месяца, а потом его уволили за излишнюю рьяность.

Как бы то ни было, «МЮ» действительно пришлось непросто на «Да Луш». Пусть «Бенфика» в результате не нанесла ни одного удара в створ ворот англичан, она наиграла на ничью. Подвёл хозяев юный голкипер Миле Свилар. 18-летний сын экс-игрока «Антверпена» и сборной Югославии Ратко Свилара дебютировал в ЛЧ, установив рекорд: он стал самым молодым вратарём в истории турнира. В целом Миле справлялся с работой, однако на 64-й минуте пропустил гол, который напомнил легендарный гол Андрея Шевченко Александру Филимонову. Маркус Рашфорд при исполнении штрафного увидел, что Свилар далеко вышел из ворот и пробил. Голкипер «Бенфики» поймал мяч уже за линией. Курьёзный эпизод решил исход игры.

0 ударов в створ. Так ЦСКА играет в Лиге чемпионов «Армейцы» проигрывают важнейший матч в своей группе и, возможно, почти теряют шансы на выход в 1/8 финала.

Группа B

Юпп Хайнкес вернулся в Лигу чемпионов, которую он выиграл с «Баварией» в 2013-м. Игра с «Селтиком», на которой выпало работать российскому судье Сергею Карасёву, должна была дать 72-летнему тренеру, конечно же, больше информации, чем разгром «Фрайбурга». Наверное, и дала, хотя мюнхенцы опять выиграли с солидным преимуществом.



«Бавария» играла на «широкую ногу». Нанесла на радость публике в районе 25 ударов по воротам. Мяч у хозяев хорошо ходил с одной части поля на другую, быстро перемещался с фланга на фланг. Томас Мюллер забил свой первый гол в ЛЧ на добивании, Кингсли Коман пролетел с мячом по левому флангу и выдал красивый пас-парашют на Джошуа Киммиха, а Матс Хуммельс точно пробил головой после навеса Арьена Роббена с углового. Бригада Карасёва тоже сыграла заметную роль – отменила два гола «Баварии» и один «Селтика».

«Андерлехт» во время паузы на матчи сборных огласил имя нового главного тренера – Хейна Ванхазебрука, под руководством которого «Гент» здорово показал себя в Лиге чемпионов в группе с «Зенитом», «Лионом» и «Валенсией». Это назначение должно было как-то воодушевить болельщиков «Андерлехта», чья команда начала ЛЧ с двух крупных «сухих» поражений.



Свежих идей и эмоций, полученных от Ванхазебрука, бельгийцам хватило на тайм игры с «ПСЖ». Ранний гол Мбаппе, который в Лиге чемпионов пока смотрится даже как-то посолиднее, чем Неймар с Эдинсоном Кавани, не уничтожил хозяев. «Андерлехт» создал несколько замечательных моментов, но, не реализовав свои шансы, пропустил перед перерывом после удара Неймара и скидки Мбаппе на Кавани. Во втором тайме «Андерлехт» уже был похож на самого себя прежнего образца. Неймар забил со штрафного, Кавани дважды из офсайда. Тем не менее, результативная серия уругвайца в ЛЧ растянулась на семь матчей подряд.

Группа C

Диего Симеоне вспоминал, как Азербайджан был спонсором «Атлетико», и словно предчувствовал недоброе: «Сотрудничество принесло нам успех. В то время мы взяли Кубок Испании, затем стали чемпионами и вышли в финал Лиги чемпионов. Надеюсь, и в этот раз после приезда в Баку дела пойдут удачно. Но нужно быть осторожными. «Карабах» провёл хороший второй тайм против «Челси», а «Рома» с трудом победила здесь. Легко нам не будет точно».



Команда Симеоне не имела права терять очки, учитывая турнирную ситуацию, но всё-таки потеряла. «Атлетико» завершил первый круг без побед, а «Карабах» набрал историческое первое очко на групповом этапе. Эти 0:0 вполне по делу. Хозяева дали бой гостям из Примеры, которым потребовалось целых полчаса, чтобы создать наконец-то опасный момент у ворот Ибрагима Шехича. Испанец Маркос Мичел и его партнёры по группе атаки держали в напряжении оборону соперника, а «Атлетико» лишь трижды за весь матч пробил в створ. Даже когда форвард Дино Ндлову получил вторую жёлтую карточку за вторую попытку выпросить пенальти, фаворит не придумал ничего интересного впереди. «Карабах» вдесятером удержал ничью, равную победе.

Антонио Конте получил хорошую новость в преддверии матча с «Ромой»: залечил повреждение и вернулся в строй Альваро Мората. Без испанца синие умудрились продуть даже «Кристал Пэлас». Мората выдержал до финального свистка, однако героем безумного сражения на «Стэмфорд Бридж» стал всё-таки не он.

К 37-й минуте казалось, что хозяева сделали результат. Голы Давида Луиса ударом из-за штрафной и Эдена Азара, развернувшего и завершившего контрвыпад, обеспечили «Челси» перевес, который команды Конте не привыкли упускать. Но римлян подняло с колен соло левого защитника: Александар Коларов ловко прокинул мяч мимо Сесара Аспиликуэты и забил при помощи рикошета. А во втором тайме настало время другого бывшего игрока «Манчестер Сити». В течение шести минут Эдин Джеко оформил дубль, сотворив, в частности, потрясающий гол ударом с лёта. «Рома» своим характером вполне заслужила три очка в Лондоне, вот только куражу Джеко в этот вечер противостоял кураж Азара. Невысокий бельгиец забил головой, дополнив картину своим дублем.

«Челси» спас матч с «Ромой» Фото: Reuters

Группа D

Для главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде встреча с «Олимпиакосом» точно не была рядовой. Испанский специалист три сезона (с перерывом на один год) тренировал эту команду, трижды выиграл с ней чемпионат и дважды Кубок страны. У испанского капитана греков Альберто Ботиа тоже была минутка ностальгии: 28-летний защитник – воспитанник «Барселоны», однажды сыграл даже за первую команду.



«Олимпиакос» продолжил радовать Вальверде голами: на 18-й минуте Димитриос Николау срезал мяч в свои ворота. Однако предвкушение лёгкой победы у заполненного чуть больше, чем на половину «Камп Ноу», пропало перед перерывом, когда Херард Пике получил вторую жёлтую карточку за гол рукой. На выручку «Барсе» в непростой момент, разумеется, пришёл Лионель Месси. Аргентинец забил со штрафного (это его 100-й гол в еврокубках!) и сделал голевой пас. Причём сразу двое игроков «Барсы» не дотянулись до мяча после прострела Месси, а вот Лука Динь оказался в нужной точке в нужный момент. Гол Николау при счёте 3:0 помог греку снять камень с души – никакой другой ценности в себе не нёс.

«Ювентус» играл домашний матч Лиги чемпионов после первого с августа 2015 года поражения на своём поле – от Лацио (1:2) в Серии А. Крепкий «Спортинг» вполне мог нанести «старой синьоре» второе. До сего дня команда Жорже Жезуша уступила в этом сезоне только «Барселоне» – в прошлом туре ЛЧ.



Начало матча для хозяев действительно получилось шокирующим. Алекс Сандро мало того что упустил Желсон Мартинша, так ещё и оказался на пути мяча, отбитого Джанлуиджи Буффоном. Нелепый автогол бразильца помог «Спортингу» повести в счёте. Какого-то внятного ответа от «Ювентуса» не последовало. Хозяева не завертели карусель атак у ворот гостей, но им хватило фирменного гола со штрафного от выздоровевшего Миралема Пьянича. А когда Жорже Жезуш уже готовился выпустить на замену залечившего травму Сейду Думбия, чемпион Италии дожал «Спортинг» на классе Марио Манджукича. Хорват продавил защитника и подпортил статистику чемпиону Европы Рую Патрисиу.